Деревня Дугина

Печально известный философ и социолог Александр Дугин затмил на ПМЭФ даже бабуинов-бедуинов, отплясывающих свою арабскую лезгинку с «калашами». Он заявил, что в России необходимо провести «деурбанизацию». К сожалению, наши ведущие урбанисты Варламов* и Кац* данное заявление то ли не услышали, то ли решили не комментировать. А жаль.

Александр Гельевич высказал мнение, что во имя «русского логоса» и «резкого повышения демографии» «нам нужна деурбанизация в футуро-поселения, в такие футуро-деревни космического толка, может быть, в виде дирижаблей».

Тут сразу вспомнилась футуро-деревня из «Доктора Кто» (серия «Улыбайся!»), как раз местами смахивающая на дирижабль, где нанороботы, из которых она была построена, успели-таки, до вмешательства Доктора, пустить часть колонистов на удобрения. К счастью, Дугин и нанороботы взаимно исключаются. Но, к сожалению, деурбанизация не исключает удобрения.

Самыми отъявленными деурбанистами нам запомнились такие славные люди, как не нуждающийся в представлениях Пол Пот и его красные кхмеры, соратник Пол Пота Нуон Чеа, ещё один их подельник Иенг Сари, а также член той же компании Та Мок и прочие военные преступники. Что у них пошло не так, непонятно, но сгоняемые в сельхозкоммуны кампучийцы почему-то начали массово помирать. Три миллиона деурбанизированных граждан из семи отдали Будде душу. В числе прочего – от голода, которого в этой плодороднейшей стране ни до, ни после Пол Пота с его новациями отродясь не знали.

К слову, пока Дугин грезит о жилых дирижаблях, под Серпуховом готовятся к практике. Как сообщил глава Россотрудничества Примаков, там построят «американскую деревню» для граждан «недружественных стран», которые хотят в Россию. Даже с учётом того, что «недружественные страны» – это примерно весь мир, безумцев может найтись достаточно. А сколько в «американской деревне» будет сетки-рабицы и колючей проволоки, а также крематориев, Примаков не уточнил.

*Власти РФ считают иноагентом