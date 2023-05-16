Александр Шестун: Уголовники – родные, политические – враги
Два года назад экс-глава Серпуховского района Подмосковья был признан политзаключённым
В апреле 2018 года глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун опубликовал запись своего разговора с крупными чинами со Старой площади. Те требовали не выдвигаться на очередные выборы и свернуть протесты против местной свалки. В противном случае угрожали «переехать катком». Шестун не подчинился и получил 15 лет строгого режима. 21 мая 2021 года Правозащитный центр «Мемориал»* признал Александра Шестуна политзаключённым.
– Когда Подольский суд вынес вам приговор, в Петербурге огласили приговор доценту Соколову, который убил и расчленил свою невесту. Соколов получил меньше. Почему политических оппонентов у нас демонстративно карают строже, чем убийц?
– Многие обратили тогда внимание на несоответствие двух приговоров. Всё, как в ГУЛАГе: уголовники – родные, политические – враги. Природа жестокости решения по мне понятна. 15 лет я находился во власти. Знаю все теневые механизмы коррупционных связей, ведущих на самый верх. Более 10 лет был под госзащитой УСБ ФСБ. За это время смог разоблачить преступные сообщества высокопоставленных прокуроров и генералов ГУЭБиПК МВД. Был очевидцем подготовки громких внесудебных расправ. Поэтому меня охраняли два спецназовца, помимо обычных тюремщиков в СИЗО «Матросская Тишина», круглосуточно. В индивидуальном автозаке передвигался в наручниках, а сзади сопровождала легковая машина с автоматчиками МВД. Судья Юферова, вынесшая мне приговор, до сих пор сопровождается вооружёнными до зубов омоновцами. Не встречал ни одного столь резонансного зэка с похожими мерами безопасности.
Жену с детьми выселяют
– Алексея Навального**, как и вас, всеми способами пытаются извести в тюрьме, но не трогают его родных. А вместе с вами «переехали катком» половину Серпуховского района.
– У Алексея** посадили брата Олега, а у моей жены и тестя приговор не связан с лишением свободы. Самое смешное то, что доход от конфискации государство не получило. Наоборот, казна лишилась налогов. В целом баланс отрицательный. Самые лучшие объекты раздали лицам, приближенным к власти. Усадьба гофмаршала Нащокина в районе Рай-Семёновского, построенная самым именитым русским архитектором Матвеем Казаковым, просто сгорела дотла. Росимущество сняло охрану с объекта, и подростки жгли там костры. Мой первый дом, построенный в начале 90-х (тоже без охраны), разграблен мародёрами и теперь вряд ли найдёт покупателя.
– Я поражена вашей супругой Юлией, тем, как она борется за вас.
– Её невероятная стойкость и отвага – главное открытие за решёткой. На воле я ценил её мудрость и лидерские качества, но в условиях репрессий она словно включила какой-то потайной тумблер с суперспособностями. Надо признаться, минуты слабости у неё тоже бывают… Кажется, вот-вот сломается. Однако пока ей удаётся совмещать полноценное воспитание детей и борьбу за мою жизнь. Напомню ещё об одном предстоящем суровом испытании для супруги: 3 июня вступает в силу решение суда о насильственном выселении Юли и наших несовершеннолетних детей из единственного жилья. То же ожидает мою 86-летнюю маму – инвалида II группы. Моя семья официально признана малоимущей.
– Вы уже третий срок подряд находитесь в ШИЗО по надуманному поводу. С чем, на ваш взгляд, это связано?
– Среди зэков бытует мнение, что меня изолировали от «массы» из-за приезда представителей Минобороны в ИК-6 Бежецка для вербовки заключённых на фронт, а я как тот акын: «Что вижу, то пою». Всем известно моё негативное отношение к СВО. На киче (ШИЗО и ПКТ – Авт.) мне, правда, рот тоже особо не заткнёшь, хотя положение сильно усложнили. Я давно с клеймом «злостного нарушителя режима». Старт этому дал ещё в 2018 году СИЗО «Лефортово», поставив меня на два профучёта и наградив двумя карцерами. Начальник ИК-6 Павел Мотин давно мне угрожал расправой за разоблачающие коррупционные расследования-публикации. Мне удалось вскрыть неожиданные успехи ключевого авторитета Бежецка Александра Казака в победе во всех 48 аукционах ИК-6 на ремонтные работы и закупку материалов. И это лишь одна из множества критических статей… Попало Павлу Мотину и за проигранный иск в 107 рублей 17 копеек в Бежецком межрайонном суде. После выбитого мне зуба в ШИЗО сотрудниками тюремные медики вытерли кровь с лица хлоргексидином, вот и решили компенсировать расходы. Однако судья Смирнова не поверила, что я сам себя избил, и отказала Тверскому УФСИН.
«Грудь в орденах и медалях»
– Как заключённые относятся к возможности вербовки на СВО?
– Уже третья вербовка (Мин-обороны) – главное событие в жизни колонии, зэки в эйфории от возможности вырваться отсюда. Огромное впечатление произвели демобилизованные добровольцы по истечении контракта с ЧВК «Вагнер». Им дважды организовали свидания в местном кафе. «Грудь в орденах и медалях» – самая запоминающаяся деталь из рассказов очевидцев. Даже граждане Украины стремятся записаться в добровольцы. Моральная сторона вопроса никого не волнует. Впрочем, и патриотических настроений «воевать за Родину» я не услышал. Выплаты 13 миллионов рублей в случае гибели привели в восторг добровольцев. Почему-то они уверены, что у них получится не воевать в окопах, а пристроиться в госпиталь или столовую. Состоятельные заключённые строят планы подкупить армейское начальство на местах.
– Если бы у вас была возможность вернуться в апрель 2018 года, до того как вы опубликовали записи разговоров с Яриным и Ткачевым, вы бы поступили точно так же?
– Моя умница-дочка Маша часто называет меня пассионарием. Однако у меня нет точного ответа, повторил ли бы я этот смертельный номер с записью на диктофон угроз в АП от ключевого генерала ФСБ и главы управления внутренней политики Кремля. Вы забыли упомянуть третьего участника той зловещей беседы – руководителя ОНФ Михаила Кузнецова. В наиболее острые периоды страдания семьи и всего моего окружения я думаю, что не повторил бы подобного. Тем более гражданское общество особо не отреагировало на обнародованную запись. С другой стороны, моя врождённая тяга к справедливости и наличие влиятельных врагов все равно привели бы меня в тюрьму. А так хоть удалось показать истинное лицо власти. На миру и смерть красна! Я сам задаю себе этот вопрос изо дня в день. Сказать честно, давно «позволял» себе слишком многое. Встречался с Борисом Немцовым, Людмилой Алексеевой, Львом Пономаревым*, мамой Михаила Ходорковского* – Мариной Филипповной… Мало того, выкладывал в сеть фото с ними… В здании Лубянки критиковал присоединение Крыма… И тем не менее нашей семьёй было принято решение не уезжать из России. Что означало: мы были обречены. Одно я знаю точно: Россия будет счастливой!
*Признан властями РФ иноагентом
**Внесён властями РФ в список экстремистов