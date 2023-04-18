Враги народа вернутся?
Идею возродить их из советского небытия выдвинул депутат Государственной думы
«Существует острая необходимость в советском понятии «враг народа», – заявил военачальник и депутат Госдумы Андрей Гурулев – к счастью, не на пленарном заседании, а пока только в интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву. Так сказать, прощупывал почву. – Враги есть, а понятия такого нет. Чего стесняемся? Я хочу сталинских репрессий!»
Подавая идею, генерал-лейтенант и член комиссии по расходам бюджета на оборону вспомнил, как его дед воевал против фашистов. А в 1946-м, по ложному доносу, был осужден как «враг народа». Провел в лагерях 9 лет, позже был оправдан и реабилитирован. «Значит, тогда в подобных мерах была необходимость и эти меры работали», – не пожалел и родного дедушку Гурулев.
– В этом не может быть необходимости, – комментирует «Собеседнику» знаменитый историк, писатель, диссидент Рой Медведев. – Юридически понятие «враг народа» существовать не может. Да, его прописали в статье 131 Конституции СССР 1936 года – «Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа». Но ведь ту Конституцию этот самый народ так и называл – сталинская. Эту фразу исключила брежневская в 1977-м. «Враг народа» – определение литературное. По законодательству у народа врагов не бывает, ведь сам народ – это не юридический термин, а «историческая общность людей». Враги по закону могут иметься лишь у государства! По-другому они называются противники, военные преступники. Сегодня – еще и оппозиционеры. Несмотря на то, что оппозиция – здоровое политическое явление, ведь авторитарный режим всегда рано или поздно загнивает.
Наша справка
Вообще «враг народа» (лат. hostis publicus – «враг общества») вышел из римского права. Такое клеймо полагалось «лицам вне закона и подлежащим безусловному уничтожению (и в этом смысле приравнивающимся к вражеским солдатам, воюющим против государства с оружием в руках).