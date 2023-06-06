Запрещенное слово №2. Фамилия Навального* признана «символикой запрещенной организации»

Тот самый пикет, та самая надпись. Казанца также признали виновными в проведении несогласованной акции и приговорили к 28 часам обязательных работ, а его жену, которая сделала эту фотографию, – к 20 тысячам рублей штрафа

– Мы живем в эпоху абсурда, когда запрещаются не только, как раньше пропаганда и агитация, так называемая антигосударственная, но и отдельные слова, – комментирует «Собеседнику» известный диссидент, правозащитник, общественный деятель Александр Подрабинек. – Нечто похожее существовало и при Сталине, во время кампании борьбы с космополитизмом, когда из печати изымались иностранные слова, их надо было заменять отечественными аналогами. Даже западных ученых цитировать не дозволялось. Но то была идеология. А то, что происходит сегодня, это на грани анекдота, когда само слово, фамилия человека, фамилия оппозиционера, считается чем-то криминальным.

Хотя, с другой стороны, если посмотреть на то, что президент России годами старательно избегал упоминания этой фамилии, даже когда ему задавали про нее прямые вопросы, становится понятно, что нынче, когда время совсем непростое, маленькие местные начальники или вот теперь и судьи, следуют этому государевому примеру и уже не просто не упоминают эту фамилию, а считают ее криминальной и неприемлемой, непригодной для написания и озвучивания где-либо.

Возможно, казанский суд и совершенно непредвзято посчитал самого по себе Навального* запрещенным. Трудно оценить, насколько искренне они в своем рвении в этом вопросе, но в принципе можно понять, что поводом для такого судебного преследования становится не сама фамилия, а инициатива. Инициатива человека – мужчины-пикетчика, решившего высказать свое мнение. В сущности, они борются именно с этим – с независимым общественным поведением. А повод для этого они избрали дурацкий, в силу своих интеллектуальных возможностей и просто за отсутствие других поводов. Ведь сегодня и за плакаты в виде чистого листа бумаги преследуют по разным административным и уголовным статьям. А уж если на них еще и звездочки вместо некоторых слов – тем более.