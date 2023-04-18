35 лет без права разговоров. Как судили Алексея Навального* в очередной раз

– Это циничное издевательство, – высказался обвиняемый. – Следствие пытается сделать так, чтобы я даже материалы своего уголовного дела не смог посмотреть на всех стадиях. И им стыдновато за это! Они выдвинули мне совершенно абсурдные обвинения – о создании экстремисткой группы. А следователь Видюков, замечательный наш (он вел дела экс-министра экономического развития Улюкаева, экс-главы Серпуховского района Подмосковья Шестуна, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – Авт.), сказал мне на прошлой неделе, что из этого дела выделено отдельное – террористическое. Что я, сидя в тюрьме, совершаю теракты! И по нему меня будет отдельно судить военный суд. С адвокатами в ШИЗО я разговариваю через стекло, заклеенное непрозрачной пленкой…

После его речи заседание закрыли от слушателей. Пока ждали решения, уточнила у юристов: по УК РФ, за экстремизм Навальному*, уже осужденному на 9 лет строгача, светит еще до 35 лет (это максимум, который в России могут дать по совокупности приговоров для некоторых особо тяжких преступлений), за терроризм – пожизненное (особо тяжкое против общественной безопасности). На оглашение вердикта нас вернули в зал – мы встали перед теле-Навальным* полукругом. И соблюдали тишину.

– Покивайте головой, если слышите меня, – спустя минуту произнесло Навальный*-ТВ. – Вы ведь слышите меня?

Мы кивнули.

– Хорошо. Я просто немного одичал в ШИЗО… И мне поразительно видеть такое количество людей!

– Мы тоже рады вас видеть, – сказала я, стараясь не привлекать лишнего внимания.

– Фактически весь мой круг общения – это я сам и, конечно, мой любимый начальник отряда, который рядом со мной сидит и снимает меня на видеорегистратор.

Да, с ним ведь, как признался недавно в СМИ один из вышедших на свободу, там практически никто не разговаривает…

– Соблюдаем тишину! – крикнули приставы.

– Что бы вам еще рассказать? – пока Навальный* собирался с мыслями (раньше на всех процессах в перерывах он болтал без умолку, и мы впервые видели его молчащим дольше секунды), на экране появился регулятор звука. Деления стремительно поползли вниз… А он этого и не видел. Я машинально поднесла руку к уху. Тут-то до меня и дошло.