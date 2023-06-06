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Вчера, в 18:14

Конкуренция от ЕР

Устроит ли КПРФ протесты, если главе Хакассии – коммунисту Коновалову – не дадут посоревноваться на губернаторских выборах с единороссом Соколом – участником СВО?

Валентин Коновалов (слева) и Сергей Сокол

Сообщают, что «Единая Россия» выдвинула участника СВО Сергея Сокола кандидатом от партии на выборах губернатора Хакасии. Против триумфального победителя выборов-2018 Валентина Коновалова от КПРФ. Сгоряча можно подумать, что в стране остались конкурентные выборы, несмотря на свежие воспоминания о муниципальных выборах в Москве.

Однако давайте вспомним математику в объёме трёх классов средней школы и особенности выборов в Республике Хакасия. Как и в других регионах, кандидат, прежде чем избираться, должен пройти выдуманный единороссами муниципальный фильтр – преграду, созданную, чтобы в избирательных списках не было человекоподобных кандидатов.

За Сокола мы спокойны. Он не простой участник СВО, которого выдвигают в пропагандистских целях. Это единоросс со стажем, действующий депутат Госдумы, бывший зам губернатора Хлопонина и т. д. То есть абсолютно свой товарищ.

А вот удастся ли Коновалову собрать 10% (в республике установлена максимальная планка) подписей мундепов – большой вопрос. В 2018 году Коновалов казался ЕР настолько потешным и неопасным, что партия власти сама подкинула ему недостающие подписи, видя в нем плюшевого спарринг-партнёра для своего кандидата (кто же знал, что дело дойдёт до второго тура?).

Учитывая, что республика отказалась от ДЭГ, которое решило бы все проблемы единороссов, полагаем: Валентина Коновалова просто муниципально отфильтруют. И Сокол будет избираться без стрессов, комфортно и гарантированно. Но интрига всё-таки остаётся: сольётся ли КПРФ или всё-таки вспомнит, что она – оппозиционная партия? И будут ли в случае недопуска Коновалова хоть какие-то протесты?

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