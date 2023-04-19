Военно-крепостное право. Что нужно знать тем, кто интересует российскую армию
Государство по сути лишило гражданских прав тех, кто не отметится в военкомате
Госдума приняла закон об электронных повестках. Теперь повестки, присланные через «Госуслуги», приравниваются к обычным бумажным документам, полученным под роспись.
Тех, кто вовремя не отметился в военкомате, по сути, лишают гражданских прав: запрещено покупать и продавать недвижимость, водить личный автомобиль. В двух палатах парламента только Людмила Нарусова проголосовала против.
Не спрятаться, не скрыться
Судя по телевизионным опросам, население еще не совсем осознало глубину проблемы: какая разница – лично повестку вручают или на «Госуслуги» она приходит? Правозащитники же называют закон новым крепостным правом, ведь над людьми, призванными на военную службу, военкоматы получают неограниченную власть. Не надо искать призывников, чтобы вручить им документ в руки, они сами должны прийти и «сдаться».
Отсутствие личного кабинета не поможет: как заявил «Собеседнику» первый зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой, «нет связи – это ваши проблемы».
Бумажные повестки тоже не отменяются. Заказное письмо считается полученным с момента появления в отделении почты отметки о доставке этого письма. Повестка считается принятой также, если за призывника у представителя военкомата документ получила, к примеру, его бабушка, находящаяся в квартире по месту его регистрации, или любой другой человек.
Но даже если вы скажете, что и в этом случае письмо не приходило, все равно не отвертеться, потому что повестка считается врученной через 7 дней с момента регистрации в специальном реестре. Реестра этого пока нет, но его создадут (самое позднее – осенью). И попробуй не появись в течение 20 дней после даты, указанной в бумаге, в военкомате: запретят регистрацию ИП, постановку на учет недвижимости и транспортных средств, не получишь кредитов, и даже личным транспортом запретят управлять. За границу тоже не уедешь. «Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня, когда в соответствии с федеральным законом такая повестка считается врученной, запрещается выезд из Российской Федерации», – говорится в документе. Это ограничение снимается только после явки в военкомат. А до тех пор полиция имеет право разыскивать и задерживать уклонистов.
– Да ничего страшного, – уверяет депутат Луговой. – Просто принято решение усовершенствовать систему получения повестки. Вся система, которая была, остается, плюс добавили получение повестки через заказные письма, плюс электронная повестка, которая приходит на «Госуслуги». И отдельный реестр воинского учета. Вот, допустим, вы собрались в отпуск, но остались задолженности – по ЖКХ или еще какие-то штрафы. Заходите в единый реестр должников и видите свои задолженности. Сейчас гражданин, заглянув в электронную базу, также сможет увидеть, что его приглашают в военкомат.
Другой выход
Еще за неделю до того, как депутаты молниеносно приняли закон во всех чтениях, они утверждали, что никаких электронных повесток не будет. Господин Хинштейн прямо заявлял: «Во-первых, закон не обязывает гражданина иметь запись на «Госуслугах». Во-вторых, человек вправе как завести запись, так ее и удалить в любой момент, никакой ответственности за это нет и не предвидится».
Правозащитники в недоумении: «Сегодня нас уверяют, что никакой второй волны мобилизации не будет, но и о прекращении первой волны никто не объявлял! И похоже, есть задача – застать молодых людей врасплох – тех, кто не верил в закрытие границ».
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в интервью «Собеседнику» посоветовал тем, кто не собирается идти в военкомат, быстро взять билет и вылетать из страны. По мнению Трунова, не поздно будет, даже если вы уже получили повестку:
– Мы же не смотрим каждые пять минут в раздел «Госуслуги», и у человека есть время – вместо того чтобы идти в военкомат, пойти в аэропорт, – говорит Трунов.
И потом, если что, можно объяснить, что это давно запланированная поездка и просто так совпало. Правозащитник поясняет, что законодательство не предусматривает мгновенных санкций. Кроме того, любые действия или бездействия должностных лиц могут быть обжалованы в суде. Человек имеет право обратиться к адвокату, и тот обжалует эту повестку по состоянию здоровья, семейному положению или другим обстоятельствам.
– Парень может учиться на дневном отделении, например. У нас ведь педагогов призывают, а студентов нет – парадокс, – напоминает адвокат.
Если человек обжалует в суде действия или бездействия должностных лиц, то ситуация подвисает, потому что, как известно, у нас в стране есть большая проблема – медлительность судопроизводства. Судебная процедура на полгода, год – нормальное явление. Это наше законодательство и наша действительность, а сейчас еще и козырь, который тоже можно использовать.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверяет: «Законопроект не связан с мобилизацией. Он связан лишь с воинским учетом. Воинский учет – это то, с чем граждане нашей страны сталкиваются хотя бы один раз на протяжении своей жизни. И эта система должна идти в ногу со временем». Песков предлагает набраться терпения, «все вопросы разъяснит парламент». А на вопрос, к чему же тогда такая спешка, пресс-секретарь президента ответил:
– Оперативность, с которой был принят закон об электронных повестках, связана с его важностью. Сейчас все подобные документы, конечно, чрезвычайно важны, и, разумеется, Дума их воспринимает как первоочередные и срочные документы.
«Мы все понимаем, на что это направлено»
Спешка была беспрецедентная. Депутаты Госдумы даже начали роптать: Нина Останина заметила, что все поправки к закону (на 59 страницах с сопроводительными документами) принимали за два часа и на ее памяти такого не было ни разу.
– Во-первых, не каждый из нас зарегистрирован на сайте госуслуг и далеко не каждый имеет то электронное средство, с помощью которого можно взаимодействовать с сайтом госуслуг, – кипятилась Останина. Впрочем... проголосовала за документ вместе со всеми, в отличие от сенатора Людмилы Нарусовой, которая на голосовании в СовФеде одна выступила против принятия документа.
На вопрос «Собеседника» сразу после заседания Людмила Борисовна устало ответила:
– Я все сказала в Совете Федерации.
Нарусова считает, что новые меры – это ограничения прав граждан и они не состыкуются с действующими законами, например с законом о персональных данных и с Конституцией России, в том числе и с правом на неприкосновенность жилища.
– Надо допустить ситуацию, когда человек живет не по адресу. Не надо думать, что весь контингент живет в Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллионниках, – напомнила сенатор.
По мнению Нарусовой, наказание за неполучение повестки неадекватно, а закон был принят поспешно.
– Давайте не будем лукавить, мы все понимаем, на что этот закон направлен, – сказала сенатор.
Главред издания «Новая газета Европа», кандидат философских наук Кирилл Мартынов* считает, что этот закон чрезвычайно серьезный, он кардинально меняет отношения между властями и гражданами. Теперь гражданам вверяется самим проверять, не должны ли они чего-то государству, то есть не государство должно напоминать гражданам о неуплаченных налогах, а сами граждане обязаны мониторить государственные интересы к своей персоне для того, чтобы не столкнуться с какими-либо ограничениями по гражданским свободам, ведению бизнеса. Мартынов* уверен, что все это похоже на некую новую версию крепостного права, которое распространится на миллионы военнообязанных мужчин и женщин, а не только на призывников-срочников.
*Власти РФ считают иноагентом