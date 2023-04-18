Враги народа вернутся?

«Существует острая необходимость в советском понятии «враг народа», – заявил военачальник и депутат Госдумы Андрей Гурулев – к счастью, не на пленарном заседании, а пока только в интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву. Так сказать, прощупывал почву. – Враги есть, а понятия такого нет. Чего стесняемся? Я хочу сталинских репрессий!»

Подавая идею, генерал-лейтенант и член комиссии по расходам бюджета на оборону вспомнил, как его дед воевал против фашистов. А в 1946-м, по ложному доносу, был осужден как «враг народа». Провел в лагерях 9 лет, позже был оправдан и реабилитирован. «Значит, тогда в подобных мерах была необходимость и эти меры работали», – не пожалел и родного дедушку Гурулев.