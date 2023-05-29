Истерический факультет. Из питерской альма-матер Путина и Медведева уволили доцента-пацифиста

Z-издания и блогеры наперебой твердят: «На истфаке СПбГУ вскрыт украинский гнойник», «ОПГ истфака СПбГУ», «Ячейка студентов-вырусей с доцентом-русофобом в питерском вузе». Судя по заголовкам и истеричным сообщениям, можно подумать, что в Северную столицу зашла, как в Белгородскую или Брянскую область, диверсионно-разведывательная группа. «Собеседник» пообщался с учащимися и попытался разобраться, все ли столь серьёзно, как рисует пропаганда.

В центре скандала в Институте истории Санкт-Петербургского госуниверситета (как ныне называется легендарный истфак) оказался доцент Михаил Белоусов и группа активистов студенческого совета. Главное обвинение со стороны провластных СМИ заключается в том, что они придерживаются вредных взглядов. Питерские историки ещё не до конца оправились от ареста доцента Олега Соколова в 2019 году за убийство аспирантки Анастасии Ещенко, как снова угодили в историю. Но уже с политическим бэкграундом.

Изюм и конфеты вместо бомб

В апреле погиб студент истфака Фёдор Соломонов, взявший в прошлом году академический отпуск и уехавший добровольцем на СВО. По этому случаю в институте был организован мемориал и прошёл вечер памяти.

– Я был знаком с Федей, и, хотя у нас с ним разные взгляды, он казался мне приятным и умным парнем. К его отъезду на спецоперацию относились как к личному выбору: кто-то поддерживал, кто-то осуждал. А когда он погиб – большинству просто было жаль, что больше нет нашего коллеги, – рассказывает один из студентов истфака.

«На этом трагическая история должна была бы завершиться», как замечает в своей статье РИА «Новости», но вдруг достояниями турбопатриотической общественности стал скриншот телеграм-сообщения якобы Михаила Белоусова, в котором он заявляет: «Прямое и открытое одобрение рашизма омерзительно». По СМИ разнеслась история, что прошлой осенью во время «перегруппировки» российских войск из Харьковской области несколько студентов раздавали в коридорах истфака изюм и конфеты «Азовская коровка», намекая на украинские события. Припомнили, что в феврале 2022-го часть студсовета подписала антивоенную резолюцию и собирала подписи против СВО, о чем сообщал студенческий журнал «Студень». Ну и конечно, главная вина – учащиеся и преподаватель ставили на аватарки фотографии известных антифашистов ХХ века.

В лучшем духе сталинского времени из всех этих фактов и была состряпана история про украинскую ДРГ на истфаке под руководством Белоусова, существующую при попустительстве администрации института.

– Здесь не видно ни совести, ни исторического сознания, ни университетской чести, – отреагировал на ситуацию с Белоусовым замминистра науки РФ Константин Могилёвский.

«Доцент до сих пор работает в вузе и читает курс по внешней политике России, в рамках которого, судя по всему, индоктринирует новые поколения Дарий Треповых и будущих автор_ок журнала «Докса», – отреагировал один Z-блогер.

В минувшую пятницу Белоусова уволили из университета, а подозреваемых студентов вызвали на комиссию по этике. Спрашивали об отношении к СВО, доценту, погибшему Соломонову и желании стать историком. Итоги заседания сообщат через неделю, студентам грозит наказание вплоть до отчисления. Заинтересовался ими и Центр «Э» по борьбе с экстремизмом и шлёт приглашения на беседу.