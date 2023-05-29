Истерический факультет. Из питерской альма-матер Путина и Медведева уволили доцента-пацифиста
Z-издания и блогеры обвиняют преподавателя Михаила Белоусова в создании чуть ли не ОПГ истфака. «Собеседник» разбирался, так ли всё серьёзно
Z-издания и блогеры наперебой твердят: «На истфаке СПбГУ вскрыт украинский гнойник», «ОПГ истфака СПбГУ», «Ячейка студентов-вырусей с доцентом-русофобом в питерском вузе». Судя по заголовкам и истеричным сообщениям, можно подумать, что в Северную столицу зашла, как в Белгородскую или Брянскую область, диверсионно-разведывательная группа. «Собеседник» пообщался с учащимися и попытался разобраться, все ли столь серьёзно, как рисует пропаганда.
В центре скандала в Институте истории Санкт-Петербургского госуниверситета (как ныне называется легендарный истфак) оказался доцент Михаил Белоусов и группа активистов студенческого совета. Главное обвинение со стороны провластных СМИ заключается в том, что они придерживаются вредных взглядов. Питерские историки ещё не до конца оправились от ареста доцента Олега Соколова в 2019 году за убийство аспирантки Анастасии Ещенко, как снова угодили в историю. Но уже с политическим бэкграундом.
Изюм и конфеты вместо бомб
В апреле погиб студент истфака Фёдор Соломонов, взявший в прошлом году академический отпуск и уехавший добровольцем на СВО. По этому случаю в институте был организован мемориал и прошёл вечер памяти.
– Я был знаком с Федей, и, хотя у нас с ним разные взгляды, он казался мне приятным и умным парнем. К его отъезду на спецоперацию относились как к личному выбору: кто-то поддерживал, кто-то осуждал. А когда он погиб – большинству просто было жаль, что больше нет нашего коллеги, – рассказывает один из студентов истфака.
«На этом трагическая история должна была бы завершиться», как замечает в своей статье РИА «Новости», но вдруг достояниями турбопатриотической общественности стал скриншот телеграм-сообщения якобы Михаила Белоусова, в котором он заявляет: «Прямое и открытое одобрение рашизма омерзительно». По СМИ разнеслась история, что прошлой осенью во время «перегруппировки» российских войск из Харьковской области несколько студентов раздавали в коридорах истфака изюм и конфеты «Азовская коровка», намекая на украинские события. Припомнили, что в феврале 2022-го часть студсовета подписала антивоенную резолюцию и собирала подписи против СВО, о чем сообщал студенческий журнал «Студень». Ну и конечно, главная вина – учащиеся и преподаватель ставили на аватарки фотографии известных антифашистов ХХ века.
В лучшем духе сталинского времени из всех этих фактов и была состряпана история про украинскую ДРГ на истфаке под руководством Белоусова, существующую при попустительстве администрации института.
– Здесь не видно ни совести, ни исторического сознания, ни университетской чести, – отреагировал на ситуацию с Белоусовым замминистра науки РФ Константин Могилёвский.
«Доцент до сих пор работает в вузе и читает курс по внешней политике России, в рамках которого, судя по всему, индоктринирует новые поколения Дарий Треповых и будущих автор_ок журнала «Докса», – отреагировал один Z-блогер.
В минувшую пятницу Белоусова уволили из университета, а подозреваемых студентов вызвали на комиссию по этике. Спрашивали об отношении к СВО, доценту, погибшему Соломонову и желании стать историком. Итоги заседания сообщат через неделю, студентам грозит наказание вплоть до отчисления. Заинтересовался ими и Центр «Э» по борьбе с экстремизмом и шлёт приглашения на беседу.
«Тусовочка» на выборах
– Раньше существовало негласное правило: все, что происходит на истфаке, то на истфаке остаётся, – с горечью говорит универсант Геннадий*. – Но сейчас его явно нарушили.
Причина нарушения может крыться не только в смерти Фёдора Соломонова, но и в прошедших в середине мая выборах в студсовет. Большинство должностей в студенческом самоуправлении получили представители так называемой «тусовочки», которую Z-издания и называют тем самым «украинским гнойником».
– Это объединение друзей и близких знакомых без какой-либо организации, которые не боятся открыто озвучивать свои взгляды, – говорит участник «тусовочки» Тимофей*.
– Честно признаться, роль «тусовочки» сильно преувеличена, изначально она была группой единомышленников, желающих сделать наш факультет лучше. Именно поэтому многие из неё вошли в студсовет и отвечали за организацию мероприятий, – подтверждает Геннадий*, который не относит себя ни к одному из противоборствующих лагерей. – Условно говоря, это было сообщество с либеральными идеями, и ему противостояла группа сторонников администрации университета. До начала СВО конфликт двух группировок не шёл дальше дебатов и перемывания костей, кто с кем общается и встречается. Но после 24 февраля все изменилось, когда одни начали выступать с пацифистских позиций, другие – наоборот.
Тимофей* отрицает связь Белоусова с «тусовочкой», но в голосовании в группе «Подслушано истфак СПбГУ» во «ВКонтакте» по поводу отношения к неформальному объединению преподаватель выражает ей поддержку. И на фото в сети с участниками «тусовочки» он тоже есть. Но ничего удивительного в том, что студенты тянутся к преподавателю с близкими по духу взглядами, наверное, все же нет.
Кстати, в той же группе «Подслушано истфак СПбГУ» есть недавний пост с призывом исключить участников «тусовочки» из вуза. Так что нарушение негласного правила вполне могло быть местью проигравшей на выборах группы.
Тишина после боя
«Этой «дружине», – пишет про «тусовочку» прокремлёвское издание Readоvka, – никто не противостоит – студенты с патриотической позицией стараются лишний раз не вмешиваться в разборки».
– Угрозы студентам действительно есть, – замечает в противовес универсантка Алина*.
Но исходят они отнюдь не от «тусовочки». После раздувания скандала в провластных СМИ многие её участники и доцент Белоусов удалили свои страницы в соцсетях, опасаясь травли. Однако далеко не все. Например, Тимофей* регулярно выкладывает на своей странице все «пожелания», присылаемые ему от агрессивных Z-активистов. Признается, что боится, но хорохорится: «Я в их угрозы не особо верю». Хотя поводы верить, по рассказам студента, все же есть.
– В том году провоенный студент набросился на антивоенного, а в этом один зетовец прыснул в лицо другому из перцового баллончика, – рассказывает «тусовочник».
История с перцовым баллончиком разбиралась на студсовете, протокол собрания есть на сайте университета. Так что «никто не противостоит» – сомнительное заявление; жертвами агрессии становятся как раз сторонники пацифистских взглядов.
– Большинству студентов все равно на студсоветовские войны, – считает Геннадий*. – Это наглядно показали прошедшие выборы. Из более чем тысячи учащихся факультета на них проголосовали всего двести человек. И это даже много! Некоторые только к концу обучения узнают, что существует студсовет, который организует какие-то движухи.
Вполне возможно, в мирное время эта история подчинилась бы негласному правилу и осталась в стенах института. Но сейчас любой локальный конфликт раздувается до поистине вселенских масштабов, а идейному противостоянию придаётся вид едва ли не настоящей войны. И пропаганда лишь ещё больше политизирует и радикализирует людей призывами искать и искоренять врагов и предателей.
*Имена в публикации изменены