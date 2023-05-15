Владимир Гундяев – шпион, либерал, Патриарх?
Весь покрытый золотом, абсолютно весь
Был в Сербии такой Патриарх Павел. Его запросто можно было встретить в трамвае. Носил он собственноручно скроенную и пошитую рясу. В годы его правления в Сербии было неспокойно, поэтому Павел часто ездил на фронт, чтобы самолично благословить бойцов. А вот если представить Павла наоборот, получится Владимир Гундяев, он же Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
РПЦ = КГБ?
Патриарх Кирилл известен как фигурант громких скандалов и автор странных заявлений. Начальник его однажды за это даже наказал: летом 2022 года Патриарх упал во время литургии в Новороссийске. Предстоятель объяснил это «законами физики». Действительно, пол помыли, а табличку Wet floor не поставили. А надпись Кирилл бы понял.
Ещё в 1992 году комиссия Президиума Верховного Совета РФ по расследованию причин и обстоятельств ГКЧП, возглавляемая священником Глебом Якуниным и правозащитником Львом Пономаревым*, опубликовала данные о тесном взаимодействии РПЦ и КГБ.
А вот в феврале этого года швейцарские СМИ сообщили со ссылкой на рассекреченные полицейские архивы, что Патриарх Кирилл в молодости был завербован КГБ и направлен в Швейцарию с некими разведывательными целями.
– Шпион из него был очень хреновый, – прокомментировал эти публикации известный тележурналист Александр Невзоров*, называющий себя «главным поповедом». – Основная работа такого вот шпиона заключалась в том, чтобы передавать иерархам различных православных церквей мира денежные суммы, которые должны были обеспечить Кипрской, Антиохийской, Элладской и любой другой церкви лояльность к СССР.
И Гундяев довёл дело до того, что почтенные старцы-иерархи стали получать чуть ли не по 20 долларов на нос, хотя изначально суммы были действительно очень большими. Епископы очень обиделись и написали не куда-нибудь, а прямо в ЦК Компартии донос на Гундяева, что он себе большую часть денег, отпущенных на откуп, присваивает. Начался скандал. Но вопрос о том, работал он на КГБ или нет, абсурден. Не было ни единого попа, который не сотрудничал с местным КГБ. Эта организация была целиком им пропитана и пронизана.
Смешно, но о кагэбэшной деятельности Гундяева в 2003 году член ныне ликвидированной МХГ, священник Георгий Эдельштейн писал… Путину, бывшему чекисту. Однако, это многое объясняет.
Разворот по ветру
Сейчас мало кто вспомнит, но когда-то давно Гундяев был человеком вполне либеральных взглядов. Впрочем, одной из его сверхспособностей является хорошее чутье на политический ветер. И он едва ли не первым почувствовал, куда именно тот дует. После избрания Патриархом в январе 2009 года, на приёме для архиереев РПЦ у президента Медведева, он заявил о «симфонии» (читай: симбиозе) как о своём представлении об идеальных отношениях церкви и государства.
Как считает богослов и философ Андрей Кураев, недавно лишённый сана, всё изменилось в тот момент, когда Кирилл задумался о патриаршестве.
– Дело даже не в Путине, – рассуждает Кураев. – К началу нулевых стало понятно, что наступает последнее десятилетие правления Алексия II. И тут, думаю, Кирилл сообразил, что не сможет стать Патриархом на волне либерализма. Потому что имперский ресентимент шёл именно из церковной среды. И было понятно, что масса православного монашества, духовенства, епископата – для них всё это страшный идол и Кирилл для них отождествляется с этим в силу своего функционала. Он – министр иностранных дел церкви, связан с Западом, и такого западного агента православный глубинный электорат не изберёт.
По словам Кураева, Кирилл начал готовить свой электорат среди «православных ультрас».
Новатор
Ещё в одном деле именно Гундяев был в числе первопроходцев – в деле борьбы с инакомыслием. Как вспоминает Андрей Кураев, «курс на затыкание ртов» был взят в 2011 году.
– Тогда Патриарх, избранию которого я был очень рад, предложил документ об отношении к критике церкви в светских СМИ: тащить всех журналистов в суд и т.д., – вспоминает он. – Но этого мало. Там было сказано, что судить их надо по правилам Трулльского собора. Я считал, что это против интересов самой церкви. Но тогда это был чисто теоретический спор.
А с делом Pussy Riot стало понятно, что все серьёзнее. Если о сути, то речь идёт о том, что важно и сегодня: обладает ли государство монополией на насилие? Потому что тогда все защитники Патриарха, якобы оскорблённого этой акцией, мечтали вслух о том, как бы наказать физически и максимально унизительно этих девушек. А со стороны Патриарха никакой обеспокоенности таким поведением своей паствы не было.
Под давлением Патриарха был изменён Уголовный кодекс (статья об «оскорблении чувств верующих» – Авт.). Был странный суд с реальными тюремными сроками. Стало понятно, что церковь взяла курс на то, чтобы стать силовой структурой. И с каждым годом это все более нарастало. И в итоге это вылилось в то, что мы видим сегодня. Когда по сути аналогичным путём стало вести себя и государство. В данном случае церковь выступила образцом для светского общества.
Нажитое непосильным трудом
Гундяев регулярно призывает к умеренности и нестяжательству. Тогда как первый его скандал с часами Breguet случился в июле 2009-го, в первые полгода патриаршества. Аксессуар за $30 тысяч попал на фото. Кирилл заявил, что это все подделка, но признал: «Какой-то Breguet имеется – подарили». По его версии, часы так и лежали в коробке. Однако вскоре Патриарх и Breguet вновь засветились на официальной фотографии пресс-службы РПЦ. Там попытались замять скандал фотошопом, и в итоге миру явился шедевр – фото Патриарха без часов, но с их отражением в полировке стола.
А летом 2011 года у Патриарха обнаружилась яхта «Паллада» – не такой авианосец, как у Сечина, но тоже вполне респектабельная посудина, около 4 млн $. Нельзя, правда, утверждать достоверно, что она – собственность Патриарха. В РПЦ только признали, что яхта состоит у них на балансе.
В марте 2012-го некто Лидия Леонова, проживающая в прославленном Доме на набережной (Серафимовича, 2), подала в суд на соседа, уважаемого кардиолога и экс-министра здравоохранения РФ Юрия Шевченко. Который якобы в процессе ремонта в своей квартире засыпал «нанопылью» её жилище и нанёс ущерб на без малого 20 млн рублей (пыль – нано, но ущерб – макро!). Юристы оторопели от суммы иска, а граждане – после того, как Шевченко заявил, что «пострадавшая» квартира принадлежит Патриарху всея Руси. Всё закончилось выплатой родственнице Патриарха 19,7 млн рублей.
Начав с речей о «симфонии» с государством в 2009-м, в 2012-м Гундяев уже открыто поддержал Путина во время его предвыборной кампании. А после инаугурации совершил в честь этого события благодарственный молебен в Благовещенском соборе Кремля. Кому он там молился, большой вопрос, но к тому моменту церкви уже удалось протащить законопроект о возврате имущества, сильно раскритикованный музейщиками, и неоднократно его применить.
*Признан властями РФ иноагентом