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Предчувствие гражданской войны. Разговоры о ней слышны чаще и чаще

Впервые о таком развитии событий заговорили ещё в феврале 2022 года

Гражданская война
Фото: Global Look Press

По данным Соrrelates of War, во второй половине XX века в мире прошли 104 гражданские войны, так что это не такое уж редкое и невероятное явление. Разговоры о возможности гражданской войны в России начались ещё в феврале 2022 года, а сейчас их можно слышать все чаще и чаще.

Если опираться на различные исследования (в основном западные) гражданских войн, то таковые наиболее вероятны в государствах с ресурсной экономикой. Если доход от добычи полезных ископаемых у вас составляет более 30% – ждите неприятностей (если верить Росстату, в России эта доля равна 14%). Также высок риск гражданской войны в стране с преимущественно малообразованным населением. Подобного, однако, о России сказать нельзя. Но, помимо этого, гражданские войны часто возникают в странах, где много разнообразных этносов плюс один доминирующий – вылитая Российская Федерация. Также гражданскую войну вполне логично ожидать там, где не работают мирные аналоги борьбы за власть и справедливость – выборы и независимый суд. Вот тут стоит сказать спасибо действующей власти – она отлично обеспечила этот фактор.

Что такое «гражданская война»?

Джеймс Фирон, профессор Стэнфордского университета:

«Гражданская война – это насильственный конфликт внутри страны с участием организованных групп, нацеленный на захват власти в центре или в регионе или на смену правительственной политики».

Соrrelates of War, исследовательский проект Мичиганского университета:

«Гражданская война – та война внутри страны, в которой в год гибнет более 1000 человек».

Может ли в России начаться гражданская война?

Леонид Гозман*, политик, политэмигрант:

Леонид Гозман

– Войну идеологическую, каковой была Гражданская война в России в начале прошлого века, когда с одной стороны были люди, выступающие за предельную централизацию, а с другой – конгломерат тех, кто выступал за более либеральное развитие родного Отечества, – сейчас такая гражданская война мне представляется невозможной. Но! Представляется вероятной другая гражданская война – когда друг с другом будут воевать частные армии, федеральные или региональные. И биться они будут за право обладания вот этим нефтяным месторождением, или вот этой пусковой шахтой, или за выход Тьмутараканского района из-под власти какой-то области и так далее. Вот такая вой-на мне кажется вполне возможной. И она будет гораздо более страшной, чем в начале XX века. Сейчас оружия больше.

Анатолий Несмиян (Эль Мюрид), публицист, политолог:

Анатолий Несмиян

– Для гражданской войны необходимы прежде всего участники этой войны. Если их нет, как на сегодняшний момент, то говорить об этом не приходится. С другой стороны, появляются они довольно быстро и совершенно внезапно. Поэтому рассуждать об этом сейчас крайне сложно. Практически невозможно предугадывать то, что всегда происходит совершенно неожиданно.

Это всегда узнается по факту. В той же Украине во второй половине 2013 года никто и предположить не мог, что случится конфликт подобного уровня. Такие вещи вообще возникают очень быстро и совершенно непредсказуемым образом, их любят называть «чёрными лебедями» – что-то похожее нужно.

Могут ли послужить движущей силой конфликта практически неконтролируемые, но очень разнообразные ЧВК?

Леонид Гозман*:

– Всевозможные группировки, конечно, приложатся. Они уже есть, мы их видим: вот хотя бы один эпизод – похищение пригожинцами подполковника Российской армии Винивитина. В этом смысле гражданская война уже началась, её первые сполохи проявились.

Анатолий Несмиян:

– ЧВК не могут стать действующей силой. Последняя в любой революционной ситуации – это всегда либо маргиналы, либо представители элит. Маргиналы сегодня не присутствуют во власти. Но сошлюсь опять же на 2014 год: всевозможные Гиркины и Моторолы, да и с украинской стороны тоже, возникли вообще из ниоткуда, они тогда ещё были никем. Элиты и маргиналы – это две движущие силы, которые определяют развитие любого рода событий, революционных или как ещё вы их назовёте. На сегодняшний момент ситуация относительно стабильна, но говорить о том, что маргиналы всплывают, не приходится. Ну а элите надо просто ждать, когда произойдут какие-либо события, которые полностью сломают существующий баланс. Таким событием может быть только какой-то внезапный поворот в судьбе Путина.

Жители Белгородчины жалуются на реакцию власти. Может ли там сработать некий триггер?

Леонид Гозман*:

– Восстание жителей вряд ли произойдёт. Конечно, могут появиться какие-то народные мстители: жену, не дай бог, изнасиловали, и он пошёл убил кого-нибудь. Это, разумеется, возможно. Но местные жители не смогут всерьёз противостоять хорошо вооружённым и организованным группировкам, которые могут называться или ЧВК, или «спецназ», или ещё как-нибудь. Силы, к сожалению, слишком не равны.

Анатолий Несмиян:

– Вряд ли на Белгородчине что-то произойдёт. Россия – специфическая страна в том смысле, что мы столичноцентричные. Все, что происходит не в столице, для собственно страны практически не происходит. Если что-то произойдёт в Москве, то оно может сыграть какую-то более широкую роль. А происходящее в регионе всем остальным безразлично.

Сможет ли власть как-то противостоять, если действительно начнутся внутренние столкновения?

Леонид Гозман*:

– Такого рода события могут возникать как реакция на резкое ослабление центральной власти. Когда она сильно ослабевает, она уже не может влиять на подобные события. Вот если она вдруг исчезнет – об этом и речь. Она уже постепенно исчезает – становится слабее, её меньше уважают, меньше боятся. Так и происходит. А она, наоборот, всего боится. Например, на время выступления Путина на ПМЭФ отключили мобильный интернет и всё стерилизовали. И я думаю, что это предпосылки большой беды.

Анатолий Несмиян:

– Основная угроза заключается в том, что все это накапливается, набухает, и когда происходит какая-то ситуация в центре власти, все сыплется, как карточный домик. Достаточно вспомнить Ливию 2011 года, когда в июле Каддафи собирал миллион сторонников на митинг на Зелёной площади, а уже в августе потерял Триполи и был вынужден бежать. Все это происходит мгновенно и не поддаётся прогнозированию. Но крах по всем признакам, увы, приближается.

*Власти РФ считают иноагентом

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