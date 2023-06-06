Запрещенное слово №2. Фамилия Навального* признана «символикой запрещенной организации»
Либо нацистской, либо экстремистской – ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ предполагает и их
На днях суд в Казани признал фамилию осужденного оппозиционера, которого вновь судят, «символикой запрещенной организации». За демонстрацию такой символики на две тысячи рублей оштрафовали одиночного пикетчика – мужчина стоял с листом, на котором написал по-английски: «Свободу Навальному*, свободу стране, свободу людям».
Тот самый пикет, та самая надпись. Казанца также признали виновными в проведении несогласованной акции и приговорили к 28 часам обязательных работ, а его жену, которая сделала эту фотографию, – к 20 тысячам рублей штрафа
– Мы живем в эпоху абсурда, когда запрещаются не только, как раньше пропаганда и агитация, так называемая антигосударственная, но и отдельные слова, – комментирует «Собеседнику» известный диссидент, правозащитник, общественный деятель Александр Подрабинек. – Нечто похожее существовало и при Сталине, во время кампании борьбы с космополитизмом, когда из печати изымались иностранные слова, их надо было заменять отечественными аналогами. Даже западных ученых цитировать не дозволялось. Но то была идеология. А то, что происходит сегодня, это на грани анекдота, когда само слово, фамилия человека, фамилия оппозиционера, считается чем-то криминальным.
Хотя, с другой стороны, если посмотреть на то, что президент России годами старательно избегал упоминания этой фамилии, даже когда ему задавали про нее прямые вопросы, становится понятно, что нынче, когда время совсем непростое, маленькие местные начальники или вот теперь и судьи, следуют этому государевому примеру и уже не просто не упоминают эту фамилию, а считают ее криминальной и неприемлемой, непригодной для написания и озвучивания где-либо.
Возможно, казанский суд и совершенно непредвзято посчитал самого по себе Навального* запрещенным. Трудно оценить, насколько искренне они в своем рвении в этом вопросе, но в принципе можно понять, что поводом для такого судебного преследования становится не сама фамилия, а инициатива. Инициатива человека – мужчины-пикетчика, решившего высказать свое мнение. В сущности, они борются именно с этим – с независимым общественным поведением. А повод для этого они избрали дурацкий, в силу своих интеллектуальных возможностей и просто за отсутствие других поводов. Ведь сегодня и за плакаты в виде чистого листа бумаги преследуют по разным административным и уголовным статьям. А уж если на них еще и звездочки вместо некоторых слов – тем более.
Не припоминаю в нашей истории, по крайней мере, новейшей, ничего подобного. Ни одна власть не запрещала, например, упоминать фамилию Гитлера или Сталина, то есть даже таких личностей, кто подвергся всеобщему общественному осуждению. Так что случай с Навальный* – уникальный, это, безусловно, ноу-хау сегодняшнего режима. Даже сам Сталин не вымарывал ниоткуда имя его самого главного врага, Льва Троцкого. В советской печати фамилия его упоминалась, пусть и ругательном контексте, но все же. Не было таких случаев, по крайней мере, я таких не знаю, чтобы просто за само произношение фамилии, просто за фамилию могли посадить. Хотя, думаю, если бы человек во времена Сталина вышел бы с плакатом «Лев Троцкий», его бы посадили. Но, повторяю, не за саму фамилию, а за то, что он вышел на несанкционированное какое-то действие. А в Казани-то именно за саму «запрещенную символику» присудили штраф!
А ведь Россия не должна идти по пути анекдотического развития, по пути абсурда, в который власть ввергает страну сегодня. Это глупо, неправильно, бесперспективно. Свобода слова не должна быть ограничена ничем, кроме призывов к насилию. Примерно так, как это диктует первая поправка к американской Конституции.
С другой стороны, есть и повод для улыбки. Признание фамилии Навального* запрещенной – это признание режимом его заслуг. Это признание силы противника. Неизвестно, как Навальный*, которого я знаю лет 15, к этому относится, но он человек не обделенный иронией, полагаю, ему это все достаточно смешно. При этом не думаю, что Путин его действительно боится, проблема не в этом. А в том, что президент считает, что упомяни он его фамилию, он поставит его с собой на одну доску. Путин же убежден, что он намного выше, вероятно, вообще всех людей в России, а может быть, и во всем мире. Поэтому произносить фамилии таких незначительных людей, как Навальный*, для него ниже его достоинства. Либо Путин считает его оппозиционером и человеком, который реально составляет ему политическую конкуренцию, либо он пытается сделать вид, что его не существует, у него нет других вариантов. Это его логика, и она диктует ему только эту альтернативу.
А вот сам Путин – не такой значительный человек, чтобы придавать ему какое-то символическое значение. Да, он силен, но это не делает его личную характеристику высокой или исчерпывающей. Он все-таки функция авторитарного режима. Исполняет ее так, как авторитарный режим считает лучшим образом. Он и организатор всего этого, и самый влиятельный человек в этой системе. Но в этом нет ничего ни нового, ни особенного, ни тем более исключительного. Это довольно заурядная позиция.
В России, заметьте, сегодня есть только два запрещенных слова. Для первого придумали заменитель – СВО. А вот Навального*, получается, вообще уже нельзя никак называть. «От тебя не останется ничего: ни имени в документах, ни памяти в сознании живущих. Тебя не будет не только в будущем, но и в прошлом. Ты не существовал и не будешь существовать», – стращал О’Брайен Уинстона в романе-антиутопии «1984», который, кстати, опубликовали в июне – 1949-го. Вот это, похоже, пытаются проделать и с Навальным*.
«И ждет его не смерть, а уничтожение, – писал Оруэлл. – Дневник превратят в пепел, а его – в пыль. Написанное им прочтет только полиция мыслей – чтобы стереть с лица земли и из памяти».
*Власти РФ считают террористом и экстремистом (прим. редакции).