Военно-крепостное право. Что нужно знать тем, кто интересует российскую армию

Госдума приняла закон об электронных повестках. Теперь повестки, присланные через «Госуслуги», приравниваются к обычным бумажным документам, полученным под роспись.

Тех, кто вовремя не отметился в военкомате, по сути, лишают гражданских прав: запрещено покупать и продавать недвижимость, водить личный автомобиль. В двух палатах парламента только Людмила Нарусова проголосовала против.

Не спрятаться, не скрыться

Судя по телевизионным опросам, население еще не совсем осознало глубину проблемы: какая разница – лично повестку вручают или на «Госуслуги» она приходит? Правозащитники же называют закон новым крепостным правом, ведь над людьми, призванными на военную службу, военкоматы получают неограниченную власть. Не надо искать призывников, чтобы вручить им документ в руки, они сами должны прийти и «сдаться».

Отсутствие личного кабинета не поможет: как заявил «Собеседнику» первый зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой, «нет связи – это ваши проблемы».

Бумажные повестки тоже не отменяются. Заказное письмо считается полученным с момента появления в отделении почты отметки о доставке этого письма. Повестка считается принятой также, если за призывника у представителя военкомата документ получила, к примеру, его бабушка, находящаяся в квартире по месту его регистрации, или любой другой человек.

Но даже если вы скажете, что и в этом случае письмо не приходило, все равно не отвертеться, потому что повестка считается врученной через 7 дней с момента регистрации в специальном реестре. Реестра этого пока нет, но его создадут (самое позднее – осенью). И попробуй не появись в течение 20 дней после даты, указанной в бумаге, в военкомате: запретят регистрацию ИП, постановку на учет недвижимости и транспортных средств, не получишь кредитов, и даже личным транспортом запретят управлять. За границу тоже не уедешь. «Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня, когда в соответствии с федеральным законом такая повестка считается врученной, запрещается выезд из Российской Федерации», – говорится в документе. Это ограничение снимается только после явки в военкомат. А до тех пор полиция имеет право разыскивать и задерживать уклонистов.

– Да ничего страшного, – уверяет депутат Луговой. – Просто принято решение усовершенствовать систему получения повестки. Вся система, которая была, остается, плюс добавили получение повестки через заказные письма, плюс электронная повестка, которая приходит на «Госуслуги». И отдельный реестр воинского учета. Вот, допустим, вы собрались в отпуск, но остались задолженности – по ЖКХ или еще какие-то штрафы. Заходите в единый реестр должников и видите свои задолженности. Сейчас гражданин, заглянув в электронную базу, также сможет увидеть, что его приглашают в военкомат.