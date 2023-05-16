Александр Шестун: Уголовники – родные, политические – враги

В апреле 2018 года глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун опубликовал запись своего разговора с крупными чинами со Старой площади. Те требовали не выдвигаться на очередные выборы и свернуть протесты против местной свалки. В противном случае угрожали «переехать катком». Шестун не подчинился и получил 15 лет строгого режима. 21 мая 2021 года Правозащитный центр «Мемориал»* признал Александра Шестуна политзаключённым.

– Когда Подольский суд вынес вам приговор, в Петербурге огласили приговор доценту Соколову, который убил и расчленил свою невесту. Соколов получил меньше. Почему политических оппонентов у нас демонстративно карают строже, чем убийц?

– Многие обратили тогда внимание на несоответствие двух приговоров. Всё, как в ГУЛАГе: уголовники – родные, политические – враги. Природа жестокости решения по мне понятна. 15 лет я находился во власти. Знаю все теневые механизмы коррупционных связей, ведущих на самый верх. Более 10 лет был под госзащитой УСБ ФСБ. За это время смог разоблачить преступные сообщества высокопоставленных прокуроров и генералов ГУЭБиПК МВД. Был очевидцем подготовки громких внесудебных расправ. Поэтому меня охраняли два спецназовца, помимо обычных тюремщиков в СИЗО «Матросская Тишина», круглосуточно. В индивидуальном автозаке передвигался в наручниках, а сзади сопровождала легковая машина с автоматчиками МВД. Судья Юферова, вынесшая мне приговор, до сих пор сопровождается вооружёнными до зубов омоновцами. Не встречал ни одного столь резонансного зэка с похожими мерами безопасности.

Жену с детьми выселяют

– Алексея Навального**, как и вас, всеми способами пытаются извести в тюрьме, но не трогают его родных. А вместе с вами «переехали катком» половину Серпуховского района.

– У Алексея** посадили брата Олега, а у моей жены и тестя приговор не связан с лишением свободы. Самое смешное то, что доход от конфискации государство не получило. Наоборот, казна лишилась налогов. В целом баланс отрицательный. Самые лучшие объекты раздали лицам, приближенным к власти. Усадьба гофмаршала Нащокина в районе Рай-Семёновского, построенная самым именитым русским архитектором Матвеем Казаковым, просто сгорела дотла. Росимущество сняло охрану с объекта, и подростки жгли там костры. Мой первый дом, построенный в начале 90-х (тоже без охраны), разграблен мародёрами и теперь вряд ли найдёт покупателя.

– Я поражена вашей супругой Юлией, тем, как она борется за вас.

– Её невероятная стойкость и отвага – главное открытие за решёткой. На воле я ценил её мудрость и лидерские качества, но в условиях репрессий она словно включила какой-то потайной тумблер с суперспособностями. Надо признаться, минуты слабости у неё тоже бывают… Кажется, вот-вот сломается. Однако пока ей удаётся совмещать полноценное воспитание детей и борьбу за мою жизнь. Напомню ещё об одном предстоящем суровом испытании для супруги: 3 июня вступает в силу решение суда о насильственном выселении Юли и наших несовершеннолетних детей из единственного жилья. То же ожидает мою 86-летнюю маму – инвалида II группы. Моя семья официально признана малоимущей.