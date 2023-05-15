Анатолий Вассерман: Украину пора ликвидировать

– Анатолий Александрович, почему вы так яростно поддерживаете спецоперацию?

– А вы, Лена, почему нет? Да все ваши аргументы против нее похожи на праведное возмущение тем, что «менты поганые задержали добросовестного чиновника Чикатило».

– Вот на этом сейчас наше интервью и закончится. В моем присутствии попрошу не выражаться!

– А я настаиваю: Чикатило по сравнению с Зеленским – ангел! Я против терроризма и террористов, а после 2014 года Украина окончательно превратилась в террористическую организацию. Все предыдущие попытки осуществить старинную польскую фальшивку «Украина – не Россия» (это с 1864 года главная цель жизнедеятельности поляков) неизменно перерастали в массовый террор сначала против жителей тех территорий, куда пытались распространить эту фальшивку, а потом и против других русских земель. Пора покончить с террористической организацией Украина – ликвидировать! И покончить с этой фальшивкой, как с преступным оправданием террора. Надо также не допустить воссоздания так называемой независимой Украины где бы то ни было в Восточной Европе.

– Что значит воссоздания?! Украина и сегодня независимое государство.

– Кто вам сказал такую глупость? Это государство появилось в 1991 году исключительно усилиями компартии Украины в связи с тем, что в Москве в тот момент коммунисты проиграли, а украинцы единогласно, вернее одностайно, проголосовали за независимость. И то, у нас тогда не было опыта выявления фальсификаций при голосовании, поэтому невозможно сказать, насколько достоверен результат. До этого идея независимости Украины была крайне маргинальной и продвигали ее исключительно при поддержке внешних антирусских сил. В разное время это были Варшава, Берлин, Вена, которые активно поддерживали идею отделения Украины от России. На самой Украине она никогда не пользовалась заметной поддержкой.

– В 2015 году, когда мы с вами беседовали здесь же, вы утверждали, что Украина должна войти в состав России, а теперь, значит, заявляете, что Украина вообще должна быть ликвидирована? Мне не послышалось?

– Еще восемь лет назад я считал возможным формирование единого юго-западного округа РФ, но с тех пор террористическая организация Украина настолько напакостила своим гражданам и настолько настроила некоторые регионы друг против друга, что понадобится создание нескольких федеральных округов на этой территории, чтобы забылись эти пакости, которые были организованы из Киева, но творились самими жителями этих регионов.