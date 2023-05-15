Анатолий Вассерман: Украину пора ликвидировать
Или точнее – террористическое государство Украина: в прошлом эрудит, в настоящем госдумовец называет Украину исключительно так. «Собеседник» стойко выслушал и другие его «умозаключения»
Квартира Вассермана – прямо книжное царство! Сплошные увесистые книжные полки, огибающие комнаты. Но книгам полок мало – они лежат на полу, стоят на подоконниках, прячутся во всевозможных коробках и корзинах, падают откуда-то с потолка… В конце беседы мы их посчитали, прочтете до конца – обалдеете. Но главное-то – что у человека в голове. А там, судя по последним выступлениям некогда известного эрудита, а ныне депутата Госдумы, не все так, как многим его болельщикам по телеиграм хотелось бы. С этого, примостившись у книг, «Собеседник» и начал разговор.
Даты
1952 – родился 9 декабря в Одессе в семье физика и бухгалтера
1989 – дебютировал в «Что? Где? Когда?» в команде Нурали Латыпова
2004 – назван игроком десятилетия в «Своей игре» (одержал 15 побед подряд)
2016 – получил гражданство России
2020 – снялся в сериале «Миша портит все» (камео)
2021 – стал депутатом Госдумы (комитет по просвещению)
– Анатолий Александрович, почему вы так яростно поддерживаете спецоперацию?
– А вы, Лена, почему нет? Да все ваши аргументы против нее похожи на праведное возмущение тем, что «менты поганые задержали добросовестного чиновника Чикатило».
– Вот на этом сейчас наше интервью и закончится. В моем присутствии попрошу не выражаться!
– А я настаиваю: Чикатило по сравнению с Зеленским – ангел! Я против терроризма и террористов, а после 2014 года Украина окончательно превратилась в террористическую организацию. Все предыдущие попытки осуществить старинную польскую фальшивку «Украина – не Россия» (это с 1864 года главная цель жизнедеятельности поляков) неизменно перерастали в массовый террор сначала против жителей тех территорий, куда пытались распространить эту фальшивку, а потом и против других русских земель. Пора покончить с террористической организацией Украина – ликвидировать! И покончить с этой фальшивкой, как с преступным оправданием террора. Надо также не допустить воссоздания так называемой независимой Украины где бы то ни было в Восточной Европе.
– Что значит воссоздания?! Украина и сегодня независимое государство.
– Кто вам сказал такую глупость? Это государство появилось в 1991 году исключительно усилиями компартии Украины в связи с тем, что в Москве в тот момент коммунисты проиграли, а украинцы единогласно, вернее одностайно, проголосовали за независимость. И то, у нас тогда не было опыта выявления фальсификаций при голосовании, поэтому невозможно сказать, насколько достоверен результат. До этого идея независимости Украины была крайне маргинальной и продвигали ее исключительно при поддержке внешних антирусских сил. В разное время это были Варшава, Берлин, Вена, которые активно поддерживали идею отделения Украины от России. На самой Украине она никогда не пользовалась заметной поддержкой.
– В 2015 году, когда мы с вами беседовали здесь же, вы утверждали, что Украина должна войти в состав России, а теперь, значит, заявляете, что Украина вообще должна быть ликвидирована? Мне не послышалось?
– Еще восемь лет назад я считал возможным формирование единого юго-западного округа РФ, но с тех пор террористическая организация Украина настолько напакостила своим гражданам и настолько настроила некоторые регионы друг против друга, что понадобится создание нескольких федеральных округов на этой территории, чтобы забылись эти пакости, которые были организованы из Киева, но творились самими жителями этих регионов.
«Украинский – это диалект русского»
– И как же ликвидировать собираетесь? Путем сбрасывания атомной бомбы, о чем говорят уже и политики по ТВ?
