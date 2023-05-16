Правильное вмешательство во внутренние дела

На минувшей неделе Россию в очередной раз посетили представители «Талибана»*. Наверняка у граждан возникает вопрос: для чего Россия налаживает отношения с этой организацией?

Цели достаточно простые и ясные. Их в рамках переговорного процесса с руководством «Талибана»* Россия преследует несколько. Нужно добиться, чтобы «Талибан»* уважал суверенитет и безопасность соседних с Афганистаном стран – союзников России. Это Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Казахстан и Туркменистан. И Иран, кстати говоря. Также необходимо добиться, чтобы «Талибан»* прекратил производство наркотиков в Афганистане и их транзит на всю ту огромную территорию, где они убивают сотни тысяч людей.

Кстати, можно утверждать, что последняя цель достигнута. Около двух месяцев назад правительство «Талибана»* заявило о полном запрете производства наркотиков на территории Афганистана.

Также Россия добивается, чтобы внутренняя политическая система Афганистана не была чрезмерно отрицающей ценности современной цивилизации. Проще говоря, чтобы женщинам давали возможность получать образование, чтобы не было публичных убийств за какие-то совершенно простые действия – короче, чтобы не было всех этих эксцессов интерпретации шариата. Да, захватив власть в стране, талибы начали именно с того, что завернули женщин в чадры и ограничили их права. Да, это произошло. Но всего этого сейчас уже точно гораздо меньше, чем в прошлый приход талибов к власти.

Кроме того, сегодня в ходе переговорного процесса по этому вопросу мы добиваемся, чтобы здесь ситуация улучшалась. И кое-чего уже удалось добиться. Пускай сейчас в самом Афганистане и не решаются давать нормальное образование женщинам, но они тысячами отпускают их из Афганистана для обучения в странах Средней Азии. И афганские женщины учатся там на деньги России, Евросоюза, Китая. И это хорошо.

Есть и некоторые другие практики. Там много деталей, которые долго перечислять, но процесс улучшения ситуации идёт. В какой-то мере это можно назвать вмешательством во внутренние дела Афганистана, но это такое вмешательство во внутренние дела, которое, безусловно, оправданно с моральной и политической точек зрения.

*Признан террористической организацией и запрещён на территории России