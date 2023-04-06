Чего ждать России в случае победы противника Эрдогана

В Турции 14 мая состоятся выборы президента. Главных претендентов два – действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

Одним из главных факторов, который может повлиять на результаты выборов, называют чудовищное землетрясение, унесшее жизни 50 тысяч человек. Однако, как отмечает главный редактор издания «МК-Турция», автор телеграм-канала «Повестка дня Турции» Яшар Ниязбаев, многие жители страны, настроенные против действующего президента в первые недели и дни, поменяли свое мнение после начала помощи пострадавшим.

По результатам соцопросов, сейчас Эрдоган немного опережает Кылычдароглу, но без второго тура скорее всего не обойдется. А расклад может измениться и за сутки до финала. Для России же главным вопросом остается: чего ждать в случае победы кандидата от оппозиции?

– Советник Кылычдароглу Унал Чевикёз обещал напомнить России, что Турция – страна НАТО. Эти слова вызывают настороженность, – считает Яшар Ниязбаев. – С другой стороны, если посмотреть программу коалиции, то они говорят, что ничего не изменится в отношениях с Россией, которая называется важным партнером. Но не все зависит от кандидатов, многое связано с историческим бэкграундом, пониманием, что нужно соблюдать баланс, а не примыкать к той или иной стороне.

Действующий президент опирается на консервативно-исламистские круги. Оппозицию поддерживают кемалисты, либералы и левые.