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Вчера, в 10:38

Экс-президент в центре бури

Поскольку делом Трампа занимается не ФБР, ему ничто не мешает баллотироваться в президенты

Дональд Трамп
Фото: Global Look Press

С такими заголовками вышли многие издания США после недавнего вызова экс-президента в суд Манхэттена. Сможет ли он участвовать в президентской гонке или предъявленное ему обвинение призвано убрать Трампа из политического поля – этими вопросами задаются уже наши СМИ.

В России журналисты абсолютно неверно трактуют происходящее с Трампом, думаю, из-за незнания системы правосудия Америки. Итак, делом экс-президента занимался специальный прокурор штата Нью-Йорк. Что он расследовал? В 2016-м, когда Трамп баллотировался, он якобы заплатил одной порнозвезде $130 тыс., чтобы она помалкивала об их связи в 2008-м. Когда это всплыло, Трамп уже был президентом. Сначала он заявлял: платил его помощник (непонятно почему) и из своего кармана. Потом выяснилось: Трамп все же давал помощнику деньги. В общем, ерунда. Но прокурор-то пытался пришить Трампу, что эти средства тот давал из предвыборного фонда. А это уже серьезное преступление.

Что происходит дальше? Собранные данные прокурор представил Большому жюри штата Нью-Йорк, которое решало единственный вопрос: предъявлять ли ему обвинение (а вовсе не о том, виновен или нет Трамп). Оно решило: предъявлять. И тогда экс-президента вызвал судья штата – чтобы предъявить ему обвинение. А не арестовать, как писали у нас.

Вот если бы Трамп не явился, тогда бы его привели насильно, возможно, даже в наручниках. Но он пришел сам. Зашел и вышел. 

Следующее заседание назначено на декабрь, что говорит о том, что оно неважное. Не знаю, откуда наши СМИ насчитали 136 лет грозящего Трампу срока. Если в обвинении не появится еще чего-то, то максимум, что ему грозит – штраф.

В общем, все это никак не влияет на возможность Трампа баллотироваться в президенты. В США 90% всех уголовных преступлений расследуют штаты, а у них – разные законодательства. Настолько разные, что один штат нередко даже не выдает другому граждан. Иначе говоря, даже если Трамп будет осужден в штате Нью-Йорк, это будет означать лишь то, что он не сможет баллотироваться в этом штате.

Президент же США – должность федеральная. А федеральные преступления в Америке расследует ФБР, и, поскольку оно делом Трампа не занимается, ему ничто не мешает баллотироваться в президенты.

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