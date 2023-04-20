Из радикала в конформиста. Как Михаил Шмаков довёл профсоюзы до полного упадка
В этом году исполняется 30 лет, как любимый профсоюзный вождь Кремля руководит ФНПР
В этом году исполняется 30 лет, как Михаил Шмаков руководит Федерацией независимых профсоюзов (ФНПР). Согласно прошлогоднему опросу, в профсоюзах состоит всего 5% работающих россиян, а за три года до этого их было почти в два раза больше. «Собеседник» разбирался, как бессменный председатель довел организацию до полного упадка и почему эта ситуация устраивает власть.
«Кресло побеждает меня»
Возвышение Шмакова началось в конце перестройки, когда он возглавил московскую профорганизацию. Столица была центром новых веяний: издавала газету «Солидарность», которую редактировал ныне небезызвестный депутат-единоросс Андрей Исаев (в то время анархист), содействовала неудавшемуся проекту создания партии труда, выдвигала молодые прогрессивные кадры, в числе которых был социолог Борис Кагарлицкий*.
– Шмаков имел репутацию радикала в профсоюзных кругах и жестко критиковал тогдашнего лидера ФНПР Игоря Клочкова за бюрократизм и нежелание активно вмешиваться в политику, – вспоминает Кагарлицкий*.
В октябре 1993-го профсоюзы пассивно поддержали Верховный совет в противостоянии с Ельциным. Шмаков дальновидно предпочел отмолчаться во время расстрела Белого дома. Клочкова вынудили уйти в отставку, пригрозив отнять всю профсоюзную собственность; новым лидером ФНПР избрали главу московского профсовета как компромиссную фигуру – против власти он прямо не выступал, благодаря чему заручился поддержкой умеренных, левое же крыло надеялось на продолжение реформ. Очень быстро надежды улетучились.
– Уже в начале 1994 года у Шмакова как-то раз прозвучала грустная фраза: «Я сижу в кресле председателя ФНПР и чувствую, как это кресло начинает меня побеждать». Впоследствии кресло окончательно победило и приросло к Шмакову, – рассказывает сопредседатель Центрального совета независимого профсоюза «Университетская солидарность» и бывший замминистра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин. – В начале 90-х на лицах эфэнпэ-
эровских функционеров было написано одно желание, когда они приходили в здание правительства: давайте с вами дружить, ведь мы одной номенклатурной крови. В итоге ФНПР вновь заняла место приводного ремня, только не КПСС, а «Единой России» и госаппарата.
Грандиозной реформы не свершилось: как в старые добрые позднесоветские времена, провластное объединение трудящихся сконцентрировалось на раздаче льготных билетов детям заводчан на ёлки, выделении своим людям путевок в дома отдыха и ритуальном участии в демонстрациях. В этом году у ФНПР отобрали даже традиционное первомайское шествие.
«Мы можем начать борьбу, но у нас отберут всю собственность»
– Михаил Шмаков – в первую очередь бизнесмен и лишь потом политик, – восклицал еще в 2000-м председатель конкурирующей с ФНПР Международной конфедерации профсоюзов Юрий Воронцов.
Федерация Шмакова возникла на руинах советского проф-союзного колосса ВЦСПС и унаследовала от него огромную сеть здравниц, пансионатов, гостиниц и прочего имущества.
– Я помню совершенно фантастическую сцену, как на заседании генсовета ФНПР несколько региональных лидеров, в основном сибиряков, начали говорить, что нужно более активно выступать в защиту рабочих, – говорит Кагарлицкий*. – Поднялся Шмаков и сказал: «Мы можем начать борьбу, но у нас отберут всю собственность». Зал тихо вжал головы, промолчал и больше не возвращался к этому вопросу. Для меня это был переломный момент: стало понятно, что Шмаков определился, на чьей он стороне, – и я ушел из ФНПР.
В 2022-м Генпрокуратура вернула государству 34 санаторно-курортных учреждения в Кавминводах, которые еще в ельцинское время были распроданы Федерацией профсоюзов. Причем часть активов и вовсе отошла профсоюзным бонзам и их семьям. Так, Шмаков стал совладельцем фирмы, обеспечивающей эксплуатацию канатной станции в Пятигорске, приносящей ему ежегодно 5 млн рублей дохода. Всего же ФНПР унаследовала после распада СССР 2582 объекта, и, по разным подсчетам, до 60% из них были проданы. Так случилось, что некоторые из них достались родне Михаила Викторовича, как, например, «Подсобное сельское хозяйство «Балабаново» в Калужской области.
Вольготно распоряжается федерация и бывшим зданием ВЦСПС на Ленинском проспекте, 42. По данным системы «Зачестныйбизнес», по этому адресу зарегистрировано 180 организаций. А объявления с предложением арендовать офис выставляются даже на сайте «Авито».
У ФНПР довольно запутанная структура, включающая в себя как региональные отделения, так и отраслевые профсоюзы. Все они формально обладают независимостью, а также собственностью. И не всегда стремятся от нее избавиться. Наоборот, иногда пытаются приумножить. Как федерация профсоюзов Татарстана, купившая в 2016 году за 1,4 млрд рублей крымский санаторий «Форос», прежде принадлежавший украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Шмаков тогда назвал эту сделку «гениальной».
Кроме того, никто не отменял профсоюзные взносы, вычитаемые у многих работников автоматически из зарплаты. Иногда человек может даже не знать, состоит ли он в той или иной первичке.
При всем при этом чистые доходы у ФНПР весьма скромные и составили по итогам 2021 года всего 223,2 млн рублей. Вместе с тем данные о финансовой деятельности организации закрыты и более подробно узнать, на что тратятся и с чего получаются деньги, трудно.
Под тихое ворчание
Председатель ФНПР позволял себе и иногда продолжает позволять покритиковать власть. Шмаков выступал против повышения пенсионного возраста, но, в отличие от французских коллег, к забастовкам не призывал. Периодически отчитывает правительство за недостаточный экономический рост и повышение благосостояния трудящихся, выступает за прогрессивное налогообложение, но больших последствий от этого нет.
– Если богатые не хотят социального взрыва, не хотят новой классовой войны – пусть платят за мир! – говорил Шмаков на съезде ФНПР в 2019 году.
– Было несколько попыток выдвинуть альтернативу Шмакову от отраслевых профсоюзов, но достаточно быстро включался аппаратный ресурс и поддержка администрации президента. Шмаков оказался удобной фигурой, – считает Кудюкин. – С одной стороны, он был достаточно независим и имел вес на мировом уровне, являясь вице-президентом Международной конфедерации профсоюзов (крупнейшее профсоюзное объединение в мире. – Авт.). В прошлом году Шмаков активно поддержал спецоперацию и под угрозой исключения вышел из МКП в рамках общих тенденций самоизоляции страны и разрыва связей. А с другой стороны, его критика никогда не подкреплялась массовыми протестными действиями профсоюзов.
На пост главы ФНПР Шмакова избирали уже шесть раз. Последние на данный момент «выборы» проходили в 2019 году.
*Признан властями РФ иностранным агентом