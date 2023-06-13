Ельцин Центру прописали «глубокую проверку»

На днях замглавы Минюста Олег Свириденко на заседании комиссии Госдумы объявил, что ведомство проверяет Ельцин Центр «на деятельность иноагента». Замминистра заверил депутатов, что проверка идёт и она «глубокая».

Насколько глубокая и что именно проверяют? С таким вопросом «Собеседник» обратился к первому заму исполнительного директора Ельцин Центра Людмиле Телень.

– Мы не получали никаких официальных документов по поводу проверки. Но к её вероятности относимся спокойно, потому что нет никаких оснований, чтобы Ельцин Центр можно было причислить к иноагентам, – сказала она.

Ситуация действительно уникальная. Во-первых, ещё прошлой осенью на аналогичный депутатский запрос Минюст отвечал, что Ельцин Центр создали как «центр исторического наследия первого президента РФ, а потому по закону ведомство не контролирует его деятельность» и не проводит проверок. Во-вторых, учредителем организации является администрация президента. В-третьих, в попечительский совет входят глава АП Антон Вайно, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и другие вип-чиновники. Наконец, среди тех, кто поддержал в своё время строительство центра, можно найти имена и Владимира Путина, и Дмитрия Медведева (оба, к слову, приезжали на его открытие в 2015-м)...

И вдруг – проверка на деятельность иноагента, причём «глубокая».

К слову, депутат ГД Андрей Альшевских подал запрос, как выясняется, вовсе не для того, чтобы повесить на Ельцин Центр ярлык, а как раз наоборот – чтобы «раз и навсегда прекратить эти споры» о том, не является ли иностранным агентом центр имени первого президента России.

«Собеседник» узнал, что Наина Иосифовна уже в курсе грядущих проверок – по нашим данным, ей сообщил об этом глава Свердловской области.