– Да, говорят, но в основном истеричные деятели – турбопатриоты. Они не очень понимают, в чем любовь к Родине должна выражаться. К ним относится и Дмитрий Анатольевич Медведев, который, не будучи в правительстве, не принимает обязательных решений. Он нынче зампред Совбеза РФ. Учитывая, что глава совета – Путин, любой его заместитель может вести только техническую работу. Вот Медведев – эффективный аппаратчик – и взял на себя часть функций секретарей, потому что он может координировать работу с другими ведомствами. И заметьте, в публичных высказываниях он на свою должность никогда не ссылается, он их делает как частное лицо.
– Судя по содержанию, еще и под градусом? Вы там к нему в Госдуме всяко ближе – может, что знаете?
– Возможно… Репутацией трезвенника он у нас не пользуется… Но большинство из того, что он говорит и пишет, это он еще трезвым… Любовь к Родине должна выражаться в делах, а не в словах! Ну нельзя бить ядерной бомбой по своим же землям! Но ликвидировать террористическую организацию Украина необходимо.
На Украине сейчас проживает 20 – 25 миллионов человек, но под влиянием террора находится менее миллиона. Большая часть личного состава Вооруженных сил Украины – это люди, чьих родных и близких удерживают в заложниках под угрозой уничтожения в случае поворота оружия в другую сторону. Поэтому эти бойцы, стремясь превратить русское население Украины в антирусское, действуют против нас вынужденно. Они сами живут под гнетом непрерывного насилия и подавления любых попыток к сопротивлению.
– По официальным данным, на 1 января 2022 года население Украины составляло более 40 миллионов человек.
– Врут! Украинская статистика пребывающими на территории Украины считает и миллионы граждан, годами живущих в России и в Евросоюзе. Они и жителей Крыма с Донбассом, давно и однозначно выразивших свое желание на референдуме не быть гражданами Украины, все равно в них записывают. Последняя перепись населения Украины проходила в 2001 году. Очень хорошо помню, как меня, одессита, уговаривали записаться украинцем, поскольку украинским диалектом русского языка я владею не намного хуже, чем его литературной нормой.
– Вы называете украинский язык диалектом русского языка? Ничего не попутали?
– Великороссы, малороссы и белороссы – это части единого русского народа. Разработчики украинской литературной нормы в конце XIX века взяли за основу полтавский диалект. Так вот полтавчане отличаются по говору, скажем, от архангелогородцев не больше, чем смоляки от уральцев. В лингвистике нет твердых критериев того, как отличать диалект от языка – слишком опасно политически. Но согласно большинству публикаций, главное различие – синтаксис. Пока синтаксис одинаковый, даже при различном словаре, это диалекты одного языка. Блатной жаргон, или феня, тоже непонятен абсолютному большинству нормальных людей, но это же не повод считать уголовников отдельной нацией. С украинским – такой же случай. Это, как и белорусский, деревенский говор русского языка.
– Да вы шовинист…
– Тут есть одна тонкость: я не ненавижу другие народы и не считаю какую-то нацию превосходящей.
– Министерство обороны РФ в своих сводках называет украинцев, регулярно отчитываясь об их ликвидации, то нацистами, то националистами (хотя между этими понятиями есть огромная разница), а вы и вовсе – террористами. Вы себе позволяете больше, чем Шойгу с Конашенковым?
– Террористы – это те, кто осуществляет насилие против граждан с целью запугивания других граждан. Именно так Украина действует с весны 2014 года. Националистов на Украине нет и быть не может ввиду отсутствия нации! А вот нацистов, стремящихся такую нацию создать, там довольно много. Помимо руководства, таких активистов там от 100 до 500 тысяч.
– Против кого же ведется СВО, если такой нации как украинцы, по-вашему, не существует?
– Против русских террористов, которые хотят превратить эту территорию в анти-Россию.
«Украинцы меня простят»
– Сторонники СВО часто приводят в качестве оправдания довод, что «Россия восемь лет терпела бомбежки Донбасса…» А почему терпела-то и почему 8 лет?
