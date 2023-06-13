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Чебурнет на пороге? В России вскоре запустят защищённый интернет – депутат Свинцов

Думец пригрозил, что выход в сеть будет возможен только гражданам страны по персональному идентификатору

Чебурнет
Фото: pixabay

Символом суверенного интернета вполне может стать тот самый «Чебурашка, у которого нет друзей» из фильма «ДМБ»

Депутат Госдумы, зампред профильного комитета Андрей Свинцов рассказал, что в скором времени в России запустят «пилотный проект защищённого интернета, который будет доступен только гражданам страны по персональному идентификатору». Как расшумелись в сети, «интернет по паспорту».

Спешим огорчить дорогих сограждан: вы в интернет без паспорта в последний раз заходили очень давно, когда он ещё был по карточкам. Помните такое? Этот божественный скрежет модемного соединения? Если не помните, то вы вообще никогда не были в интернете без паспорта, потому что сегодня компании связи заключают с вами договор только на основании этого документа.

Но в целом это напоминает интранет – внутренний интернет – по образцу Северной Кореи. Как пояснил Свинцов, в него не зайти с различных «анонимных устройств». Пользователю нужно будет зарегистрироваться по паспорту, получить личный идентификатор – и далее пользоваться этим чудом. Правда, как следует из слов депутата, состоять он будет из «безопасных, проверенных сервисов, владельцы которых исполняют все требования действующего законодательства», иными словами, из всевозможных рутубов с унылым контентом и постоянными поломками. Зато, как говорит Свинцов, спецслужбы смогут быстро найти там любого пользователя. В общем, интернет будет защищён, но непонятно, кем и от кого.

Эксперты разделились во мнениях насчёт грядущей новации. Кто-то посчитал это стартом «Чебурнета», а кто-то назвал затею популизмом, под которым нет ни технологических, ни кадровых ресурсов. 

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