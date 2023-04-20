Логотип Sobesednik.ru
В прошлую субботу, в 11:53

Сергей Миронов: от выхухоли до кувалды

Глава СЗРП продолжает держаться на плаву ценой колебаний вместе с генеральной линией

Сергей Миронов
Фото: Global Look Press

Нынешний лидер фракции Госдумы «Справедливая Россия – За правду», несмотря на похоронные рейтинги, продолжает держаться на плаву. Удается ему это, судя по всему, ценой неимоверных колебаний вместе с генеральной линией.

С приветом из Монголии

Молодой уроженец города Пушкина Ленинградской области учился сначала в Индустриальном техникуме на геофизика, зачем-то добровольно пошел служить в ВДВ, несмотря на имеющуюся отсрочку, а вернувшись, окончил Ленинградский горный институт. Отметим, что в годы трудов геофизиком Сергей Михайлович всей душой полюбил Монголию, часто и подолгу пропадал там, а в 1986 году и вовсе перебрался вместе с семьей в Улан-Батор, откуда однажды написал письмо в поддержку Андрея Сахарова.

Но тут случился 1991 год, СССР испарился, и Миронов вернулся в Россию. Занялся бизнесом, но длилось это не очень долго. В 1993 году Ельцин разогнал своим указом Ленсовет, а в 1994-м прошли выборы в первый созыв Заксобрания Петербурга, и Миронов, принявший в них участие, стал депутатом в составе блока «Весь Петербург».

Депутатская карьера пошла очень успешно. Уже в 1995 году Миронов стал первым вице-спикером Заксобрания, а три года спустя – и.о. председателя. Следующие выборы в парламент города оказались для Миронова триумфальными: он с ходу набрал 70% голосов избирателей, что оказалось лучшим результатом. К слову, тогда во многих городских округах пришлось проводить второй тур, так как никто из кандидатов не набрал достаточно голосов.

Пришёл к успеху

Похоже, парламентария заметили, поскольку в 2000 году он возглавил избирательный штаб Путина на выборах президента. И в отличие от Путина, который в 1996 году провалил губернаторскую кампанию своего шефа Собчака, прекрасно с задачей справился: кандидат победил с результатом почти в 53%. Хотя это вряд ли было сложно: многие охотно голосовали за молодого преемника, который лихо мочил террористов в каждом сортире. К отдельным голосам вопиющих в пустыне никто не прислушивался, и теперь мы имеем, что имеем.

Тем не менее Миронов был достойно вознагражден и в июне 2001 года переехал из регионального парламента в сенат, который уже в декабре возглавил. На этот пост он был единственным кандидатом, которого порекомендовал президент. Против проголосовали всего двое, еще четверо воздержались. Миронов не остался в долгу у Путина: его первой инициативой было увеличение срока президентских полномочий до 7 лет. По тем временам идея прозвучала настолько дико, что даже Путин счел ее нецелесообразной.

Вскоре без отрыва от председательства в СовФеде Миронов занялся собственным партстроительством. На политическом небосклоне со скрипом начала восход Российская партия жизни (РПЖ). Довольно долго о ее существовании знали только политические журналисты, политологи и те, кого угораздило в нее вступить. И тут Миронову то ли подсказали, то ли он сам придумал политическую выхухоль.

Эволюция, однако

Выхухоль – небольшой зверек из семейства кротовых. Зачем эволюция его изобрела – загадка. Такое ощущение – для того, чтобы просто поржать. Название и внешний вид зверюги полностью этой цели соответствует. Выхухоль, она же хохуля, как будто собрана из крота, крысы, бобра и чего-то типа утконоса. Эволюция, судя по результатам, долго чесала репу, придумывая, что бы еще куда приладить, но в какой-то момент решила, что и так сойдет. Глаза зверю она толком приделать не успела или забыла. Но снабдила ценным мехом.

К моменту появления РПЖ зверь из-за этого меха оказался на грани вымирания, и партия попыталась использовать это в целях популяризации. В 2003 году Миронов громогласно взял под свою опеку всех проживающих в РФ выхухолей.

После получасовой пресс-конференции в Интерфаксе про выхухоль и Миронова не заговорил только глухонемой. Правда, эффект получился не совсем ожидаемый: вместо того чтобы одобрять партийную деятельность, все упражнялись в применении слов «нахухоль» и «похухоль».

Выхухоль недовольна Сергеем Михайловичем
Фото: ЖЖ / blond1n

А на ближайших парламентских выборах РПЖ провалилась с оглушительным треском, не набрав и 2%. Причем про несчастную хохулю там больше ни разу не вспомнили. Поговаривали даже, что Миронов публично от нее отрекался. РПЖ меж тем принялась мутировать и приспосабливаться к среде обитания не хуже выхухоли, пока не эволюционировала в «Справедливую Россию», пребывающую ныне не в сильно лучшем положении, чем ее тотемный зверь. Да и сходство партии Миронова и выхухоли почти портретное. Причем эволюционно – тоже.

