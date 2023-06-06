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Вчера, в 18:40

По стопам Кабанихи. Зачем депутат Диденко продвигает «Домострой» в школы

По замыслу госдумовца от ЛДПР, эта книга сможет помочь россиянам строить крепкие семьи.

Фото: Global Look Press

Не в меру активный в последнее время депутат Госдумы Алексей Диденко (ЛДПР) предложил включить в школьную и вузовскую программы милую книженцию под названием «Домострой». 

Можно было бы подумать, что парламентарий имеет в виду изучение литературного памятника, но что-то подсказывает, что литературный памятник и Диденко – взаимно исключающие параграфы.

И это «что-то» абсолютно право. По замыслу Диденко, «Домострой» сможет помочь россиянам строить крепкие семьи. «Сегодня ценность брака в России практически нулевая, – аргументировал депутат свою инициативу. – Это приводит к убыли населения и кризису института семьи. Возвращение «Домостроя» поможет преодолеть проблему».

Все, наверное, читали в школе «Грозу» Островского и помнят адского персонажа Кабаниху. Так вот, эта колоритная дама и есть ходячее воплощение «Домостроя». А чьё воплощение «Домострой» – вопрос дискуссионный. Книга появилась в 16 веке. По одной версии, это компиляция всевозможных сборников поучений, как жить правильно, как славянских, так и западных источников. По другой – полностью творение протопопа Сильвестра, духовника Ивана Грозного.

Книжка учит читателей молиться, целовать иконы и мощи (то есть это не про гигиену), а также запрещает чавкать во время причастия. Но при этом не просто разрешает, а настоятельно рекомендует бить детей палками. Она же напоминает, что «царя и князя следует бояться и служить им как представителям Бога на земле» – очень актуально. Что касается семьи, за которую так ратует Диденко, то её надлежит держать «в страхе Божьем».

Не знаем, как насчёт Божьего, а вот просто в страхе у некоторых россиян получается не хуже, чем у Кабанихи, и Госдума этому всячески способствует, уже который год отказываясь принимать закон о домашнем насилии. Кажется, зря Диденко волнуется. Россиянам, и Диденко в частности, чтобы было совсем по-домостроевски, следует только пересмотреть своё меню и гардероб. В современном виде ни то ни другое «Домострой» не одобрил бы.

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