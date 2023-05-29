Атака вредителей отбита

Ядовитые гуси, боевые комары и летучие мыши, распространяющие ЗППП воздушно-капельным путём и разводимые в биолабораториях Украины, оказались полной фигнёй. По сообщению очень скучного и не смешного, но невероятно правдивого РИА «Новости», украинцы приручили... саранчу, отдрессировали её до беспрекословного подчинения и атаковали ею ЛНР «и другие регионы России».

По словам анонимной спикерши агентства, чуть менее чем полностью завёрнутой в камуфляж, «боевых насекомых» привезли из Вашингтона и штата Миссури, где их и выводили: «изначально они экспериментировали над ней, как её использовать в сапёрном деле».

Оставим сапёрные скиллы саранчи без комментариев. Сначала отдадим должное энтомологам Вашингтона и Джефферсон-Сити (столица Миссури), умудрившимся вывести саранчу там, где её никогда не существовало. Вообще, на территории Штатов, в далёких от Вашингтона и Миссури Скалистых горах, некогда обитала саранча, но она вымерла в конце 19 века. Так что саранчовая логистика получается очень сложная. Если американские энтомологи не использовали некромантию в районе Скалистых гор, они вынуждены были импортировать насекомых откуда-то из Азии, Африки, Китая, Японии или с юга России, а затем доставить на Украину, где местные коллеги обучили их атаковать конкретно ЛНР.

Судя по предоставленному РИА «Новости» видео, саранчовую атаку в ЛНР удалось предотвратить. Ведь, как писал в своём отчёте Александр Сергеевич Пушкин в 1824 году: «Саранча летела, летела и села. Сидела, сидела – все съела и вновь улетела». Так вот, никаких следов деятельности саранчи мы на кадрах не видим. Кругом бушующая зелень, цветущие луга и прочие красоты природы. Не иначе как местная ПВО справилась со своей задачей и выжить, и то с трудом, удалось лишь нескольким насекомым, укрывшимся в заброшенном амбаре, который нам показали в репортаже.

Расходимся.