– Потому что не могли. Простейший пример: собственная платежная система у нас появилась только в 2015-м. Если бы мы тогда по просьбе законного главы государства Януковича оказали ему физическую помощь, противники – спонсоры терроризма – отключили бы нас немедленно от всех банков, и это вызвало бы изрядную дезорганизацию. Есть и множество других вещей, которых нам тогда не хватало. Когда дискутируют, нужно ли было заключать в 1939 году договор о ненападении с гитлеровской Германией, которая использовала его для своего усиления, я отвечаю, что Германия усилилась количественно, а СССР – качественно. Мы создали многое из того, чего у нас в 1930-х не было и без чего мы, скорее всего, не смогли бы победить. Тут такая же картина.
В 2014-м мы, наверное, не выдержали бы удара НАТО, а сейчас мы его выдерживаем – уже больше года. Кстати, замечал, что примерно на 20 человек из встреченных в метро или на улице, которые поддерживают и благодарят за мою деятельность, приходится только один, который возмущается.
– Вы не боитесь, что за то, что вы сейчас тут и ранее наговорили, вас никогда не простят украинцы и вы никогда больше не побываете в своем родном городе Одессе?
– Украинцы меня простят и очень скоро. В Одессе тоже еще побываю – и тоже очень скоро. В 1990-е большинство СМИ, в том числе и ваше издание, были уверены, что чеченцы навеки возненавидят русских. Однако сегодня чеченцы – это одно из самых активных и боеспособных подразделений для борьбы с террористическими организациями. То же будет и с украинцами, причем даже быстрее, поскольку чеченцы – отдельный народ, а украинцы – часть русского. Мы живем в прекрасное время – время перемен! И не надо их бояться.
– Вот слушаю вас и гадаю, уж простите за откровенность: вы глупый или жестокий?
– Я очень добрый! Поэтому и считаю нашей первой обязанностью скорейшее прекращение массового террора.
«Свобода слова – не свобода лжи»
– Сегодня мы находимся в шоковом состоянии не только из-за массового террора, но и жесточайших репрессий. Что вы думаете относительно сроков тюремного заключения, к которым за последнее время приговорили Горинова, Яшина*, Кара-Мурзу*?
– Кара-Мурза* занимался организацией и координацией антигосударственной деятельности. Призывать к активным действиям против своей страны – это преступление в любой стране. Это дело рискованное, которое для самого зачинщика часто кончается очень плохо. Поэтому, считаю, 25 лет ему дали абсолютно заслуженно. В самый раз! Яшин* же на весь ютуб высказал ряд заведомо ложных утверждений – и тут приговор совершенно обоснованный. Плюс-минус лапоть: могли бы дать не 8,5 лет, а и всю десяточку. Свобода слова несовместима со свободой лжи. Горинов своими пламенными речами пытался помешать проведению конкурса детского рисунка на 1 июня. И ему семерка – поделом!
Уголовный кодекс РСФСР 1922 года составляли на волне революционной эйфории, когда совершенно искренне считали, что люди совершают преступления под влиянием внешних факторов и что нельзя слишком сурово наказывать за то, что от них не зависит. И наказывали несуразно легко. Кодекс дорабатывали, но и в 1991 году на волне контрреволюционной эйфории тоже казалось, что незачем людей сурово наказывать, так как они и сами исправятся, когда исчезнет давление коммунистов. Потом снова пришлось многие статьи утяжелять.
– Еще одного самого обычного гражданина Сергея Клокова (он же Семиэль Ведель) осудили на 7 лет колонии за три частных телефонных разговора, посчитав их как один публичный. Вы у нас самый умный – объясните, как это возможно?
– По норме римского права, трое составляют коллегию. Так что суд принял мне понятное решение. Нарушать законы нельзя даже в частном разговоре!
– Не подскажете, мы в каком году мы с вами сейчас живем – в 2023-м, 1984-м или 1937-м?
