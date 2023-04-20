Из радикала в конформиста. Как Михаил Шмаков довёл профсоюзы до полного упадка

В этом году исполняется 30 лет, как Михаил Шмаков руководит Федерацией независимых профсоюзов (ФНПР). Согласно прошлогоднему опросу, в профсоюзах состоит всего 5% работающих россиян, а за три года до этого их было почти в два раза больше. «Собеседник» разбирался, как бессменный председатель довел организацию до полного упадка и почему эта ситуация устраивает власть.

«Кресло побеждает меня»

Возвышение Шмакова началось в конце перестройки, когда он возглавил московскую профорганизацию. Столица была центром новых веяний: издавала газету «Солидарность», которую редактировал ныне небезызвестный депутат-единоросс Андрей Исаев (в то время анархист), содействовала неудавшемуся проекту создания партии труда, выдвигала молодые прогрессивные кадры, в числе которых был социолог Борис Кагарлицкий*.

– Шмаков имел репутацию радикала в профсоюзных кругах и жестко критиковал тогдашнего лидера ФНПР Игоря Клочкова за бюрократизм и нежелание активно вмешиваться в политику, – вспоминает Кагарлицкий*.

В октябре 1993-го профсоюзы пассивно поддержали Верховный совет в противостоянии с Ельциным. Шмаков дальновидно предпочел отмолчаться во время расстрела Белого дома. Клочкова вынудили уйти в отставку, пригрозив отнять всю профсоюзную собственность; новым лидером ФНПР избрали главу московского профсовета как компромиссную фигуру – против власти он прямо не выступал, благодаря чему заручился поддержкой умеренных, левое же крыло надеялось на продолжение реформ. Очень быстро надежды улетучились.

– Уже в начале 1994 года у Шмакова как-то раз прозвучала грустная фраза: «Я сижу в кресле председателя ФНПР и чувствую, как это кресло начинает меня побеждать». Впоследствии кресло окончательно победило и приросло к Шмакову, – рассказывает сопредседатель Центрального совета независимого профсоюза «Университетская солидарность» и бывший замминистра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин. – В начале 90-х на лицах эфэнпэ-

эровских функционеров было написано одно желание, когда они приходили в здание правительства: давайте с вами дружить, ведь мы одной номенклатурной крови. В итоге ФНПР вновь заняла место приводного ремня, только не КПСС, а «Единой России» и госаппарата.

Грандиозной реформы не свершилось: как в старые добрые позднесоветские времена, провластное объединение трудящихся сконцентрировалось на раздаче льготных билетов детям заводчан на ёлки, выделении своим людям путевок в дома отдыха и ритуальном участии в демонстрациях. В этом году у ФНПР отобрали даже традиционное первомайское шествие.