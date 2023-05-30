«Убьют же мальчика». Мама солдата, оказавшегося на СВО, поделилась с «Собеседником» своей драмой

Карина – в слёзы. Сестра отслеживала каждый шаг передвижения брата и очень за него переживает: «Его призвали из Петрозаводска, он поехал в город Богучар Воронежской области, там принял присягу, и его отправили в Белгородскую область. В части пробыл два дня, потом его закинули в поля. Брат пять месяцев службы сидел в поле! При этом туда прилетали снаряды. Не раз мне звонил и говорил, что был взрыв в километре от него. А что ты успеешь сделать, когда снаряд летит в тебя?!» Даже после таких тревог их оставили сидеть «в полях».

А 27 апреля к срочникам приехали уговаривать на контракт. Во всех частях проходили эти беседы. По рассказам Кирилла, первоначально в зале было около 30 срочников, 23 человека после беседы сразу встали и ушли. Ещё пятерых уговорить и после этого не удалось. В конце концов остались только Кирилл с товарищем Михаилом. Их убеждали в том, что подписать контракт стоит, ведь больше всего сейчас они нужны Родине, говорили о деньгах.

А ещё говорили, что в данный момент от них требуется только подписать рапорт о контрактной службе, и всё. «Рапорт – это ведь как заявление о смене паспорта. Он нужен для того, чтобы выдали документ – контракт», – объяснили призывнику. Если передумает, достаточно будет просто подойти к младшему лейтенанту. «Не откажешься, то будем считать, что ты согласился на контракт», – сказали Кириллу.

В результате парень подписал этот рапорт – документ, по которому военнообязанный просит завести на него контракт, но сам контракт, как уверены родственники, Кирилл не подписывал!

Не трогать деньги

Кириллу неожиданно пришли деньги – 200 тысяч рублей. За что такая огромная сумма? Парень вспомнил, что за контракт обещали 290. Но как же так? Ведь контракт он не подписывал. Сестра категорически запретила брать даже копейку: «Пойми, возьмёшь ты хоть рубль, это будет расценено как согласие на контракт». На вопрос, заданный начальству, Кириллу показали копию контракта. Он сделал фото и переслал сестре: подпись на документе, как утверждает семья солдата, не похожа.