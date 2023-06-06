Рой Медведев: Наш бывший президент – человек недалёкий и злой

«Хорошо знаю Америку. Я там никогда не был...»

– Что вы думаете про СВО? Многие говорят о том, что всё пошло не так и план провалился.

– Провалился. И план американцев провалился, и план Путина. СВО идёт совершенно не по плану, есть ошибки, но она кончится нашей победой.

– Почему так думаете?

– Ну, Украина не может победить великую державу. Я на эту тему не буду говорить, но я все анализирую. Я, например, считаю, что было невозможно не начать […] (слово, запрещённое в РФ – Авт.), но её спровоцировала Америка. Кто-то считает это пропагандой, а я это знаю, потому что хорошо знаю Америку. Я там никогда не был. Но у нас в университете были лекции «Современная Америка», так что Америку знаю и очень плохо к ней отношусь. Это уродливая демократия. И даже нации американской не существует.

Но мы с СВО опередили американцев, просто у Путина ещё с детства есть принцип – опережать. Если [...] неизбежна, надо её начать самому. Путин начал её не так, как надо. Скажем, хотели захватить Киёв ещё в первые месяцы [...], но это была совершенно нелепая и позорная операция. Но ошиблись и американцы. И украинцы тоже наделали много ошибок и не знают, как теперь выйти из этого положения, потому что победить они не могут. По совокупности [...] ведётся сейчас медленно и очень осторожно.

– Не пойму, зачем Америке провоцировать СВО? С какой целью?

– Ослабить Советский Союз.

– Вы имеете в виду Россию? Но если Россию с нашим огромным населением, неосвоенными территориями и ядерной кнопкой ослаблять, так это будет чемодан без ручки. Одна забота, а толку ноль.

– Что значит чемодан без ручки? Всё-таки Россия в таком положении, что ей нужна сильная армия. После Горбачёва и Ельцина Путин принял армию в страшно плохом состоянии. А сейчас она воссоздана на очень высоком уровне.

– А почему в 2014 году, когда было присоединение Крыма, американский истеблишмент ничего не предпринял, если Америка так хотела нас ослабить?

– Там все было непросто. В четырнадцатом году, после Олимпиады в Сочи, украинские журналисты даже спрашивали меня: «Сохранится ли наша Украина?» Я говорил: «Это от вас зависит, сохранится или нет». И после четырнадцатого начались страшные гонения на русскую прессу на Украине. А потом американцы сделали там свои перестановки.

– Вопрос немножко в сторону. Где вы берёте информацию?

– Интернетом не пользуюсь. Все свои книги пишу в соавторстве. Я все обдумываю, но у меня есть всегда соавтор, который пользуется интернетом и проверяет информацию. В одной работе нет соавтора. Я её уже заканчиваю, она называется «Здоровье и власть в России». Там я рассказываю, чем болели Ленин, Сталин, Хрущёв, Горбачёв, Брежнев и как это отразилось на политике. Там все без исключения, и даже Путин.

– Так чем он болеет?

– У него тоже проблемы. Ну вот Путин, например, немножко непрямой – у него повреждён позвоночник. Это случилось, когда он пытался осваивать разные виды спорта и, чтобы удивить страну, видимо, хотел научиться летать на дельтаплане. Помните, полет с журавлями? В общем, он упал. Высота была небольшая, но всё-таки повредил позвоночник. Об этом ничего не сообщали, но Путин тогда исчез из Кремля. Впрочем, я с этой главой не спешу. Понимаете, вся правда о здоровье выясняется, когда человек уже умер, а я умру наверняка раньше.

– Желаю вам крепкого здоровья. Но при всей личной благодарности Путину вам, как профессиональному историку, совершенно нечего сказать о нём критического за эти 25 лет?

– Много критического есть! Например, меня не устраивали те кадры, которые он подобрал вначале. Я резко отрицательно отношусь к Дмитрию Медведеву. Он мелкий человек и пьяница, недалёкий и злой. Он как премьер только больше вреда приносил, Путину приходилось за него работать. Затем Греф. Тут я могу вспомнить, как Греф устроил свою вторую свадьбу в Петербурге – с пушечной пальбой, с невообразимыми торжествами. Ему хотелось, чтобы все увидели, что он, какой-то немец, вдруг стал в России вице-премьером. Нынешнего премьера Мишустина я, кстати, оцениваю только положительно, как и министра обороны Шойгу. Он, может, сам и не военный, но у него хорошие генералы.