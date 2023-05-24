Время переодеваться

Режиссёр Константин Богомолов в статье для госСМИ раскритиковал «живущих по лжи» «ухоженных особых русских», называющих себя «европейцами и просвещёнными либералами». Те, мол, противопоставляли себя простым работягам, а теперь грустят о том, что 24.02.22 праздник их жизни закончился.

«Просвещённые либералы» тут же кое-что припомнили худруку московского Театра на Бронной, который в эпоху изгнания из профессии своих коллег вдруг взялся заступаться за светлый русский народ. Элитарные ухоженные vip’ы голубых кровей, которые учат всех жить, глядя на Россию с Бронной, – это сам КБ и есть. Его регулярные «программные» статьи больше похожи на маркер «свой/чужой», периодически включающийся для власти в положение «свой». Просто театральной элите принесли жёсткий сценарий, эпические декорации и брутальный грим.

Не он один бьётся за право быть нетронутым, играя роль своего антипода. Представитель президента Михаил Швыдкой тоже слыл «прогрессивным». Даже выходя на сцену в родном Театре мюзикла, он лихо проходился по маразматической советской цензуре и чтил эмигрантов-гениев. А недавно сказал, что «занявшие антироссийскую позицию» артисты не смогут вернуться обратно в страну.

В тренде и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, заявивший, что «сакральное значение памятника важнее его художественной ценности». Забирайте что нужно. «Только меня не трогайте», – читается между строк. При этом автор сентенций про «самоутверждение нации» формулирует фразы так, что при случае можно сказать: это не моё мнение, а описание происходящего.

Туманные истории с Евгением Мироновым и Филиппом Киркоровым, которые пытались показательно дистанцироваться от «главной темы», но всё-таки засветились в ней (поездки на Донбасс и прочее), позволяют предположить, что прессинг на деятелей культуры, чьи ценности для власти ненадёжны, очень силен.