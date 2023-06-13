Ельцин Центру прописали «глубокую проверку»
Центр исторического наследия первого президента России проверяют на наличие иностранного влияния
На днях замглавы Минюста Олег Свириденко на заседании комиссии Госдумы объявил, что ведомство проверяет Ельцин Центр «на деятельность иноагента». Замминистра заверил депутатов, что проверка идёт и она «глубокая».
Насколько глубокая и что именно проверяют? С таким вопросом «Собеседник» обратился к первому заму исполнительного директора Ельцин Центра Людмиле Телень.
– Мы не получали никаких официальных документов по поводу проверки. Но к её вероятности относимся спокойно, потому что нет никаких оснований, чтобы Ельцин Центр можно было причислить к иноагентам, – сказала она.
Ситуация действительно уникальная. Во-первых, ещё прошлой осенью на аналогичный депутатский запрос Минюст отвечал, что Ельцин Центр создали как «центр исторического наследия первого президента РФ, а потому по закону ведомство не контролирует его деятельность» и не проводит проверок. Во-вторых, учредителем организации является администрация президента. В-третьих, в попечительский совет входят глава АП Антон Вайно, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и другие вип-чиновники. Наконец, среди тех, кто поддержал в своё время строительство центра, можно найти имена и Владимира Путина, и Дмитрия Медведева (оба, к слову, приезжали на его открытие в 2015-м)...
И вдруг – проверка на деятельность иноагента, причём «глубокая».
К слову, депутат ГД Андрей Альшевских подал запрос, как выясняется, вовсе не для того, чтобы повесить на Ельцин Центр ярлык, а как раз наоборот – чтобы «раз и навсегда прекратить эти споры» о том, не является ли иностранным агентом центр имени первого президента России.
«Собеседник» узнал, что Наина Иосифовна уже в курсе грядущих проверок – по нашим данным, ей сообщил об этом глава Свердловской области.