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Вчера, в 18:24

Сгусток Симоньян. Как пропагандистка оболгала собственный этнос

Ещё прошлой осенью главе RT запретили въезд в Армению за высказывание очередной дичи про страну

Фото: Global Look Press

Главред RТ Маргарита Симоньян договорилась до того, что в прямом эфире заявила: «Россия присоединяла к себе... сгустки племён с отсутствующей государственностью, в том числе – мой этнос». 

И все бы ничего, но этнически Маргарита Симоновна принадлежит к гораздо более древнему, чем славянский, армянскому этносу.

Как народ армяне уже вполне сформировались к VI веку до н.э. Что в это время делали предки славян, доподлинно неизвестно. Упоминания о них стали случаться в документах VI века н.э. Но вообще первое государство на Армянском нагорье – Хайаса – сформировалось уже в XV веке до н.э. Первое же государство, которое можно без всяких сомнений называть именно армянским, возникло после падения государства Урарту. Это Айраратское царство (331–200 гг. до н.э.). К слову, сохранившаяся от цивилизации Урарту крепость Эребуни в Ереване стоит, хоть и в руинах, без малого 3 тысячи лет. Вот представители Айраратского царства, если бы захотели, могли бы прибрать к себе какие-нибудь «сгустки» славянских племён, если бы нашли. Поскольку последние ещё не переселились на Восточно-Европейскую равнину – это произошло в VI–VII веках – и не превратились в русских, украинцев и белорусов. А вот славянское племя, окрепши и отъевшись к XIX веку, в ходе Русско-персидской и Русско-турецкой войн с удовольствием приросли Арменией. Которая вышла из объятий «железной няни» в августе 1991-го.

Отметим, что ещё осенью прошлого года Маргарите Симоньян запретили въезд в Армению за очередную пропагандистскую дичь про страну. С тех пор армяне не сильно обращают внимание на её высказывания. Ну а у нас работа такая.

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