Эрдоган – не Лукашенко

На президентских выборах в Турции основные кандидаты набрали примерно равное количество голосов: 49,35% у Реджепа Эрдогана и 44,97% у Кемаля Кылычдароглу. Главной особенностью этих выборов является то, что на них была рекордная явка – 93,6%.

Во втором туре 28 мая голоса от националистической оппозиции (5%), судя по опросам, перейдут к Кылычдароглу. В любом случае будет какой-то прирост явки, также протестной. Поэтому скорее всего перераспределение голосов даст небольшой, но решающий процент в пользу второго кандидата. Это очень похоже на американские президентские выборы, когда кандидаты в итоге сражаются за 1–2 процента голосов сомневающихся. А не как у нас, когда один традиционно набирает, скажем, 76%, а у остальных – меньше 10.

Что теперь может сделать Эрдоган? Усилить административное давление. Но очевидно, что сейчас у него это будет получаться хуже, чем ранее. Против него уже выступали мэры крупных городов, и сейчас он их не склонит на свою сторону. Но может провести какую-нибудь кампанию, как Ельцин в 1996-м, создать ощущение угрозы того, что страна может пойти по другому пути. У кандидата от власти появляется искушение подключить какие-нибудь политтехнологии. Где-то надавить, сколько-нибудь пририсовать.

В любом случае, если проиграет оппозиция, может начаться очередной «майдан». Не думаю, что в таком случае Эрдогану есть смысл удерживать власть. Ему, как в 2016 году, придётся столкнуться с силовым воздействием. Для него второй тур – сложность. Сможет ли он достаточно убедительно выступить, трудно сказать. Может, и есть некий тайный триггер, но пока все выглядит как проигрыш Эрдогана.

Он уже 20 лет у власти и, казалось бы, мог «выдрессировать» избирком, купить бюджетников или сделать что-нибудь с конкурентом. Но, как мне кажется, его совершенно ошибочно воспринимают как Лукашенко на минималках, как человека с неограниченными полномочиями. На самом деле это не так. Эрдоган – лидер, который расколол нацию на городское прогрессивное население и сельское. И его вес обеспечивался исламистским религиозным подходом к построению государства с отходом от светской кемалистской парадигмы. Жители мегаполисов раздражались тем, что страна становится менее светской.

В числе причин неуверенного результата Эрдогана – экономический крах с падением лиры более чем в два раза. Он утратил поддержку, в том числе и элит. И сейчас он стоит совсем уже не так крепко.