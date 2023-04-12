Имя им – легион. Как сегодня живут «иноагенты»
Жить с государственным клеймом – это не только сносить скрытое или явное осуждение окружающих, но еще и сталкиваться ежедневно с массой бытовых проблем
«Враг государства»
Статус «иностранный агент», заявляют официальные лица, ничем человека не обременяет. Достаточно просто поставить формальную отметку в своих материалах для СМИ или соцсетей – и живи себе, как прежде. Однако это совсем не так. Мало того что статус «иноагент» звучит почти как «враг народа» и именно так и воспринимается многими в стране, это звание еще и влетает в копеечку. А то, что на работу не берут, это и понятно: кто захочет завязывать профессиональные отношения с человеком, которому государство – враг?
«Иноагентам» надо как-то жить. И поэтому в большинстве случаев, если позволяют обстоятельства, они уезжают за границу.
Политик Леонид Гозман*, например, уехал, так как был признан иностранным агентом и виновным по статье об отождествлении действий СССР и нацистской Германии. Гозман* – известный политик и общественный деятель, который входил в руководство партии «Союз правых сил» и занимал руководящие посты в РАО «ЕЭС России» и в госкорпорации «Роснано». Он имел аккаунты в соцсетях, где всегда искренне говорил то, что считал нужным.
Протокол на политика составили из-за поста в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой российские власти сочли экстремистской и запретили), в котором он поставил знак равенства между Сталиным и Гитлером. Уезжать Гозман* очень не хотел, но его буквально вынудили это сделать, задержав по делу о «неуведомлении властей о наличии у него гражданства иностранного государства».
– Как иноагент, я должен предоставлять раз в квартал отчет на 40 листах текста о всех своих расходах, – рассказал Гозман* «Собеседнику». – Кроме того, раз в полгода должен предоставлять информацию о своей деятельности. Это крайне хлопотное дело.
Политик напомнил, что признание иноагентом – это поражение в правах. Существует список видов деятельности, которые для таких людей запрещены. Последнее касается не только общественной деятельности. Иностранный агент не имеет права работать с детьми (видимо, по логике законодателей, он может их развратить). Для Леонида Гозмана*, который занимался в России преподаванием, этот пункт был особенно значим: он читал лекции, в том числе и 17-летним студентам, которые до 18 лет считаются детьми и подпадают под закон.
С 1 апреля...
В чешском деловом издании Hospodářské noviny («Новости экономики») на днях вышла публикация про положение иноагентов в России. В статье упоминалось, что 1 апреля 2022 года в реестр был включен региональный законодатель – Виктор Воробьев* из Республики Коми. Формальным поводом стало то, что он получил от британской компании сумму, эквивалентную 2000 рублей. Эти деньги, как он объяснил, были компенсацией за возвращенный билет на поезд.
Кроме того, на счет Виктора* в 2020–2021 годах за оказание юридической помощи поступали гонорары от российских правозащитных организаций, в том числе от «Апологии протеста» (организации, оказывающей юридическую помощь задержанным на митингах – Авт.) и правозащитного центра «Мемориал»* (их российский Минюст посчитал «опосредованным» иностранным финансированием).
Воробьев* – российский правозащитник, политик, руководитель фракции КПРФ в Государственном совете Республики Коми VII созыва – его мнение очень значимо для избирателей. Почти сразу после начала СВО Виктор выступил против нее. Он стал первым депутатом в стране, внесенным Минюстом России в список иноагентов.
– Меня внесли в реестр 1 апреля 2022 года, – рассказал «Собеседнику» Виктор Воробьев*. – Поэтому, когда я прочитал об этом в СМИ, первая мысль была: это какая-то первоапрельская шутка! Я мог только думать и гадать, что за сумма такая – 2000 рублей из Великобритании, – вспоминает Виктор*. – В феврале 2020 года был в туристической поездке в Великобритании с университетскими друзьями с филфака СПбГУ. Билет на электричку из Лондона в городок Маргит, куда мы поехали прогуляться по побережью, стоил как раз столько. Тогда я сначала по ошибке купил более дорогой билет, а затем нашел дешевле и сдал первый билет без комиссии. Через пару дней мне вернулись деньги на карточку – около 25 фунтов. В то время это было как раз примерно 2000 рублей.
Воробьев* уверен, что сегодня закон позволяет признать иностранным агентом практически кого угодно. К примеру, в банке открыты счета у граждан стран ближнего зарубежья, которые платят комиссию за банковское обслуживание. А российский гражданин имеет в этом банке вклад и получает по нему проценты. Вот вам и получение «опосредованного иностранного финансирования».
Присвоенный статус иноагента Виктор Воробьев* пытается оспорить в суде: в конце концов, возврат собственных средств не является доходом! Суды первой и апелляционной инстанций отказали в иске. Сейчас бывший депутат готовит кассационную жалобу.
Сегодня – интеллигент, завтра – иноагент
Елена Соловьева*, журналист из Сыктывкара, тоже испытала на себе последствия включения в реестр.
– Я узнала, что являюсь иностранным агентом, из чата, где сидят люди, которые, как и я, боролись против строительства мусорного полигона на Шиесе (железнодорожная станция в Ленском районе Архангельской области. – Авт.). Да, я много работала, писала в разные издания, в том числе для «Новой газеты». Думаю, именно потому, что я информировала людей о строительстве мусорного полигона, рассказывала о том, что жизнь многих граждан в опасности, меня и записали в иноагенты, – разводит руками Соловьева*.
Когда Елене* официально прислали документ, информирующий о том, что она получала деньги от иностранных компаний, журналистка долго вспоминала, что это могут быть за «компании». Оказалось, это гонорары от «Новой газеты» и «Радио Свобода»*. А еще сюда же приписали соцсети, куда Лена* тоже активно писала, выражая свое мнение, а значит, «оказывала влияние на людей». Как и другие «иноагенты», Лена* признаёт, что жизнь после получения статуса стала дороже. «Во-первых, я обязана учредить собственное юридическое лицо, на это уходит как минимум
10 тысяч рублей, должна вести бухгалтерию и платить бухгалтеру. Кроме того, меня объявили агентом 8 октября 2021 года, а 11 октября должны были официально взять на работу. После включения в реестр оформлять на работу не стали – работодатель бы тоже попал под удар», – рассказала Соловьева*.
У Лены* был свой проект в соцсетях, с помощью которого она намеревалась зарабатывать донаты. Это всё тоже после 8 октября стало невозможным. Вся семья – муж, Лена* и двое их сыновей – в один миг очутилась в крайне сложном финансовом положении. Журналистка добавила, что супруг, к счастью, в это время поступил в докторантуру в Канаде. Сначала уехал он, потом Лена* с детьми.
На сегодняшний день в реестр иноагентов включены более 500 субъектов – людей и организаций. А недавно в Кремле выразили недовольство по поводу того, что на местах высказываются требования о признании иноагентами многих актеров и шоуменов, музыкальных исполнителей. В АП опасаются, что включение в реестр скоро превратится в банальный способ сведения личных счетов или устранения конкурентов.
*Власти РФ считают иноагентом