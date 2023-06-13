Предчувствие гражданской войны. Разговоры о ней слышны чаще и чаще

– Для гражданской войны необходимы прежде всего участники этой войны. Если их нет, как на сегодняшний момент, то говорить об этом не приходится. С другой стороны, появляются они довольно быстро и совершенно внезапно. Поэтому рассуждать об этом сейчас крайне сложно. Практически невозможно предугадывать то, что всегда происходит совершенно неожиданно.

Это всегда узнается по факту. В той же Украине во второй половине 2013 года никто и предположить не мог, что случится конфликт подобного уровня. Такие вещи вообще возникают очень быстро и совершенно непредсказуемым образом, их любят называть «чёрными лебедями» – что-то похожее нужно.

Могут ли послужить движущей силой конфликта практически неконтролируемые, но очень разнообразные ЧВК?

Леонид Гозман*:

– Всевозможные группировки, конечно, приложатся. Они уже есть, мы их видим: вот хотя бы один эпизод – похищение пригожинцами подполковника Российской армии Винивитина. В этом смысле гражданская война уже началась, её первые сполохи проявились.

Анатолий Несмиян:

– ЧВК не могут стать действующей силой. Последняя в любой революционной ситуации – это всегда либо маргиналы, либо представители элит. Маргиналы сегодня не присутствуют во власти. Но сошлюсь опять же на 2014 год: всевозможные Гиркины и Моторолы, да и с украинской стороны тоже, возникли вообще из ниоткуда, они тогда ещё были никем. Элиты и маргиналы – это две движущие силы, которые определяют развитие любого рода событий, революционных или как ещё вы их назовёте. На сегодняшний момент ситуация относительно стабильна, но говорить о том, что маргиналы всплывают, не приходится. Ну а элите надо просто ждать, когда произойдут какие-либо события, которые полностью сломают существующий баланс. Таким событием может быть только какой-то внезапный поворот в судьбе Путина.

Жители Белгородчины жалуются на реакцию власти. Может ли там сработать некий триггер?

Леонид Гозман*:

– Восстание жителей вряд ли произойдёт. Конечно, могут появиться какие-то народные мстители: жену, не дай бог, изнасиловали, и он пошёл убил кого-нибудь. Это, разумеется, возможно. Но местные жители не смогут всерьёз противостоять хорошо вооружённым и организованным группировкам, которые могут называться или ЧВК, или «спецназ», или ещё как-нибудь. Силы, к сожалению, слишком не равны.

Анатолий Несмиян:

– Вряд ли на Белгородчине что-то произойдёт. Россия – специфическая страна в том смысле, что мы столичноцентричные. Все, что происходит не в столице, для собственно страны практически не происходит. Если что-то произойдёт в Москве, то оно может сыграть какую-то более широкую роль. А происходящее в регионе всем остальным безразлично.