Имя им – легион. Как сегодня живут «иноагенты»

«Враг государства»

Статус «иностранный агент», заявляют официальные лица, ничем человека не обременяет. Достаточно просто поставить формальную отметку в своих материалах для СМИ или соцсетей – и живи себе, как прежде. Однако это совсем не так. Мало того что статус «иноагент» звучит почти как «враг народа» и именно так и воспринимается многими в стране, это звание еще и влетает в копеечку. А то, что на работу не берут, это и понятно: кто захочет завязывать профессиональные отношения с человеком, которому государство – враг?

«Иноагентам» надо как-то жить. И поэтому в большинстве случаев, если позволяют обстоятельства, они уезжают за границу.

Политик Леонид Гозман*, например, уехал, так как был признан иностранным агентом и виновным по статье об отождествлении действий СССР и нацистской Германии. Гозман* – известный политик и общественный деятель, который входил в руководство партии «Союз правых сил» и занимал руководящие посты в РАО «ЕЭС России» и в госкорпорации «Роснано». Он имел аккаунты в соцсетях, где всегда искренне говорил то, что считал нужным.