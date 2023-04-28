Адвокат Александр Передрук: Электронные повестки сейчас невозможны

Президент Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. Ситуация вроде бы рутинная и ежегодная, но в условиях спецоперации и ожидания возможной новой мобилизации напугала многих. Да и последние изменения в законодательстве грозят уклонистам куда серьёзнее, чем раньше. Помогает в них разобраться адвокат Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Александр Передрук.

Ограничения будут широко применяться

– Александр Дмитриевич, указ о военных сборах в этом году чем-то отличается от предшествующих?

– Президент по законодательству ежегодно объявляет военные сборы для пребывающих в запасе. Практика демонстрирует, что соответствующие указы президента издаются в разные месяцы. Ничего нового в указе нет, он совершенно типичный по своей форме и по своему виду, и нельзя сказать, что чем-то отличается от документов других лет.

– Тем не менее военные сборы в этом году выпали на время проведения спецоперации. Может ли так случиться, что резервист отправится на сборы, а окажется в зоне СВО?

– Начнём с того, что это всё-таки не первые военные сборы, проводящиеся во время спецоперации. В прошлом году они тоже были. Военные сборы могут быть двух видов: учебные и проверочные. В данном случае речь идёт об учебных военных сборах. Граждане, которые на них прибывают, занимаются повышением своих боевых навыков, а отправлять их куда-то для других целей законодательством прямо запрещается. Проведение военных сборов в иных целях не допускается. И максимально на них можно находиться два месяца.