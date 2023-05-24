Анастасия Буракова: Система «Большого Брата» ломается на воровстве

Юрист Анастасия Буракова долгое время в России занималась правозащитной деятельностью, представляла в суде известных политиков, общественных деятелей и журналистов, в том числе Андрея Пивоварова, Леонида Гозмана*, разные оппозиционные издания. А в марте 2022 года основала «Ковчег» – проект помощи российским политэмигрантам и релокантам, предоставляющий временное жильё в Ереване и Стамбуле, а также оказывающий бесплатные юридические консультации.

– На идею «Ковчега» меня вдохновил опыт Беларуси после преследований за участие в протестах 2020 года: в Вильнюсе есть Дом единой Беларуси, и там помогают политэмигрантам в адаптации, юридической помощи и временном жилье, – рассказывает Анастасия «Собеседнику». – Мы запустились 10 марта 2022 года и уже за первые сутки получили несколько тысяч обращений! К нам присоединились волонтёры, эксперты, которые разъясняли тонкости миграционного законодательства разных стран, размещали в своих домах уехавших, оказывали психологическую помощь, обучали иностранным языкам. Задача-максимум для нас – познакомить людей с другими странами, потому что многие просто никогда не выезжали за пределы России.

«Люди больше наблюдают, чем уезжают»

– Вы рассказывали, что было две волны обращений в «Ковчег». Первая – февраль – март прошлого года, после начала СВО. Вторая – сентябрь – октябрь, после объявления мобилизации. А стало ли больше обращений после принятия закона об электронных повестках?

– Когда мы увидели этот законопроект, то сразу предположили, что поток уезжающих увеличится, но этого не случилось. Хороший индикатор – цены на авиабилеты по направлениям, где не требуется загранпаспорт. Так, стоимость перелёта в Армению осталась на прежнем уровне. Зато у нас выросло количество запросов на юридические консультации. Правда, люди чаще спрашивают, как обезопасить себя внутри России. Эмиграция – это не универсальный совет для всех. Я думаю, у кого были возможности, жизненные силы и накопления для переезда, уже уехали. Но понятно, что экстренная эмиграция зависит ещё от степени потрясения и угрозы для жизни.

– После принятия закона о повестках можно было по крайней мере ожидать большей тревоги в обществе. Как думаете, почему реформа призыва на военную службу не напугала так явно россиян?

– Возможно, люди пока ещё не очень понимают, как этот закон на них отразится. Он может оказаться просто громкой инициативой, никто не верит, что всё это будет работать.

В России коррумпированная система, которая по щелчку не отстраивается. Региональные военкоматы – это папки с бумагами, сваленные на полу по углам, а не какой-то ультрасовременный цифровизированный реестр. Поэтому люди пока больше наблюдают, чем уезжают.

– А есть в законе о едином реестре что-то хорошее, с вашей точки зрения?

– Про межведомственные взаимодействия говорят уже очень давно. В последние годы у приставов автоматизировали взаимодействие с погранслужбой ФСБ, чтобы должники получали запрет на выезд. Но это опять-таки работает не во всех случаях, иногда люди умудряются выехать. И так в системе везде. До сих пор отправляются бумажные письма, ведутся бумажные допросы. Не думаю, что это можно как-то починить, пока у власти ВВП и его окружение, потому что у них нет задачи что-то сделать в стране в сфере цифровизации и в межведомственных взаимодействиях.