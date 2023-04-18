Владимир Кара-Мурза*: Я верю, мы сможем пройти этот путь

«Признание эффективности работы»

С весны 2022-го политик находится в московском СИЗО «Водник». Это печально известное учреждение возглавляет Дмитрий Комнов. В бытность его руководства Бутырским изолятором там находился Сергей Магнитский, раскрывший хищения сотен миллионов долларов из госбюджета. Комнов стал одним из первых фигурантов «списка Магнитского» за неоказание медицинской помощи арестованному, ставшее причиной его смерти. Кара-Мурза* содействовал принятию в США «закона Магнитского», закрывшего в Америку дорогу многим российским чиновникам.

Рассчитывать арестанту на благожелательность начальства не пришлось. В феврале политика отправили на четверо суток в карцер за незаправленную шконку. В заключении у Кара-Мурзы* развилась полинейропатия – онемение и потеря чувствительности конечностей. Диагноз подтвержден главным неврологом УФСИН по Москве, но не принят во внимание судом – заболевание входит в перечень исключающих пребывание в СИЗО. Кстати, председательствует на заседаниях еще один фигурант «списка Магнитского» – судья Сергей Подопригоров, принимавший решение об аресте Сергея Магнитского. Защита увидела в этом факте конфликт интересов, дважды ходатайствовала об отводе, но безрезультатно.

Кара-Мурза* неоднократно жаловался на ухудшение самочувствия и в середине марта даже пропустил одно из заседаний. По словам адвоката Натальи Эйсмонт, политик потерял 22 килограмма, находясь в СИЗО.

Проблемы со здоровьем у Кара-Мурзы* начались еще в 2015 году, после того как его отравили (по его версии). Шансы на выздоровление оценивались медиками в 5%, и политик почти год заново учился ходить. В 2017 году Кара-Мурза* был снова госпитализирован с такими же симптомами, как и два года назад. Жизнь ему вновь, как и в первый раз, спас врач Денис Проценко, ставший впоследствии известным благодаря борьбе с коронавирусом. В феврале 2021-го журналисты-расследователи из Bellingcat*** заявили о возможной причастности к отравлению Кара-Мурзы* и Алексея Навального**** одной и той же группы сотрудников ФСБ.

У политика трое детей. Его жена – Евгения Кара-Мурза – считает преследование мужа и судебный процесс над ним политически ангажированными.

– Это высокое признание эффективности его работы. Эти люди настолько боятся и ненавидят его, что решили запрятать в далекие дали на четверть века. У нас старшей дочке 17 лет, и за это время столько произошло – выросла взрослая девушка, – говорит Евгения Кара-Мурза.

...А за стенами Мосгорсуда идет своя жизнь. В октябре 2022-го в офисе партии «Яблоко» группа провокаторов пыталась сорвать показ фильма Кара-Мурзы* о протоиерее Георгии Эдельштейне «Обязанность – не молчать». Они не молчали, называя политика «предателем России», но лица свои все же предпочли скрыть. Тогда же Кара-Мурзу* наградили премией имени Вацлава Гавела за защиту прав человека. Найдется ли теперь человек, способный защитить права лауреата?

* Власти РФ считают иноагентом

** Власти РФ считают нежелательной организацией

*** Власти РФ считают иноагентом и нежелательной организацией

**** Власти РФ считают экстремистом