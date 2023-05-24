Кригер спел – Кригер сел

Его руки были сведены за спиной наручниками, а сам он – помещен в «аквариум». Слушателям с ним, как водится, разговаривать запретили, а вот ему нам спеть – нет. Помешать, моля и взывая «Уважаемый, потише!» приставы пытались, но воспрепятствовать – не смогли. Михаилу Кригеру в этот день, день его приговора, все же многое прощалось.

И он запел: «Ой, у лузі червона калина похилилася…»* Пел вдохновенно, от души. Зал аплодировал и в качестве «браво!» кричал: «Позор суду! Свободу Кригеру!»