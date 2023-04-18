Владимир Кара-Мурза*: Я верю, мы сможем пройти этот путь
«Собеседник» разбирался, за что бывшего председателя «Фонда Бориса Немцова за свободу» так сурово наказали
Московский городской суд завершил рассмотрение беспрецедентного политического дела: оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе* дали 25 лет колонии. «Россия будет свободной, передайте всем», – успел он сказать после приговора.
«Даже сегодня, даже в окружающей нас темноте, даже сидя в этой клетке – я люблю свою страну и верю в наших людей. Я верю, что мы сможем пройти этот путь», – а это Кара-Мурза* сказал уже в своем последнем слове в суде.
Заседание, на котором была произнесена речь, проходило в закрытом режиме, несмотря на все просьбы прессы. Поэтому на видео последнее слово не попало, оно было опубликовано в твиттере. Речь вселяет веру в стойкость человека и его готовность бороться за свои убеждения. Кара-Мурза* не считает себя преступником и уверен, что ему не в чем раскаиваться.
Сторона обвинения же считает, что на скамье подсудимых не просто преступник, а... враг. Именно так и заявил в прениях прокурор Борис Локтионов: «Это враг, и он должен быть наказан».
Досье
Владимир Кара-Мурза* родился в 1981 году в Москве в семье журналиста Владимира Кара-Мурзы-старшего.
С 1997-го работал журналистом: в «Новых Известиях», «Коммерсанте», RTVi, откуда уволен в 2012-м за политическую деятельность.
В 2003 году баллотировался в Госдуму от СПС и «Яблока», но проиграл.
В 2011-м участвовал в переговорах в американском конгрессе по созданию «закона Магнитского» вместе с Борисом Немцовым.
В 2012-м выбран в Координационный совет российской оппозиции.
В 2019-м стал вице-президентом фонда «Свободная Россия»**.
«С учетом его здоровья – это смертная казнь»
– В «любимые» мною брежневские и андроповские времена приговоры диссидентам в три года, в семь лет считались возмутительными. И это действительно было возмутительно. Но сейчас мы уже дошли до 25 лет, – говорит адвокат Кара-Мурзы* Вадим Прохоров. – Не имеет особого значения, на сколько Володю осудят, потому что с учетом его состояния здоровья – это смертная казнь. Сам по себе срок – чудовищный, но он лишь добавляет абсурдности тому, что судят заведомо невинного человека. И он обязательно будет реабилитирован, как жертвы сталинских репрессий, надеюсь, что еще при жизни.
15 марта 2022 года Владимир Кара-Мурза* выступил в палате представителей американского штата Аризона. По версии следствия, в своей речи политик распространил «заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ» на территории Украины.
Меньше чем через месяц, 11 апреля, Кара-Мурзу* задержали около его дома, причем, по версии МВД, он оказал сопротивление полиции, за что и был первоначально арестован на 15 суток. Дальнейшие события развивались стремительно. Уже 22 апреля против политика возбудили уголовное дело за дискредитацию армии (ст. 207.3 УК РФ), 27 июля добавилась статья об участии в деятельности нежелательной организации – Кара-Мурза* является вице-председателем фонда «Свободная Россия»** (ст. 284 УК РФ), а 6 октября завели дело о госизмене (ст. 275 УК РФ).
По версии следствия, Кара-Мурза* за 30 тысяч долларов в месяц на протяжении многих лет оказывал организациям из стран – членов НАТО помощь, направленную против безопасности России. Точнее рассказать не представляется возможным – на многих документах стоит гриф секретности. Защита в свою очередь уверена, что вся госизмена сводится к публичным выступлениям политика и судят его за слова.
– В 2012 году диспозиция статьи 275 УК РФ была существенно изменена, и под госизмену сейчас может попасть не только шпионаж и передача сведений, но и сотрудничество с вредоносными с точки зрения властей странами или организациями, наносящими ущерб Российской Федерации, – уверен адвокат. – Эта практика обкатывается на деле Кара-Мурзы*, но впоследствии она может широко применяться, как в сталинское время, и под нее попадут другие россияне.
Собственно, «Свободная Россия»** является такой «вредоносной» организацией. А дело о госизмене вел Следственный комитет РФ, а не ФСБ, как должно быть в таких случаях.
«Признание эффективности работы»
С весны 2022-го политик находится в московском СИЗО «Водник». Это печально известное учреждение возглавляет Дмитрий Комнов. В бытность его руководства Бутырским изолятором там находился Сергей Магнитский, раскрывший хищения сотен миллионов долларов из госбюджета. Комнов стал одним из первых фигурантов «списка Магнитского» за неоказание медицинской помощи арестованному, ставшее причиной его смерти. Кара-Мурза* содействовал принятию в США «закона Магнитского», закрывшего в Америку дорогу многим российским чиновникам.
Рассчитывать арестанту на благожелательность начальства не пришлось. В феврале политика отправили на четверо суток в карцер за незаправленную шконку. В заключении у Кара-Мурзы* развилась полинейропатия – онемение и потеря чувствительности конечностей. Диагноз подтвержден главным неврологом УФСИН по Москве, но не принят во внимание судом – заболевание входит в перечень исключающих пребывание в СИЗО. Кстати, председательствует на заседаниях еще один фигурант «списка Магнитского» – судья Сергей Подопригоров, принимавший решение об аресте Сергея Магнитского. Защита увидела в этом факте конфликт интересов, дважды ходатайствовала об отводе, но безрезультатно.
Кара-Мурза* неоднократно жаловался на ухудшение самочувствия и в середине марта даже пропустил одно из заседаний. По словам адвоката Натальи Эйсмонт, политик потерял 22 килограмма, находясь в СИЗО.
Проблемы со здоровьем у Кара-Мурзы* начались еще в 2015 году, после того как его отравили (по его версии). Шансы на выздоровление оценивались медиками в 5%, и политик почти год заново учился ходить. В 2017 году Кара-Мурза* был снова госпитализирован с такими же симптомами, как и два года назад. Жизнь ему вновь, как и в первый раз, спас врач Денис Проценко, ставший впоследствии известным благодаря борьбе с коронавирусом. В феврале 2021-го журналисты-расследователи из Bellingcat*** заявили о возможной причастности к отравлению Кара-Мурзы* и Алексея Навального**** одной и той же группы сотрудников ФСБ.
У политика трое детей. Его жена – Евгения Кара-Мурза – считает преследование мужа и судебный процесс над ним политически ангажированными.
– Это высокое признание эффективности его работы. Эти люди настолько боятся и ненавидят его, что решили запрятать в далекие дали на четверть века. У нас старшей дочке 17 лет, и за это время столько произошло – выросла взрослая девушка, – говорит Евгения Кара-Мурза.
...А за стенами Мосгорсуда идет своя жизнь. В октябре 2022-го в офисе партии «Яблоко» группа провокаторов пыталась сорвать показ фильма Кара-Мурзы* о протоиерее Георгии Эдельштейне «Обязанность – не молчать». Они не молчали, называя политика «предателем России», но лица свои все же предпочли скрыть. Тогда же Кара-Мурзу* наградили премией имени Вацлава Гавела за защиту прав человека. Найдется ли теперь человек, способный защитить права лауреата?
* Власти РФ считают иноагентом
** Власти РФ считают нежелательной организацией
*** Власти РФ считают иноагентом и нежелательной организацией
**** Власти РФ считают экстремистом