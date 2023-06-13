Логотип Sobesednik.ru
Вчера, в 19:54

Деревня Дугина

России, оказывается, нужна «деурбанизация». К сожалению, Варламова* и Каца* об этом не предупредили

Фото: pixabay

Печально известный философ и социолог Александр Дугин затмил на ПМЭФ даже бабуинов-бедуинов, отплясывающих свою арабскую лезгинку с «калашами». Он заявил, что в России необходимо провести «деурбанизацию». К сожалению, наши ведущие урбанисты Варламов* и Кац* данное заявление то ли не услышали, то ли решили не комментировать. А жаль.

Александр Гельевич высказал мнение, что во имя «русского логоса» и «резкого повышения демографии» «нам нужна деурбанизация в футуро-поселения, в такие футуро-деревни космического толка, может быть, в виде дирижаблей».

Тут сразу вспомнилась футуро-деревня из «Доктора Кто» (серия «Улыбайся!»), как раз местами смахивающая на дирижабль, где нанороботы, из которых она была построена, успели-таки, до вмешательства Доктора, пустить часть колонистов на удобрения. К счастью, Дугин и нанороботы взаимно исключаются. Но, к сожалению, деурбанизация не исключает удобрения.

Самыми отъявленными деурбанистами нам запомнились такие славные люди, как не нуждающийся в представлениях Пол Пот и его красные кхмеры, соратник Пол Пота Нуон Чеа, ещё один их подельник Иенг Сари, а также член той же компании Та Мок и прочие военные преступники. Что у них пошло не так, непонятно, но сгоняемые в сельхозкоммуны кампучийцы почему-то начали массово помирать. Три миллиона деурбанизированных граждан из семи отдали Будде душу. В числе прочего – от голода, которого в этой плодороднейшей стране ни до, ни после Пол Пота с его новациями отродясь не знали.

К слову, пока Дугин грезит о жилых дирижаблях, под Серпуховом готовятся к практике. Как сообщил глава Россотрудничества Примаков, там построят «американскую деревню» для граждан «недружественных стран», которые хотят в Россию. Даже с учётом того, что «недружественные страны» – это примерно весь мир, безумцев может найтись достаточно. А сколько в «американской деревне» будет сетки-рабицы и колючей проволоки, а также крематориев, Примаков не уточнил. 

*Власти РФ считают иноагентом

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 13 часов назад

Андрей Смирнов: У России не будет будущего, если не избавиться от сталинизма

Общество 15 часов назад

Без войны виноватые. Специальный репортаж из Белгородской области

Общество 1 день назад

Изучение подопытных

Политика 1 день назад

Ельцин Центру прописали «глубокую проверку»

Политика 1 день назад

Курская область встаёт под ружье! Антидроновое

Политика 1 день назад

Предчувствие гражданской войны. Разговоры о ней слышны чаще и чаще

Политика 1 день назад

Чебурнет на пороге? В России вскоре запустят защищённый интернет – депутат Свинцов

Общество 1 день назад

Вопрос ребром. Куда можно отправить сегодня студенческие строительные отряды?

Политика 1 день назад

«Надеюсь, РПЦ одумается». Депутат Мосгордумы направил запросы о судьбе «Троицы» в ряд госструктур

Общество 3 дня назад

«Троицу» собираются отдать в аренду РПЦ на 49 лет

Общество 4 дня назад

Дроны вместо дрынов. На что способны металлические пернатые, летающие уже не только в зоне СВО

Общество 5 дней назад

«Ушёл и не вернулся». Мать пропавшего на СВО солдата больше года не может найти его следов

Политика 6 дней назад

Борис Надеждин – Дмитрию Медведеву: Оно того стоило, Дмитрий Анатольевич?

Общество 6 дней назад

Математик Алексей Савватеев: Россиян надо вытаскивать из болота!

Политика 1 неделю назад

Рок-зоопарк. Чиж съел Зверей после доноса Кота

Политика 1 неделю назад

«Прямая линия» с Путиным вновь подверглась дискредитации

Политика 1 неделю назад

Запрещенное слово №2. Фамилия Навального* признана «символикой запрещенной организации»

Общество 1 неделю назад

«Троице» выносят приговор

Политика 1 неделю назад

По стопам Кабанихи. Зачем депутат Диденко продвигает «Домострой» в школы

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика