Владимир Кара-Мурза*: Я первый со времен Сталина – по сроку

«Падать духом – последнее дело»

– Самый главный вопрос – как вы себя чувствуете? Ваши адвокаты сообщали нам, что вы похудели почти на 25 кг, а также утратили чувствительность обеих ступней и левой руки. Удалось врачам вам хоть чем-то помочь? И как удается не впасть в депрессию?

– Как говорят в таких случаях – «не дождутся». Понятно, что тюрьма – не лучшее место для самого здорового человека, а для человека, пережившего два отравления, тем более. Когда меня посадили в карцер, начался рецидив полинейропатии (это следствие еще первого отравления в 2015 году) – поражение нервов и нервных окончаний в ногах и руках, которое приводит к онемению, потере движений и чувствительности. После отравления я восстанавливался больше года, пришлось заново учиться ходить. Сейчас все относительно под контролем, насколько это возможно в моих нынешних условиях: врачи СИЗО-5 провели необходимые лекарственные процедуры, за что им огромное спасибо. Но главное лечение от этого состояния – прогулки, плавание, велосипед, лечебная физкультура, а с этим в тюрьме – сами понимаете. Значит, буду восстанавливаться, когда выйду. Мне не привыкать.

Падать духом – вообще последнее дело, а в тюрьме особенно. Ничего нового не скажу, арестантский опыт проверен столетиями. Помогают хорошие книги, молитва, физические упражнения. Очень поддерживают письма, которые приходят со всей России и из других стран. Огромное спасибо всем, кто пишет политзаключенным. Это важно. Ну и, конечно, помогает историческое образование. Ведь все ЭТО в нашей стране уже было – и все заканчивалось. И ЭТО тоже закончится. И мы даже примерно знаем, как.

– В один день с вами, 15 марта 2022-го, на депутатском собрании в российской столице свою речь, вошедшую в историю, произнес и муниципальный депутат Красносельского района города Москвы Алексей Горинов. Его арестовали на несколько дней позже вас, но осудили значительно раньше – в июле прошлого года, на 7 лет колонии общего режима. Следили ли вы за его делом? Повлияло ли это как-то на вас? Не было сомнений?

– С Алексеем Гориновым мы познакомились в апреле 2022 года в полицейском воронке – его везли в «Матросскую тишину», меня – в «Капотню». Так знакомятся оппозиционные политики в России после 24 февраля 2022 года – своего рода примета времени. Алексей – принципиальный, мужественный и последовательный человек. А еще – настоящий депутат, представляющий интересы своих избирателей. Хочу обратить Ваше внимание, что даже по официальным опросам ВЦИОМа 20 процентов российских граждан выступают против <…> (запрещенное в РФ слово. – Авт.) На самом деле, конечно, значительно больше. При этом в Госдуме против <…> проголосовало, прописью, ноль человек. То есть представительская функция парламента в нашей стране уничтожена полностью.

Слава Богу, что еще остались настоящие депутаты на региональном и муниципальном уровне – такие, как Алексей Горинов. Я уверен, что мы еще услышим его голос в будущем российском парламенте. Никакие семь лет он, разумеется, не просидит. Перемены в нашей стране начнутся гораздо раньше.

Вторую часть Вашего вопроса, если честно, не очень понимаю. Купить свою личную свободу ценой совести, ценой предательства убеждений? Такая цена неприемлема.