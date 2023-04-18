Вопрос ребром: не отменить ли парады в День Победы?
С таким вопросом «Собеседник» обратился к известным россиянам
В Москву на 9 мая в этом году приедет, вероятно, только один иностранный лидер – президент Киргизии Садыр Жапаров. Год назад на параде по случаю Дня Победы не было вообще ни одного гостя такого ранга. «Собеседник» поинтересовался у известных людей: с таким статусом надо ли парады проводить?
Анастасия Мельникова, актриса театра и кино
– Какая разница, какие гости приедут. Церемония памяти о Великой Отечественной войне должна состояться. У нас в стране очень тяжелая ситуация. Наши мужчины нас защищают, Россия сейчас спасает мир.
Александр Проханов, писатель
– Нужно отменить парад, запретить прогулки в парках, запретить рыбам плавать в море, а птицам летать в небе...
Татьяна Буланова, певица
– Что нам эти иностранные гости, самое главное, что наши ветераны есть. Молодежи нужно напоминать о войне, потому что, к сожалению, это всё забывается.
Светлана Дружинина, режиссер
– Да как о таком даже подумать – отменить парад! Побеждал народ российский, русский народ побеждал, а лидеры потом просто торжествовали и победу справляли. Парад – это наш праздник, национальный, любимый. Помню, мне было около 10 лет и я была на Параде Победы в 1945 году на Красной площади. Незабываемо!
Николай Харитонов, председатель комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики
– Парады не надо отменять, надо больше приглашать уважаемых людей своих, из регионов. Сибирь, Дальний Восток – побольше людей оттуда. А почетные гости – желают – не желают, какая разница. Нужны достойные делегации из регионов, директора заводов, военных предприятий, Героев труда нужно приглашать.