Сергей Миронов: от выхухоли до кувалды
Глава СЗРП продолжает держаться на плаву ценой колебаний вместе с генеральной линией
Нынешний лидер фракции Госдумы «Справедливая Россия – За правду», несмотря на похоронные рейтинги, продолжает держаться на плаву. Удается ему это, судя по всему, ценой неимоверных колебаний вместе с генеральной линией.
С приветом из Монголии
Молодой уроженец города Пушкина Ленинградской области учился сначала в Индустриальном техникуме на геофизика, зачем-то добровольно пошел служить в ВДВ, несмотря на имеющуюся отсрочку, а вернувшись, окончил Ленинградский горный институт. Отметим, что в годы трудов геофизиком Сергей Михайлович всей душой полюбил Монголию, часто и подолгу пропадал там, а в 1986 году и вовсе перебрался вместе с семьей в Улан-Батор, откуда однажды написал письмо в поддержку Андрея Сахарова.
Но тут случился 1991 год, СССР испарился, и Миронов вернулся в Россию. Занялся бизнесом, но длилось это не очень долго. В 1993 году Ельцин разогнал своим указом Ленсовет, а в 1994-м прошли выборы в первый созыв Заксобрания Петербурга, и Миронов, принявший в них участие, стал депутатом в составе блока «Весь Петербург».
Депутатская карьера пошла очень успешно. Уже в 1995 году Миронов стал первым вице-спикером Заксобрания, а три года спустя – и.о. председателя. Следующие выборы в парламент города оказались для Миронова триумфальными: он с ходу набрал 70% голосов избирателей, что оказалось лучшим результатом. К слову, тогда во многих городских округах пришлось проводить второй тур, так как никто из кандидатов не набрал достаточно голосов.
Пришёл к успеху
Похоже, парламентария заметили, поскольку в 2000 году он возглавил избирательный штаб Путина на выборах президента. И в отличие от Путина, который в 1996 году провалил губернаторскую кампанию своего шефа Собчака, прекрасно с задачей справился: кандидат победил с результатом почти в 53%. Хотя это вряд ли было сложно: многие охотно голосовали за молодого преемника, который лихо мочил террористов в каждом сортире. К отдельным голосам вопиющих в пустыне никто не прислушивался, и теперь мы имеем, что имеем.
Тем не менее Миронов был достойно вознагражден и в июне 2001 года переехал из регионального парламента в сенат, который уже в декабре возглавил. На этот пост он был единственным кандидатом, которого порекомендовал президент. Против проголосовали всего двое, еще четверо воздержались. Миронов не остался в долгу у Путина: его первой инициативой было увеличение срока президентских полномочий до 7 лет. По тем временам идея прозвучала настолько дико, что даже Путин счел ее нецелесообразной.
Вскоре без отрыва от председательства в СовФеде Миронов занялся собственным партстроительством. На политическом небосклоне со скрипом начала восход Российская партия жизни (РПЖ). Довольно долго о ее существовании знали только политические журналисты, политологи и те, кого угораздило в нее вступить. И тут Миронову то ли подсказали, то ли он сам придумал политическую выхухоль.
Эволюция, однако
Выхухоль – небольшой зверек из семейства кротовых. Зачем эволюция его изобрела – загадка. Такое ощущение – для того, чтобы просто поржать. Название и внешний вид зверюги полностью этой цели соответствует. Выхухоль, она же хохуля, как будто собрана из крота, крысы, бобра и чего-то типа утконоса. Эволюция, судя по результатам, долго чесала репу, придумывая, что бы еще куда приладить, но в какой-то момент решила, что и так сойдет. Глаза зверю она толком приделать не успела или забыла. Но снабдила ценным мехом.
К моменту появления РПЖ зверь из-за этого меха оказался на грани вымирания, и партия попыталась использовать это в целях популяризации. В 2003 году Миронов громогласно взял под свою опеку всех проживающих в РФ выхухолей.
