Логотип Sobesednik.ru
Вчера, в 20:33

Ельцин Центру прописали «глубокую проверку»

Центр исторического наследия первого президента России проверяют на наличие иностранного влияния

Фото: Global Look Press

На днях замглавы Минюста Олег Свириденко на заседании комиссии Госдумы объявил, что ведомство проверяет Ельцин Центр «на деятельность иноагента». Замминистра заверил депутатов, что проверка идёт и она «глубокая».

Насколько глубокая и что именно проверяют? С таким вопросом «Собеседник» обратился к первому заму исполнительного директора Ельцин Центра Людмиле Телень.

– Мы не получали никаких официальных документов по поводу проверки. Но к её вероятности относимся спокойно, потому что нет никаких оснований, чтобы Ельцин Центр можно было причислить к иноагентам, – сказала она.

Ситуация действительно уникальная. Во-первых, ещё прошлой осенью на аналогичный депутатский запрос Минюст отвечал, что Ельцин Центр создали как «центр исторического наследия первого президента РФ, а потому по закону ведомство не контролирует его деятельность» и не проводит проверок. Во-вторых, учредителем организации является администрация президента. В-третьих, в попечительский совет входят глава АП Антон Вайно, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и другие вип-чиновники. Наконец, среди тех, кто поддержал в своё время строительство центра, можно найти имена и Владимира Путина, и Дмитрия Медведева (оба, к слову, приезжали на его открытие в 2015-м)...

И вдруг – проверка на деятельность иноагента, причём «глубокая».

К слову, депутат ГД Андрей Альшевских подал запрос, как выясняется, вовсе не для того, чтобы повесить на Ельцин Центр ярлык, а как раз наоборот – чтобы «раз и навсегда прекратить эти споры» о том, не является ли иностранным агентом центр имени первого президента России.

«Собеседник» узнал, что Наина Иосифовна уже в курсе грядущих проверок – по нашим данным, ей сообщил об этом глава Свердловской области.

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 13 часов назад

Андрей Смирнов: У России не будет будущего, если не избавиться от сталинизма

Общество 15 часов назад

Без войны виноватые. Специальный репортаж из Белгородской области

Общество 1 день назад

Изучение подопытных

Политика 1 день назад

Курская область встаёт под ружье! Антидроновое

Политика 1 день назад

Деревня Дугина

Политика 1 день назад

Предчувствие гражданской войны. Разговоры о ней слышны чаще и чаще

Политика 1 день назад

Чебурнет на пороге? В России вскоре запустят защищённый интернет – депутат Свинцов

Общество 1 день назад

Вопрос ребром. Куда можно отправить сегодня студенческие строительные отряды?

Политика 1 день назад

«Надеюсь, РПЦ одумается». Депутат Мосгордумы направил запросы о судьбе «Троицы» в ряд госструктур

Общество 3 дня назад

«Троицу» собираются отдать в аренду РПЦ на 49 лет

Общество 4 дня назад

Дроны вместо дрынов. На что способны металлические пернатые, летающие уже не только в зоне СВО

Общество 5 дней назад

«Ушёл и не вернулся». Мать пропавшего на СВО солдата больше года не может найти его следов

Политика 6 дней назад

Борис Надеждин – Дмитрию Медведеву: Оно того стоило, Дмитрий Анатольевич?

Общество 6 дней назад

Математик Алексей Савватеев: Россиян надо вытаскивать из болота!

Политика 1 неделю назад

Рок-зоопарк. Чиж съел Зверей после доноса Кота

Политика 1 неделю назад

«Прямая линия» с Путиным вновь подверглась дискредитации

Политика 1 неделю назад

Запрещенное слово №2. Фамилия Навального* признана «символикой запрещенной организации»

Общество 1 неделю назад

«Троице» выносят приговор

Политика 1 неделю назад

По стопам Кабанихи. Зачем депутат Диденко продвигает «Домострой» в школы

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика