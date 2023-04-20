Сергей Миронов: от выхухоли до кувалды

Нынешний лидер фракции Госдумы «Справедливая Россия – За правду», несмотря на похоронные рейтинги, продолжает держаться на плаву. Удается ему это, судя по всему, ценой неимоверных колебаний вместе с генеральной линией.

С приветом из Монголии

Молодой уроженец города Пушкина Ленинградской области учился сначала в Индустриальном техникуме на геофизика, зачем-то добровольно пошел служить в ВДВ, несмотря на имеющуюся отсрочку, а вернувшись, окончил Ленинградский горный институт. Отметим, что в годы трудов геофизиком Сергей Михайлович всей душой полюбил Монголию, часто и подолгу пропадал там, а в 1986 году и вовсе перебрался вместе с семьей в Улан-Батор, откуда однажды написал письмо в поддержку Андрея Сахарова.

Но тут случился 1991 год, СССР испарился, и Миронов вернулся в Россию. Занялся бизнесом, но длилось это не очень долго. В 1993 году Ельцин разогнал своим указом Ленсовет, а в 1994-м прошли выборы в первый созыв Заксобрания Петербурга, и Миронов, принявший в них участие, стал депутатом в составе блока «Весь Петербург».

Депутатская карьера пошла очень успешно. Уже в 1995 году Миронов стал первым вице-спикером Заксобрания, а три года спустя – и.о. председателя. Следующие выборы в парламент города оказались для Миронова триумфальными: он с ходу набрал 70% голосов избирателей, что оказалось лучшим результатом. К слову, тогда во многих городских округах пришлось проводить второй тур, так как никто из кандидатов не набрал достаточно голосов.

Пришёл к успеху

Похоже, парламентария заметили, поскольку в 2000 году он возглавил избирательный штаб Путина на выборах президента. И в отличие от Путина, который в 1996 году провалил губернаторскую кампанию своего шефа Собчака, прекрасно с задачей справился: кандидат победил с результатом почти в 53%. Хотя это вряд ли было сложно: многие охотно голосовали за молодого преемника, который лихо мочил террористов в каждом сортире. К отдельным голосам вопиющих в пустыне никто не прислушивался, и теперь мы имеем, что имеем.

Тем не менее Миронов был достойно вознагражден и в июне 2001 года переехал из регионального парламента в сенат, который уже в декабре возглавил. На этот пост он был единственным кандидатом, которого порекомендовал президент. Против проголосовали всего двое, еще четверо воздержались. Миронов не остался в долгу у Путина: его первой инициативой было увеличение срока президентских полномочий до 7 лет. По тем временам идея прозвучала настолько дико, что даже Путин счел ее нецелесообразной.

Вскоре без отрыва от председательства в СовФеде Миронов занялся собственным партстроительством. На политическом небосклоне со скрипом начала восход Российская партия жизни (РПЖ). Довольно долго о ее существовании знали только политические журналисты, политологи и те, кого угораздило в нее вступить. И тут Миронову то ли подсказали, то ли он сам придумал политическую выхухоль.