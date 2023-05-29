«Две деградирующие организации». Роман Силантьев обвинил РЕК и ДУМ в хайпе

Деструктолог Роман Силантьев назвал фантазиями претензии Российского еврейского конгресса (РЕК), обвинившего его в антисемитизме.

– Они всё фантазируют, – заявил Силантьев в интервью LightPress. – Есть небольшое количество евреев, которые вступают в террористические организации. Меня такие люди расстраивают. Это небольшое количество евреев я перечислил поимённо в своей статье «О русскоязычных евреях в исламистских организациях». Эта статья есть в свободном доступе. Это научная, ВАКовская статья.

Силантьев резко высказался им в адрес председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) Равиля Гайнутдина.

– Гайнутдин мало уважаем в мусульманской среде. Проще сказать, с кем из муфтиев он не поссорился. Так что не я единственный, кому он предъявлял претензии. [РЕК и ДУМ ]это какие-то две деградирующие организации. Они хотят привлечь к себе внимание, как стареющая женщина. Поэтому я спокойно отношусь к их претензиям, – заявил деструктолог.