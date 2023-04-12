Тень Бородина. Данила Козловский написал донос на главного доносчика России

Доносительство и охота на инакомыслие в России приобретают все более причудливые формы и масштабы. Чем хуже себя ведешь в публичном поле, чем отмороженнее набрасываешься на «врагов», тем быстрее попадаешь в ленты новостей. Добрую половину российского шоу-бизнеса уже «проверяют» на всякое, включая финансирование украинской армии.

Пиариться на доносах на известных артистов решил некий Виталий Бородин. Несколько лет назад он стал во главе «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией». А в 2022 году начал спецоперацию. Медийную. Заваливая жалобами Генпрокуратуру (или по крайней мере заявляя об этом).

Впервые свои стукаческие силы он испробовал прошлым летом на супруге главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина: Дарья, как и Валерий, родилась в эстонской Нарве и высказала свои ощущения от мемориального танка-памятника Т-34 в родном городе в нынешней ситуации. Первым новость о доносе на Карпину опубликовал телеграм-канал, связанный с медиагруппой «Лайф» (газета «Жизнь»). Журналистов этого гнезда сенсаций ранее подозревали в незамысловатой схеме работы: они сами придумывают скандальный инфоповод, договариваются с более-менее статусным человеком, готовым его озвучить, и получают таким образом резонансный «эксклюзив». А тот – пиар.

Уже в октябре Бородин и «партнеры» решили не мелочиться и замахнуться через тот же канал на Аллу Пугачеву, хорошо продающуюся в лентах новостей. Сообщили прокуратуре, что певица «возбуждала ненависть или вражду» и «унижала человеческое достоинство».

«Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла, – отреагировала тогда Алла Борисовна. – Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами».

Хайп получился, государственные агентства радостно подхватывали «лайф-ньюс», и Бородина понесло дальше. Наталью Ветлицкую, Веру Брежневу, Даню Милохина, Валерия Меладзе, Диану Арбенину и других артистов Бородин попеременно призывал то признать «иноагентом», то проверить на «экстремизм», то на «дискредитацию». А на прошлой неделе хайпожорство достигло уровня проверок на «финансирование ВСУ» (подозреваемые – Меладзе и Пугачева).

Актер Данила Козловский попал в поле зрения этого доносомета совсем недавно. Заголовки запестрели сообщениями: ему «пригрозили проверками на экстремизм и иностранное финансирование». Козловский, обычно не реагирующий на скандалы, не выдержал. Написал длинное объяснение в двух частях: опроверг наличие гражданства США, пристыдил актрису Поплавскую, которая поиски «врагов народа» тоже сделала своим хобби, высказал мысль, что «упражнения в ненависти не имеют отношения к патриотизму», и сообщил, что подготовил «заявления в компетентные органы» на Бородина.

Бородин тем временем потерял берега настолько, что его выгнали даже с пропагандистского ток-шоу, на которых за последний год каких только отморозков не переваривали. Подавился сам Норкин, когда Бородин чуть из штанов не выпрыгивал, крича: «Ахеджакова – террористка, которая поддерживает педофилов!» «Педофилов? Не пидорасов?» – уточнил Норкин, упрекнув товарища в отсутствии дисциплины. Выйдя из студии, Бородин сообщил, что накатал донос на ведущего и заодно на все НТВ.

Этот персонаж порожден тем, что хамство и сегрегация в России возведены в норму на самом верху. Однако лицензию на охоту на граждан второго сорта Бородину, похоже, никто не выдавал. Более того, история России знает примеры, когда даже самые влиятельные и неприкосновенные попадали под жернова системы, которыми когда-то управляли сами.