Слепили из того, что было

– «Справедливую Россию» создали в 2006 году из старой «Родины», «Партии пенсионеров» и Мироновской «Партии жизни», – напоминает политолог Илья Гращенков. – Автором партийной инсталляции стал тогдашний куратор внутрипола Владислав Сурков, бросивший крылатую фразу о том, что «нет у общества «второй ноги», на которую можно было бы опереться». Миронов к тому времени уже 5 лет возглавлял СовФед и был вполне ресурсной фигурой, позже даже посмевшей заявить, что не во всем поддерживает Путина. (В 2021 году «выхухолизация» продолжилась объединением с партией Прилепина и семигинскими «Патриотами», что ненадолго подняло рейтинги партии – Авт.)

Президента Миронов раскритиковал в прямом эфире на публичных дебатах, за что тут же получил предложение подать в отставку. И она вскоре последовала. Политик переехал из верхней палаты в нижнюю. Где поначалу яростно демонстрировал оппозиционность режиму. Прекрасно помним предвыборный съезд эсеров в конце 2011 года. Миронов в тот день лично отправил на охваченные протестами московские улицы делегацию партийцев с белыми лентами на одежде. И сам потом ходил с такой лентой. Президентские выборы он тогда, правда, все равно с треском проиграл.

Нашел себя?

Игра в оппозицию длилась недолго. В 2014 году Миронов полностью поддержал присоединение Крыма. В 2018 году отказался от участия в президентских выборах. Зато сам вошел в инициативную группу по выдвижению Путина. Эсеры под руководством Миронова еще сопротивлялись пенсионной реформе, но даже близко не так активно, как коммунисты. А против конституционной реформы даже не дернулись. Что, впрочем, неудивительно. Миронов ведь предлагал ввести в Конституцию норму о трех сроках президента еще в бытность спикером сената, до всяких там «бабушкиных оговорок».

В 2022-м фактически призвал к массовому доносительству, запустив проект «Спросим Бастрыкина».

– Справедливая Россия – За Прилепина» начала потоковый сбор доносов, – прокомментировал тогда это экс-депутат от СР Дмитрий Гудков*. – СР опустилась на новый уровень – теперь это партия стукачей и доносчиков.

Недавно Миронов вновь заявил о неучастии в президентских выборах в пользу Путина. Сергей Михайлович радостно размахивает подаренной Пригожиным кувалдой и ратует за скорейшее ее применение, выступая за возврат смертной казни. Думаем, у него и дальше все будет хорошо.

Провел опрос в своих соцсетях по поводу отмены моратория на смертную казнь для убийц детей, террористов и их пособников. Результаты красноречивы: 9111 человек (67%) проголосовали за возвращение смертной казни. Считаю, что решить это должен всенародный референдум! Мы – за!
- Сергей Миронов, апрель, 2023 г.

P. S. Но есть и полезное

Благодаря Сергею Миронову и его фракции в Госдуме в РФ был отменен сетевой роуминг. Также введен запрет на передачу коллекторам долгов по коммунальным платежам. Еще эсеры развернули по всей стране сеть бесплатных юридических консультаций для граждан. Фракция совместно с российскими учеными разработала реальный размер прожиточного минимума – он составляет более 30 тыс. рублей. Вносила законопроект о моратории на сборы на капремонт. Систематически выступает за индексацию пенсий для работающих пенсионеров. В общем, все-таки думает о людях. И не вина Миронова, что законопроекты, способные улучшить жизнь россиян, традиционно саботирует «Единая Россия».

*Признан властями РФ иноагентом

Поделиться статьей
Персона
Политика 4 недели назад

Ирина Ясина: А Бог с вами! Будьте овцами…

Политика 17 часов назад

Вопрос ребром: не отменить ли парады в День Победы?

Политика 18 часов назад

Виктор Шендерович*: Человек имеет право любить Родину снаружи

Политика 1 день назад

Враги народа вернутся?

Политика 1 день назад

Андрей Кураев: Надеюсь, я останусь на свободе

Политика 1 день назад

35 лет без права разговоров. Как судили Алексея Навального* в очередной раз

Происшествия 1 день назад

Молчание ребят. Секс-скандал в Екатеринбургской спецшколе

Политика 3 дня назад

Спецоперация по демузеефикации. Какие музейные ценности и куда вывезли из Украины

Общество 5 дней назад

Столичная антиутопия: как разговор по телефону довел до тюрьмы

Политика 5 дней назад

Владимир Кара-Мурза*: Я первый со времен Сталина – по сроку

Общество 6 дней назад

«Живу в Москве. Другая история, где ночую». На что могут рассчитывать беженцы в России

Политика 1 неделю назад

Тень Бородина. Данила Козловский написал донос на главного доносчика России

Политика 1 неделю назад

Имя им – легион. Как сегодня живут «иноагенты»

Политика 2 недели назад

Военно-крепостное право. Что нужно знать тем, кто интересует российскую армию

Без рубрики 2 недели назад

Тесные связи «подруги» Шойгу с Литвой ставят под сомнение успехи МО РФ в СВО

Политика 2 недели назад

Владимир Кара-Мурза*: Я верю, мы сможем пройти этот путь

Расследование 2 недели назад

Путина окружили пай-мальчики

Общество 2 недели назад

Битва при Святом озере. Кто и зачем устроил провокацию вокруг православной святыни?

Политика 2 недели назад

Нашлась «шестая колонна»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика