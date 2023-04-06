МишЛен. По ТВ транслируют «убожество»…

Лена

– Российские звезды просто единым фронтом выступили против Владимира Зеленского. Какая смелость! Какое безрассудство! Вернее – никакой совести и чести. Знаменитости рассказали, что якобы своими глазами увидели на Украине и каким образом их бывший коллега по цеху, а ныне действующий президент забрал у них «самое дорогое».

Украинский лидер, возглавив страну после признанной, кстати, Россией честной победы в честных выборах (что-то из параллельной реальности, правда?), стал, по сугубо личному убеждению участников этого шоу, выбирать в том числе среди них новых «врагов украинского народа». Причем в первую очередь обратил свое внимание (как будто других дел государственной важности у него не осталось) на тех, с кем еще недавно делил подмостки, среди них – Филипп Киркоров, Николай Басков, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Дима Билан… Не обошлось в «списке Зеленского» и без прекрасных дам: Ирина Аллегрова, Надежда Бабкина и даже Ольга Бузова – и это еще до того, как она отправилась с гуманитарной помощью в Донбасс. Видимо, по семейному принципу в хит-парад «антигероев Зеленского» угодили отец и сын Газмановы, а еще дуэтом Лев Лещенко и Владимир Винокур.

И вот наконец-то канал НТВ предоставил уникальную возможность «обиженным и оскорбленным» артистам ответить что-то ему лично. Ну, как лично – через экран телеящика, разумеется. Наши в долгу не остались и наговорили такого, что уши вянут. Подобное за обедом услышишь – аппетит вмиг пропадет. А чтобы смотреть сие творение не фоном, а бросив все свои дела, надо быть или совсем чокнутым, или ведущим рубрики «МишЛен». Только вчитайтесь в это.

Аскольд Запашный, народный артист РФ: «Владимир Зеленский, ты – мразь, ты это знаешь, просто живи с этим». Эдгард Запашный, народный артист РФ: «Владимир, можно без отчества, потому что уважения к вам нет». Юрий Батурин, актер театра и кино: «Ты (Зеленский. – Авт.) – разочарование, я думаю, для всего украинского народа, который потом не побоится тебе это сказать в глаза». А сам артист боится, по его признанию, лишь одного – не успеть прижать к сердцу своих маму и папу: «Мои родители находятся, как я говорю, в плену. Я с ними не связываюсь с 24 числа» (с 24 февраля 2022 года. – Авт.). И кто в этом, спрашивается, виноват?

А вот актер и запрещенный в служении священник Иван Охлобыстин, видимо, уже ничего не боится и повышает планку, катя бочку не только на Зеленского, но и на его коллег – нет, не по эстраде, а по президентскому креслу: «С 2014 года против меня все президенты! Не только Украина, но и Литва, и многие другие, кто ездил на украинскую землю… Разумеется, меня везде включили во всякие списки».

Его риторику подхватывают и другие знаменитости, и вот уже меткие «говно» и «сука» летят в адрес американского президента Джо Байдена. «Чтоб ты, падла, сдох! Трепло, убожество, предатель, сволочь! Висеть тебе на столбе!» – захлебываясь слюной, кричат не в конгрессе США, а в пыльной отечественной студии братья Владимир и Юрий Торсуевы, которых я помню еще как Электроника и Сыроежкина. Ах какие красивые и правильные слова они говорили с экрана моего детства! Вот, например: «Хочешь быть человеком? Будь им!»

«Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина» – передача поистине уникальная. Это совместная работа нашего холдинга ВГТРК и Медиакорпорации Китая, «крайне важный проект для сотрудничества двух стран», как подчеркнули создатели.

Программа целиком и полностью построена на древних высказываниях из разных легенд, исторических и философских трактатов, которые действующий генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин в разное время использовал в своих публичных выступлениях, статьях и во время государственных переговоров. Включаешь – и отдыхаешь умом и сердцем, особенно после услышанного ранее по НТВ.

Поэтому не буду утомлять вас долгим разбором, лучше поделюсь парой особенно красивых и наполненных настоящим смыслом цитат. «В управлении государством следует считать неизменным началом принесение пользы народу» (древняя китайская мудрость из трактата «Хуайнань-цзы») и «Подняв парус из облаков, устремимся в открытые воды» (поэт Ли Бо). Вот бы еще этому последовать…

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