Владимир Гундяев – шпион, либерал, Патриарх?

Был в Сербии такой Патриарх Павел. Его запросто можно было встретить в трамвае. Носил он собственноручно скроенную и пошитую рясу. В годы его правления в Сербии было неспокойно, поэтому Павел часто ездил на фронт, чтобы самолично благословить бойцов. А вот если представить Павла наоборот, получится Владимир Гундяев, он же Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

РПЦ = КГБ?

Патриарх Кирилл известен как фигурант громких скандалов и автор странных заявлений. Начальник его однажды за это даже наказал: летом 2022 года Патриарх упал во время литургии в Новороссийске. Предстоятель объяснил это «законами физики». Действительно, пол помыли, а табличку Wet floor не поставили. А надпись Кирилл бы понял.

Ещё в 1992 году комиссия Президиума Верховного Совета РФ по расследованию причин и обстоятельств ГКЧП, возглавляемая священником Глебом Якуниным и правозащитником Львом Пономаревым*, опубликовала данные о тесном взаимодействии РПЦ и КГБ.

А вот в феврале этого года швейцарские СМИ сообщили со ссылкой на рассекреченные полицейские архивы, что Патриарх Кирилл в молодости был завербован КГБ и направлен в Швейцарию с некими разведывательными целями.

– Шпион из него был очень хреновый, – прокомментировал эти публикации известный тележурналист Александр Невзоров*, называющий себя «главным поповедом». – Основная работа такого вот шпиона заключалась в том, чтобы передавать иерархам различных православных церквей мира денежные суммы, которые должны были обеспечить Кипрской, Антиохийской, Элладской и любой другой церкви лояльность к СССР.

И Гундяев довёл дело до того, что почтенные старцы-иерархи стали получать чуть ли не по 20 долларов на нос, хотя изначально суммы были действительно очень большими. Епископы очень обиделись и написали не куда-нибудь, а прямо в ЦК Компартии донос на Гундяева, что он себе большую часть денег, отпущенных на откуп, присваивает. Начался скандал. Но вопрос о том, работал он на КГБ или нет, абсурден. Не было ни единого попа, который не сотрудничал с местным КГБ. Эта организация была целиком им пропитана и пронизана.

Смешно, но о кагэбэшной деятельности Гундяева в 2003 году член ныне ликвидированной МХГ, священник Георгий Эдельштейн писал… Путину, бывшему чекисту. Однако, это многое объясняет.