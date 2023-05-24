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В понедельник, в 13:57

Кригер спел – Кригер сел

Известного 63-летнего активиста-оппозиционера Михаила Кригера военный суд приговорил к 7 годам колонии. После оглашения приговора Михаил... запел

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Фото: Дарья Корнилова

Его руки были сведены за спиной наручниками, а сам он – помещен в «аквариум». Слушателям с ним, как водится, разговаривать запретили, а вот ему нам спеть – нет. Помешать, моля и взывая «Уважаемый, потише!» приставы пытались, но воспрепятствовать – не смогли. Михаилу Кригеру в этот день, день его приговора, все же многое прощалось.

И он запел: «Ой, у лузі червона калина похилилася…»* Пел вдохновенно, от души. Зал аплодировал и в качестве «браво!» кричал: «Позор суду! Свободу Кригеру!»

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Фото: Дарья Корнилова

Михаил Кригер получил свой «семерик» колонии общего режима не за фейки, как это часто случается в последнее – дело ему сшили посерьезнее. Его посты трехлетней давности в ныне признанной экстремистской и запрещенной соцсети о том, что он «мечтает дожить до такого праздника…», посчитали возбуждением ненависти и оправданием терроризма (ч. 2 ст. 205.2 и п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ).

Речь в них шла о некоем диктаторе и приговору ему по примеру Нюрнбергского трибунала. Поэтому и судил его не привычный районный, а 2-й Западный окружной военный суд со своей неповторимой атмосферой. По моим субъективным ощущениям, даже решетки на окнах здесь были крепче…

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Фото: Дарья Корнилова

Может, видя их перед собой, и защищался подсудимый так отчаянно, пытаясь объяснить тройке судей разницу между законным государственным актом и беззаконием. Да разве в такие тонкости будут вдаваться… Поэтому говорил это обвиняемый скорее для нас и для истории. А еще больше – шутил, и сам смеялся, кокетничал с дамами, ловя от иных через стекло воздушные поцелуи и одаривая в ответ обещаниями: «Для тебя – обязательно, родная!»

Он вел себя так раскованно (сковать руки – не значит заковать сердце), так свободно и после зачитки приговора, что, казалось, как минимум ничего не боится.

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Фото: Дарья Корнилова

Но когда толпа почти покинула зал (расходились долго, как после концерта у рок-звезд), на самом выходе я заметила страх в его глазах. Он, балагур и весельчак, вдруг задумался. И тут же у него отлегло: «Боялся проиграть Горинову!» Друг его и соратник за фейки уже вовсю «мотает» свою «семилетку»…

Но Кригер не проиграл Горинову, и Горинов не проиграл Кригеру. Да и вообще цифра 7 – число победителей. Особенно в нынешнее время.


*Песня «Червона калина» считается неофициальным гимном украинских националистических организаций УНА-УНСО* и УПА*, которые признаны экстремистскими и запрещены в РФ.

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Фото: Дарья Корнилова
На суде Михаил Александрович чувствовал себя победителем
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Фото: Дарья Корнилова
Защищают политического активиста, а ныне политического заключенного (вот это карьера!) адвокаты Катерина Тертухина, Михаил Бирюков и общественный защитник Екатерина Рыжова
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Фото: Дарья Корнилова
Увидеть и услышать Михаила Кригера теперь получится, возможно, только на апелляции, если на нее допустят кого-то, кроме участников процесса

Рубрика: Политика

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