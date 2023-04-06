Искусственный Владимир Вольфыч

В ЛДПР сообщили о намерении создать ИИ «Жириновский», нейросеть на базе скончавшегося год назад Владимира Вольфовича. Как заявил на днях нынешний партийный лидер Леонид Слуцкий, свой «политический алгоритм» ЛДПР сваяет на основе «более чем 18 тысяч часов его интервью и выступлений за 30 с лишним лет».

Слуцкий, конечно, может сколько угодно говорить, что задачи у искусственного Жириновского будут исключительно просветительскими, но мы-то с вами понимаем, как тяжело и тоскливо партии одного человека медленно и неуклонно загибаться после того, как она осиротела. Вот знаете, в чем сейчас главная проблема ЛДПР, по мнению нейросети ChatGPT? Цитируем: «Временно партию возглавляет ... Леонид Слуцкий, а место лидера фракции ЛДПР в парламенте занимает черно-белая фотография умершего». То есть проблем даже две: временный Слуцкий и ч/б Жириновский. Абсолютно уверены, что, когда ИИ «Жириновский» будет готов к работе, Слуцкий уже не понадобится. А к фотографии единственного и незаменимого вождя добавится нейронка, неотличимая от оригинала.

Правда, ChatGPT, с которым мы посоветовались, усомнился в том, что искусственный Жириновский сможет участвовать в политике и руководить партией. Дело даже не столько в отсутствии у нейросети политического опыта – это-то как раз поправимо, – сколько в том, что нейросеть «не может принимать решения на основе этики и морали». Думаем, нейросеть ошибается. Она, видимо, предполагает, что ее спросили про абстрактного политика, а речь-то про российского! Для которого что этика, что мораль зачастую пустой звук.

По мнению живых программистов, нейросеть, начитавшись и наслушавшись живого Жириновского, обретет его черты, научится генерировать тексты в его стиле и, если утрясти юридические вопросы, сможет даже голосовать за него в парламенте. И еще ее можно научить анализировать законопроекты так, как это делал бы живой Вольфович. И вот тогда ЛДПР обретет вечного вождя и никогда не закончится.

Главное, чтобы в АП не задумали что-нибудь подобное.