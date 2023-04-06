Диана Арбенина и её группа могут пополнить чёрный список артистов

Неприятности у Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» начались с мелочи: мэр города Чебоксары Спирин в ходе общения с жителями в Телеграм получил от какого-то маленького человечка маленький вопросик-доносик: почему в городе будет «артист (Д. Арбенина), который выступает против СВО»? Мэр попытался не заметить реплику, но человечек повторил, после чего Спирин распорядился отменить концерт. Человечек так и остался безвестным: свой аккаунт он удалил.

Дальнейшую работу системы можно описать словами песни группы «Наутилус Помпилиус» «Скованные одной цепью». Если бы мэр Чебоксар не запретил концерт, через некоторое время могли запретить его самого.

То же касается губернатора и глав других городов, включенных в тур. Страх сковывает и остальных скованных цепью: организаторов концерта, владельцев площадки, фанатов, которые вынуждены молча отказываться от любимой музыки (максимум дозволенного – слегка побурчать в «экстремистских» соцсетях через VPN), и, наконец, коллег-музыкантов, тоже помалкивающих. Иначе маленький человечек придет и к ним под молчаливые взоры еще не запрещенных в России музыкантов.

Кстати, в Москве подсуетился человечек побольше и уже не с доносиком, а с доносищем на Арбенину обратился в Генпрокуратуру. Чиновникам свойственен не только страх, но и желание выслужиться.

Стоит заметить, что Диана Арбенина нигде не заявляла, что она «против СВО». Это можно додумать за нее, только зная контекст. Однако контекст состоит и в том, что после 2014 года, когда лидер «Ночных снайперов» попала в пропагандистский фильм-агитку НТВ «13 друзей хунты» и впервые столкнулась с отменой тура, в команде было принято решение наглухо отгородиться от политики. Песни – посвящения Борису Немцову, поддержка украинских друзей и коллег, с которыми Диана, как и Земфира*, долгое время сотрудничала, – все это осталось в далеком уже прошлом, но для желающих отменить всё живое это не аргумент.

Впрочем, Арбенина год назад все-таки высказалась. В Челябинске поклонники записали ее песню «Не молчи» («Мы так долго ждали весну»). После исполнения заявила, что уезжать не собирается, и процитировала Ахматову: «Я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был». Песня не издана и нигде больше не засветилась. И пожалуй, это пока самое сильное произведение о том, что переживает Россия с 24.02.22. Послушайте на YouTube.