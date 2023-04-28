Адвокат Александр Передрук: Электронные повестки сейчас невозможны
Юрист помогает «Собеседнику» разобраться, что происходит с военными сборами и призывом
Президент Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. Ситуация вроде бы рутинная и ежегодная, но в условиях спецоперации и ожидания возможной новой мобилизации напугала многих. Да и последние изменения в законодательстве грозят уклонистам куда серьёзнее, чем раньше. Помогает в них разобраться адвокат Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Александр Передрук.
Ограничения будут широко применяться
– Александр Дмитриевич, указ о военных сборах в этом году чем-то отличается от предшествующих?
– Президент по законодательству ежегодно объявляет военные сборы для пребывающих в запасе. Практика демонстрирует, что соответствующие указы президента издаются в разные месяцы. Ничего нового в указе нет, он совершенно типичный по своей форме и по своему виду, и нельзя сказать, что чем-то отличается от документов других лет.
– Тем не менее военные сборы в этом году выпали на время проведения спецоперации. Может ли так случиться, что резервист отправится на сборы, а окажется в зоне СВО?
– Начнём с того, что это всё-таки не первые военные сборы, проводящиеся во время спецоперации. В прошлом году они тоже были. Военные сборы могут быть двух видов: учебные и проверочные. В данном случае речь идёт об учебных военных сборах. Граждане, которые на них прибывают, занимаются повышением своих боевых навыков, а отправлять их куда-то для других целей законодательством прямо запрещается. Проведение военных сборов в иных целях не допускается. И максимально на них можно находиться два месяца.
– Перед весенним призывом сильно ужесточились ограничения, которые могут последовать за неявку в военкомат по повестке. На направляемых на военные сборы они тоже будут распространяться?
– Способы получения повестки запасниками точно такие же, как и у призывников, потому что они регулируются одним и тем же законом. Что касается новых ограничений в правах, то пока нет никакой информационно-технологической инфраструктуры для их применения. Будут ли они распространяться на лиц, находящихся в запасе? Тут нужно смотреть на правоприменительную практику, поскольку нормы законодательства позволяют двояко толковать эту возможность. С одной стороны, эти ограничения применяются к людям, состоящим на воинском учёте, а это довольно широкая категория, включающая и призывников, и находящихся в запасе, и женщин, имеющих военно-учётную специальность. Но в статье 7.1 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» указывается, что ограничения применяются в отношении лиц, подлежащих призыву на военную службу и получивших повестку военного комиссариата. Иными словами, призывников. Пока невозможно сказать, на кого будут распространяться ограничения. Я могу лишь предположить, что применяться они будут наиболее широко.
В дополнение к традиционному
– Депутат Госдумы Картаполов сказал, что на военные сборы могут уже приходить электронные повестки. Кроме того, сейчас продолжается весенний призыв, на котором тоже можно опробовать новые технологии. Возможны ли сейчас электронные повестки?
– Отправка электронных повесток сейчас невозможна по законодательству. Чтобы они заработали, необходимо соответствующее постановление правительства РФ, которое утвердит правила формирования и ведения реестра воинского учёта и реестра повесток, правила их отправления и так далее. Исходя из опубликованного проекта постановления правительства единый реестр военнообязанных будет разрабатываться в три этапа. И введение электронных повесток произойдёт на втором-третьем этапах, то есть скорее всего не раньше конца 2024 года.
Электронное информирование, которое нельзя путать с вручением повестки, сейчас может использоваться лишь как дополнительное к традиционному. Информирование возможно разными способами – например можно повесить плакат на улице с объявлением о прохождении военных сборов. Однако это граждан ни к чему не обязывает.
– Недавно военком Москвы Локтев говорил, что число уклонистов от армии из года в год уменьшается. В принципе подобные заявления постоянно раздаются на уровне власти. Зачем же в такой ситуации понадобилось ужесточать меры против уклонистов?
– Честно говоря, возможно, мы о разных уклонистах говорим. С точки зрения юриста, таким словом можно назвать человека, в отношении которого вступил в силу приговор о привлечении к уголовной ответственности за уклонение от призыва (статья 328 УК РФ). Или хотя бы к административной ответственности – в частности, за уклонение от медицинского обследования (статья 21.6 КоАП РФ). Судебная практика утверждает, что если человека надлежащим образом не уведомили о необходимости явиться в военкомат и если он не получал повесток, то вины его нет. Это проблема военкомата, который не исполнил возложенные на него государством обязанности. Для гражданина это не несёт никаких последствий.
– Получается, что с введением реестра и электронных повесток военкомат сможет всех призывников уведомить?
– Это пока непонятно. Расширение возможностей оповещения совсем не означает, что всех будут оповещать. В этом плане раньше тоже не было проблемы с тем, чтобы всех оповестить, просто другими способами.
– Удаление аккаунта на «Госуслугах» будет слабой защитой от получения повестки?
– Удаление аккаунта на «Гос-услугах» не повлечёт за собой каких-либо правовых последствий. Повестку гражданин сможет получить и другими способами. Более того, по истечении 7 дней с даты её размещения в электронном реестре призывник будет считаться извещённым. И неважно, получал он повестку или нет. Через 20 дней после даты, указанной в повестке, в отношении призывника будут приняты временные ограничения и тогда, вероятно, он поймёт, что ему все же приходила повестка, но тут возникает другой вопрос: возможно ли усмотреть в этом какие-то признаки правонарушения? На мой взгляд, нельзя. Правонарушение в данном случае должно иметь прямой умысел и не может совершаться по неосторожности.
«Вопрос в адекватности»
– У электронного реестра есть ещё одна весомая проблема – из него могут утечь персональные данные…
– Это все же вопрос не юридического характера. Утечка данных в современном мире вещь нередкая не только в гос-органах, но и в крупных корпорациях. Но это не значит, что не нужно заниматься цифровизацией и упрощением взаимодействия с органами власти. В этом нет ничего плохого. Другой вопрос в адекватности ограничений…
– И как? Адекватны?
– Говорить об этом можно с разных точек зрения. Допустим, ограничение на вождение транспортного средства. Это не новый инструмент. Его применение раньше было возможно в отношении должников. Но не в отношении всех категорий. Если машина является единственным источником доходов, например у таксистов или водителей автобусов, то приставы не выносили такого решения. В случае с призывниками ограничение вводится в автоматическом режиме и только потом может быть обжаловано.
Но закон сформулирован так, что скорее всего проверка законности решения будет сводиться к формальному подходу: если повестка направлялась, гражданин по ней не явился и не представил уважительность причин неявки, то ограничения законны. Однако когда мы говорим об адекватности ограничений, то нужно это делать не в абстрактном виде, а подходить к каждому их применению отдельно.