Рок-зоопарк. Чиж съел Зверей после доноса Кота

Концерт группы «Звери» на Дворцовой площади 16 июня во время Петербургского экономического форума отменен из-за антивоенных высказываний лидера коллектива Романа Билыка. Свято место пусто не бывает, на замену оперативно выехали «Чиж&Со» и Джанго.

Публичный донос на «Зверей» накатал декан факультета журналистики Московского госуниверситета культуры Юрий Кот, назвавший вокалиста группы «настоящим представителем пятой колонны». В вину Роману было поставлено то, что он выступал против голосования за поправки в Конституцию, поддерживал Кирилла Серебренникова во время судов и даже за тёплые воспоминания о жизни в Киеве и Мариуполе. Ну и конечно, не забыт пост «Зверей», написанный в начале СВО, в котором, в частности, был призыв «решать вопросы исключительно за столом переговоров».

Городской комитет культуры тут же сообщил, что договор на выступление со «Зверями» не заключался, хотя в качестве хедлайнеров группу анонсировал «Росконгресс».

Замена нашлась быстро. Уроженец Киева Алексей «Джанго» Поддубный активно поддерживает спецоперацию и старается не пропускать ни одного Z-мероприятия. Сергей «Чиж» Чиграков участвовал в записи манифеста противников релокации «Я остаюсь» и уже заменял коллег по цеху – в прошлом сентябре вышел на сцену фестиваля ParkSeason Fest в Волгограде вместо подозрительной для властей группы «Сплин».

Корреспондент «Собеседника» позвонил певцу вечной молодости и спросил, что его в этот раз сподвигло согласиться на замену после доносов.

– Что же вас так этот вопрос интересует? – риторически спросил Чиж после продолжительного молчания. – Займись делом!

Диалог музыкант продолжать не стал и сбросил звонок. После драки, конечно, кулаками не машут, но все же хочется напомнить Чигракову строчку из его песни «Такие дела»: «И стал делать деньги вчерашний бунтарь и вчерашний певец».