После получасовой пресс-конференции в Интерфаксе про выхухоль и Миронова не заговорил только глухонемой. Правда, эффект получился не совсем ожидаемый: вместо того чтобы одобрять партийную деятельность, все упражнялись в применении слов «нахухоль» и «похухоль».
А на ближайших парламентских выборах РПЖ провалилась с оглушительным треском, не набрав и 2%. Причем про несчастную хохулю там больше ни разу не вспомнили. Поговаривали даже, что Миронов публично от нее отрекался. РПЖ меж тем принялась мутировать и приспосабливаться к среде обитания не хуже выхухоли, пока не эволюционировала в «Справедливую Россию», пребывающую ныне не в сильно лучшем положении, чем ее тотемный зверь. Да и сходство партии Миронова и выхухоли почти портретное. Причем эволюционно – тоже.
Слепили из того, что было
– «Справедливую Россию» создали в 2006 году из старой «Родины», «Партии пенсионеров» и Мироновской «Партии жизни», – напоминает политолог Илья Гращенков. – Автором партийной инсталляции стал тогдашний куратор внутрипола Владислав Сурков, бросивший крылатую фразу о том, что «нет у общества «второй ноги», на которую можно было бы опереться». Миронов к тому времени уже 5 лет возглавлял СовФед и был вполне ресурсной фигурой, позже даже посмевшей заявить, что не во всем поддерживает Путина. (В 2021 году «выхухолизация» продолжилась объединением с партией Прилепина и семигинскими «Патриотами», что ненадолго подняло рейтинги партии – Авт.)
Президента Миронов раскритиковал в прямом эфире на публичных дебатах, за что тут же получил предложение подать в отставку. И она вскоре последовала. Политик переехал из верхней палаты в нижнюю. Где поначалу яростно демонстрировал оппозиционность режиму. Прекрасно помним предвыборный съезд эсеров в конце 2011 года. Миронов в тот день лично отправил на охваченные протестами московские улицы делегацию партийцев с белыми лентами на одежде. И сам потом ходил с такой лентой. Президентские выборы он тогда, правда, все равно с треском проиграл.
Нашел себя?
Игра в оппозицию длилась недолго. В 2014 году Миронов полностью поддержал присоединение Крыма. В 2018 году отказался от участия в президентских выборах. Зато сам вошел в инициативную группу по выдвижению Путина. Эсеры под руководством Миронова еще сопротивлялись пенсионной реформе, но даже близко не так активно, как коммунисты. А против конституционной реформы даже не дернулись. Что, впрочем, неудивительно. Миронов ведь предлагал ввести в Конституцию норму о трех сроках президента еще в бытность спикером сената, до всяких там «бабушкиных оговорок».
В 2022-м фактически призвал к массовому доносительству, запустив проект «Спросим Бастрыкина».
– Справедливая Россия – За Прилепина» начала потоковый сбор доносов, – прокомментировал тогда это экс-депутат от СР Дмитрий Гудков*. – СР опустилась на новый уровень – теперь это партия стукачей и доносчиков.
Недавно Миронов вновь заявил о неучастии в президентских выборах в пользу Путина. Сергей Михайлович радостно размахивает подаренной Пригожиным кувалдой и ратует за скорейшее ее применение, выступая за возврат смертной казни. Думаем, у него и дальше все будет хорошо.
P. S. Но есть и полезное
Благодаря Сергею Миронову и его фракции в Госдуме в РФ был отменен сетевой роуминг. Также введен запрет на передачу коллекторам долгов по коммунальным платежам. Еще эсеры развернули по всей стране сеть бесплатных юридических консультаций для граждан. Фракция совместно с российскими учеными разработала реальный размер прожиточного минимума – он составляет более 30 тыс. рублей. Вносила законопроект о моратории на сборы на капремонт. Систематически выступает за индексацию пенсий для работающих пенсионеров. В общем, все-таки думает о людях. И не вина Миронова, что законопроекты, способные улучшить жизнь россиян, традиционно саботирует «Единая Россия».
*Признан властями РФ иноагентом