От поддержки до пробежки: чем и почему закончилось дело Евгения Ройзмана*

– Евгений считает, что в нынешних условиях это почти оправдательный приговор! – прокомментировала «Собеседнику» его супруга Юлия Крутеева. – Он очень рад, для него это победа. Как говорится: спасибо, Господи, что взял деньгами! Поэтому оспаривать решение он не собирается, хотя и не согласен с самим вердиктом суда, ведь муж – не-ви-но-вен! Впрочем, все здравомыслящие люди это и так понимают.

Пользуясь возможностью, хочу через «Собеседник» поблагодарить всех за такую мощную и горячую поддержку! Это невероятно! Отдельные слова благодарности – поручившимся за супруга в написанных и подписанных собственноручно письмах. Такие характеристики для суда прислали Наина Иосифовна Ельцина, которую в Екатеринбурге все знают и любят, Алла Борисовна Пугачёва, которая отметила вклад Ройзмана* в борьбу с наркоторговцами, основанные им для города музеи и то, что во время его службы мэром к нему на прием мог попасть абсолютно каждый.

Также письма для суда прислали Алексей Венедиктов*, Николай Коляда, Ева Меркачёва… А Дмитрий Муратов даже прилетал на финальные заседания! Огромное всем спасибо! И еще благодарим наших адвокатов – Владислава Идамжапова и Тимофея Гриднева, которые не сказали ни одного лишнего слова и блестяще справились с поставленной задачей. А задача мужа была, в первую очередь, не сесть, а во вторую – не наговорить себе еще на одну статью и остаться на своих позициях. Как отметит приговор? Спросила, ответил: «Бегать пойду!»

Ложку бюрократии в эту бочку всеобщего ликования от того, что еще один достойнейший сын Отечества не оказался за решеткой, добавил государственный обвинитель Дмитрий Соколов, заявивший, что штраф – вообще-то по закону и мог быть единственным назначенным наказанием обвиняемому. «Собеседник» проверил: а ведь это действительно так.

Дело в том, что на момент совершения того, что следствие, обвинение и суд посчитали преступлением, а именно в июле 2022 года, по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ максимальное наказание было – три года лишения свободы (закон обратной силы не имеет). А это значит, что преступление считалось небольшой тяжести.

По преступлениям (статьям) небольшой тяжести лицам, ранее не привлекавшимся к уголовной ответственности, нельзя назначить в качестве наказания лишение свободы, если оно не является единственно предусмотренным (то есть если, например, в качестве альтернативы есть штраф) и если нет отягчающих обстоятельств. Сомневаетесь? Читаем ч. 1 ст. 56 УК РФ: «Наказание в виде лишения свободы может быть назначено осужденному, совершившему впервые преступление небольшой тяжести, только при наличии отягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 63 настоящего Кодекса, за исключением преступлений, предусмотренных частью первой статьи 228, частью первой статьи 231 и статьей 233 настоящего Кодекса, или только если соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса лишение свободы предусмотрено как единственный вид наказания». Ройзман* ранее к уголовной ответственности не привлекался. Отягчающие обстоятельства в его случае не установлены.

Отметим, что в марте 2023 года максимальное наказание по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий, оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации») ужесточили до пяти лет лишения свободы, а значит, преступление перешло в категорию средней тяжести. По нему можно дать лишение свободы ранее несудимым.

Кроме того, в сентябре 2022 года добавили новые отягчающие обстоятельства, которые касаются по сути любых преступлений. В пункте «л» части первой статьи 63 УК РФ слова «в условиях вооруженного конфликта или военных действий» заменили словами «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».

Напомним, что с февраля 2022 года официально идет специальная военная операция России на территории Украины, а с сентября 2022 года президентом и Верховным главнокомандующим России объявлена частичная мобилизация, указ об окончании которой, несмотря на все разговоры в верхах об этом, издан так и не был.

*Признан в РФ иноагентом.