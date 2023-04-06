МишЛен. По ТВ транслируют «убожество»…
А еще «падлу», «мразей» и остальных «сволочей»
Про Запад и про Восток показывает нам нынче передачи заботливый телевизор. И не перепутаешь, кого ругать, а кем восхищаться. Программа про главные европейские события называется «Звезды против Зеленского» (идет на НТВ в рамках шоу «Новые русские сенсации»), а про наших лучших друзей – «Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина» (самостоятельный цикл на «России 1»).
Если бы кто-то сказал нам раньше, что программы с такими названиями будут в эфире ведущих федеральных каналов, не поверили бы! Но мы, ведущие рубрики «МишЛен» – Миша (шеф-редактор сайта Михаил Измайлов) и Лена (специальный корреспондент Елена Мильчановска), видели их своими глазами. И делимся с вами своими впечатлениями и оценками.
Миша
– «Звезды против Зеленского», бесспорно, интересный, но довольно запоздалый проект НТВ. Имея прямые задачи преследовать исключительно пропагандистские цели, подобный цикл передач надо было запускать намного раньше. Поэтому в данном случае передача изначально проигрывает имеющимся аналогам тех же украинских блогеров. Но речь сейчас не об этом. Смысл проекта – собрать российских звезд эстрады, театра и кино, имеющих в том числе и украинские корни, чтобы они донесли до российского населения ошибочность проводимой политики украинского президента Владимира Зеленского. Не забываем, что трансляция наших каналов на Украине запрещена, поэтому акцент именно на оте-чественных глазах и ушах.
По мне, это документальное кино, рассказывающее через судьбы Охлобыстина, Лолиты, братьев Запашных и прочих о непростых переживаниях за судьбу Украины и будущее своих родственников там. Здесь вам и экскурс в историю на примере Евромайдана, и борьба за власть между Порошенко и Зеленским, и кадры конфликта в Донбассе. Однако где те самые звезды, которые «против Зеленского»? Да нет их там почти! Проморолик к передаче пестрит яркими и едкими оскорблениями в сторону президента Украины, так и обещая, что будет жара. Но что-то ее не чувствуется.
Наши артисты, еще недавно делившие с Зеленским и его командой «Студия «Квартал-95» сцену в КВН и попавшие в список лиц, которым запрещен въезд на территорию соседнего государства, вдруг, словно понюхав боксерские трусы, возомнили себя боксерами. Причем исключительно в тяжелом весе. И начали говорить все то, за что обычно воспитанному человеку бывает стыдно. Слушать крики «гойда» или «мразь», коими наполнен до краев первый выпуск программы, Зеленский, к которому они хотят обратиться, явно не будет. Да и российский зритель всерьез не воспримет.
Подобные ругательства и проклятия говорят не столько о низком уровне самой передачи, сколько о низкой культурной планке артистов. Такое допустимо высказывать где-то за кулисами, в приватной беседе за бутылкой коньяка, но слышать с экрана телевизора?! Неужели российский зритель заслужил такое или уровень ненависти уже зашкалил до предела?
Другим заинтересовавшим меня трендом стала трансляция цитат 7-го председателя КНР Си Цзиньпина во время его недавнего визита в Россию. Вот здесь я прямо зачитывался изречениями восточных мудрецов, которые так любит цитировать великий китайский кормчий.
Отличная идея и классная реализация со стороны ВГТРК. И тут даже неважно, что визиту лидера КНР в Москву придавали колоссальное политическое значение. Главное, что восточные мудрость, вечные знания и великое терпение позволяют забыть о прочем балагане в эфире, просто отдохнуть и подумать. Что можно было сделать медийно во время путешествия Си Цзиньпина в Россию? Снова рассказать о советско-российско-китайской дружбе? Нет. Об укреплении экономического партнерства? Снова нет. А давайте крутить в эфире изречения восточных философов и писателей, которые так любит цитировать китайский гость? Бинго!
Мне особенно запомнилось изречение «Можно сколько угодно разбивать камень, он все равно останется твердым». По-моему, эти слова как нельзя правильно и точно объясняют многое происходящее в мире. Да и близки мне лично.
Оценки: «Звезды» – 1 звезда, «Си» – 3 звезды
Лена
– Российские звезды просто единым фронтом выступили против Владимира Зеленского. Какая смелость! Какое безрассудство! Вернее – никакой совести и чести. Знаменитости рассказали, что якобы своими глазами увидели на Украине и каким образом их бывший коллега по цеху, а ныне действующий президент забрал у них «самое дорогое».
Украинский лидер, возглавив страну после признанной, кстати, Россией честной победы в честных выборах (что-то из параллельной реальности, правда?), стал, по сугубо личному убеждению участников этого шоу, выбирать в том числе среди них новых «врагов украинского народа». Причем в первую очередь обратил свое внимание (как будто других дел государственной важности у него не осталось) на тех, с кем еще недавно делил подмостки, среди них – Филипп Киркоров, Николай Басков, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Дима Билан… Не обошлось в «списке Зеленского» и без прекрасных дам: Ирина Аллегрова, Надежда Бабкина и даже Ольга Бузова – и это еще до того, как она отправилась с гуманитарной помощью в Донбасс. Видимо, по семейному принципу в хит-парад «антигероев Зеленского» угодили отец и сын Газмановы, а еще дуэтом Лев Лещенко и Владимир Винокур.
И вот наконец-то канал НТВ предоставил уникальную возможность «обиженным и оскорбленным» артистам ответить что-то ему лично. Ну, как лично – через экран телеящика, разумеется. Наши в долгу не остались и наговорили такого, что уши вянут. Подобное за обедом услышишь – аппетит вмиг пропадет. А чтобы смотреть сие творение не фоном, а бросив все свои дела, надо быть или совсем чокнутым, или ведущим рубрики «МишЛен». Только вчитайтесь в это.
Аскольд Запашный, народный артист РФ: «Владимир Зеленский, ты – мразь, ты это знаешь, просто живи с этим». Эдгард Запашный, народный артист РФ: «Владимир, можно без отчества, потому что уважения к вам нет». Юрий Батурин, актер театра и кино: «Ты (Зеленский. – Авт.) – разочарование, я думаю, для всего украинского народа, который потом не побоится тебе это сказать в глаза». А сам артист боится, по его признанию, лишь одного – не успеть прижать к сердцу своих маму и папу: «Мои родители находятся, как я говорю, в плену. Я с ними не связываюсь с 24 числа» (с 24 февраля 2022 года. – Авт.). И кто в этом, спрашивается, виноват?
А вот актер и запрещенный в служении священник Иван Охлобыстин, видимо, уже ничего не боится и повышает планку, катя бочку не только на Зеленского, но и на его коллег – нет, не по эстраде, а по президентскому креслу: «С 2014 года против меня все президенты! Не только Украина, но и Литва, и многие другие, кто ездил на украинскую землю… Разумеется, меня везде включили во всякие списки».
Его риторику подхватывают и другие знаменитости, и вот уже меткие «говно» и «сука» летят в адрес американского президента Джо Байдена. «Чтоб ты, падла, сдох! Трепло, убожество, предатель, сволочь! Висеть тебе на столбе!» – захлебываясь слюной, кричат не в конгрессе США, а в пыльной отечественной студии братья Владимир и Юрий Торсуевы, которых я помню еще как Электроника и Сыроежкина. Ах какие красивые и правильные слова они говорили с экрана моего детства! Вот, например: «Хочешь быть человеком? Будь им!»
«Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина» – передача поистине уникальная. Это совместная работа нашего холдинга ВГТРК и Медиакорпорации Китая, «крайне важный проект для сотрудничества двух стран», как подчеркнули создатели.
Программа целиком и полностью построена на древних высказываниях из разных легенд, исторических и философских трактатов, которые действующий генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин в разное время использовал в своих публичных выступлениях, статьях и во время государственных переговоров. Включаешь – и отдыхаешь умом и сердцем, особенно после услышанного ранее по НТВ.
Поэтому не буду утомлять вас долгим разбором, лучше поделюсь парой особенно красивых и наполненных настоящим смыслом цитат. «В управлении государством следует считать неизменным началом принесение пользы народу» (древняя китайская мудрость из трактата «Хуайнань-цзы») и «Подняв парус из облаков, устремимся в открытые воды» (поэт Ли Бо). Вот бы еще этому последовать…
Оценки: «Звезды» – 0 звезд, «Си» – 3 звезды