– Само собой, мы живем в 2023 году. Оруэлл, сочинивший роман-антиутопию «1984», придерживался ультралевых взглядов, но когда Лейбористская партия осуществила часть того, о чем он писал, он ужаснулся, поскольку последствия действия оказались хуже, чем были бы от бездействия. В любом случае, он писал о своей стране и ее опыте, а не о нашей, как принято считать. Что касается нашего 1937 года, то его породило стремление управленческого аппарата избежать ответственности за принимаемые решения. Сейчас чиновничество тоже не отвечает за результаты своей работы и пытается саботировать многие полезные дела, включая ликвидацию террористической организации Украина, но силовых мер против них еще не принимают, поэтому признаков 37-го пока нет. Да, уже рассылают в разные места методички НКВД, но судя по комментариям в соцсетях, люди не понимают ни их смысла, ни причин, вызвавших их написание.
– Да все мы понимаем. Верной дорогой идем к отмене моратория на смертную казнь?
– Да!!! Любой политический преступник во все времена искренне считает, что рано или поздно его сторонники победят – и его освободят. Политических преступников невозможно остановить никакими сроками лишения свободы. Поэтому возрождение смертной казни за политические преступления не-из-беж-но. Так-то я, конечно, ее противник…
– А еще скажите, что вы пацифист.
– Нет, я не пацифист. Но у нас идет не война, а СВО, потому что мы не применяем и десятой доли того, что могли бы применить, включая прицельное уничтожение тоннелей, ведущих на Украину из Польши.
«Гордиться особенно нечем»
– Что вы как депутат думаете о законах, принятых за время спецоперации Госдумой?
– Я понимаю необходимость большинства принимаемых законов: решаются вполне естественные вопросы. Но гордиться особенно нечем… Например, административная и уголовная ответственность за дискредитацию ВС РФ. С этим, действительно, есть проблемы. Само понятие «дискредитация» дано не очень четко, поэтому было решено доработать закон на основе реального опыта его применения.
– Пока его дорабатывают, люди уже платят штрафы и сидят…
– На приговор по нему можно подать апелляцию. И можно пожаловаться на сам закон своему депутату, в том числе и мне. Технически это делается через сайт Госдумы – направляется запрос. Лучше обращаться к депутату от той местности, с которой связан подающий жалобу, но это не обязательно. Мне, например, приходит довольно много обращений от жителей других регионов, часть которых я рассматриваю по существу. Примерно девять из десяти законопроектов, доходящих до обсуждения на пленарных заседаниях, начинаются со слов «Во изменение статьи такой-то…». Увы. Но невозможно же заранее предусмотреть все варианты применения того или иного закона… Поэтому дорабатываем.
– Над новым чем-то работаете сейчас?
– Да, вот предложил делить подоходный налог поровну между местом, где человек работает, и местом, где он проживает. Ведь многие живут в одном месте, а работают в другом, и одно из них страдает от недофинансирования.
Кстати, с момента избрания в Госдуму у меня резко поменялся образ жизни. Раньше я мог выйти из дома и бродить по городу целый день, поэтому мне в моем легендарном жилете нужно было держать при себе много вещей, которые могли понадобиться неожиданно. Сейчас я выхожу из дома в четко определенное время и в четко определенном направлении – неожиданностей практически нет, поэтому единственное, что ношу с собой, это складной нож со стеклобоем. Это для спасения попавших в автомобильную аварию.
– Как мило. А перцовый баллончик?
– Давно не беру его с собой, так как криминогенная обстановка изменилась настолько, что необходимость в его применении возникает крайне редко.
– Вы мне в недавнем коротком интервью признались, что у вас в начале года было 2 миллиона рублей наличкой, а весной осталось 400 тысяч. Читатели интересуются: на что потратили?
