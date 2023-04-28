Неприкасаемые

Госдума продолжает совершенствовать «иноагентское» законодательство. Комиссия депутата Пискарёва в полном составе внесла два законопроекта, которые вводят в «иноагентский» закон понятие «третьи лица» и порцию конских штрафов для оных (от 40 тыс. для граждан до 300 тыс. для юрлиц).

Новость озвучил замминистра юстиции Олег Свириденко. Ни из формулировок депутатов, ни из его сбивчивых объяснений пока толком не понятно, кто же такие эти «третьи лица». Инициатива «будет касаться любых третьих лиц, которые не являются иноагентами, они даже не аффилированы с иноагентами, но они как третьи лица могут оказывать определённое влияние волей-неволей и помогать иноагентам нарушать 255-й закон». Особенно порадовала замечательная юридическая формулировка «волей-неволей».

Депутат же Пискарёв привёл более конкретный пример: третье лицо – это когда «кто-то… помогает иноагенту устроиться учителем» или «издатель выпускает книгу иноагента без соответствующей маркировки». Судя по тексту законопроекта и пояснительной записке, «третьим лицом» при желании и необходимости может оказаться кто угодно, застуканный при взаимодействии с иноагентом. Даже передавший деньги за проезд в маршрутке или таксист, которого угораздило доставить иноагента из пункта А в пункт Б, тем более что данные пассажиров такси ныне под контролем.

Будет ли считаться преступным деянием обращение к иноагенту как к эксперту? Не исключаем. Даже подозреваем, что именно на это и направлено новшество. Далеко ли от «третьего лица» до настоящего иноагента, пока нигде не уточняется. Ясность должна появиться ко второму чтению. Пока же объект нормотворчества готовится к первому, которое может состояться уже в конце мая.