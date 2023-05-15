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В прошлую субботу, в 18:38

Основатель ЧВК «Вагнер» заявил о полном взятии Бахмута

Город Бахмут (Артемовск) был полностью освобожден силами ЧВК «Вагнер» за 224 дня. Об этом в новом видеообращении рассказал владелец формирования Евгений Пригожин

Фото: стоп-кадр / Пресс-служба компании «Конкорд»

Бизнесмен Евгений Пригожин объявил, что бойцы «оркестра» полностью взяли Бахмут в полдень 20 мая спустя 224 дня штурма. Пригожин поблагодарил ЧВК «Вагнер» за работу и отметил поддержку со стороны генералов Сергея Суровикина, Михаила Мизинцева, а также всех россиян.

«ЧВК «Вагнер» пришла добровольно на эту войну и начала освобождать территории, защищая интересы нашей родины. ЧВК «Вагнер» – генералы, бывшие сотрудники правоохранительных органов, ФСБ и бывшие законченные – рецидивисты действовали здесь как одна слаженная команда, как единая армия», – сказал Пригожин в видеосообщении, которое публикует пресс-служба компании «Конкорд».

По словам основателя ЧВК «Вагнер», через пять дней они намерены создать рубежи обороны после чего отправятся на отдых и переподготовку, чтобы вновь вернуться на передовую, когда они понадобятся.

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