– Это, подчеркну, только наличные! Налом трачу примерно 50 тысяч в месяц в ресторанах – на обеды и чаевые. Во всех других заведениях расплачиваюсь картой. Еще ежемесячно плачу моим работникам из своего кармана – примерно четверть миллиона на троих человек. Это моя домохозяйка и два депутатских помощника на общественных началах, которые генерируют столько идей и обращают мое внимание на столько проблем, что я их стимулирую материально.
«Завидую новым игрокам»
– Практически каждый журналист в конце интервью считает своим долгом спросить вас…
– …не нарушил ли я данный мною в 17 лет обет целомудрия и не лишился ли девственности…
– А я не спрашиваю, я предлагаю – ее лишиться. Здесь и сейчас.
– Ух!!! (Краснеет и бледнеет одновременно.) Спасибо за такое щедрое предложение, конечно… Но как-то так вдруг… Леночка, вы поймите… Во-первых, я слишком ценю свое слово, чтобы нарушать его. А, во-вторых, уж извините, но мне в 70 лет начинать поздновато...
– Эх, ну и дурак вы, Анатолий Александрович! Без обид.
– Само собой… Хотя сам-то я себя вообще-то умным считаю! И доказательство этому имеется: я неоднократно убеждался в своей способности учиться на собственном опыте. Но в настоящее время мой мозг и правда отдыхает: занимаюсь разборкой заказанных электронных книг. А часть накопленных бумажных передаю в библиотеки, поскольку, как видите, дома они уже не помещаются. Их тут у меня сотня метров – по длине полок. Если считать, что толщина одной книги составляет 2 – 3 см, получается от 3,5 до 5 тысяч книг. Из них я прочел примерно четверть. За время жизни в Одессе осилил около 200 метров.
– Обычно в метрах другое бумажное изделие измеряют. Кстати, в туалете читаете?
– Да, здесь я с народом (смеется). Но легче читается за столом, причем за обеденным – романы и прочее, а за рабочим – новости из Интернета, этого требует работа. У меня в жизни такое разнообразие!
– Что посоветуете из проверенного?
– Составил специально для вас список из четырех книг. Если их прочесть строго в указанной последовательности и хорошенько обдумать, у вас сформируются контуры целостной картины мира. Когда они сформированы, каждый новый факт ложится в эти контуры, а если не ложится, то или факт неверный, или с картиной что-то не то. Мы часто попадаем в ловушку, считая правильными все предположения, на основе которых сделали правильный вывод. А это не всегда так. Вот список: Фридрих Энгельс, «Анти-Дюринг»; Станислав Лем, «Сумма технологии»; Ричард Докинз, «Слепой часовщик»; Дэвид Дойч, «Структура реальности: Наука параллельных вселенных». Все это очень хорошо написано, так что вы еще и удовольствие получите.
– А если их прочесть в другом порядке?
– Будет сложнее понять картину мира.
– А что у вас по ТВ обычно идет? Смотрите интеллектуальные игры, которые сделали вас известным на всю страну?
– К огромному сожалению, я не могу смотреть «Что? Где? Когда?», так как оно теперь выходит на Первом по воскресеньям – и в это же время на канале «Россия 1» идут передачи, которые мне нужно смотреть по работе. Можно на сайте включить в записи? Ой нет, времени нет на такое. Так что сейчас я с интересом смотрю только «Свою игру» и «Игры разумов» по НТВ. (С горечью.) Уровень авторов вопросов неизменно высок, что автоматически обеспечивает хорошие возможности для проявления интеллекта новых игроков.
– Завидуете им?
– Конечно, поскольку я уже далеко не тот, какой был раньше (тяжело вздыхает). У меня не получается выиграть больше двух выпусков подряд. Это очень неприятно. Да, до поры до времени отмирание нервных клеток компенсируется опытом использования оставшихся, но общий ресурс организма уже не тот, поэтому мозг работает не так мощно. Завидую новым игрокам, но не ревную игру к ним, понимаю – старость берет свое.
*Признан властями РФ иноагентом