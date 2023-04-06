Пять главных вопросов про тактическое ядерное оружие и ответы на них

В конце марта Владимир Путин объявил, что Россия разместит свое тактическое ядерное оружие (ТЯО) на территории Белоруссии. Он также сказал, что 10 белорусских самолетов уже переоборудованы для применения такого типа оружия, а с 3 апреля Москва начнет обучение экипажей.

Решение вызвало большой резонанс в мире. Приблизит ли оно стрелки условных часов Судного дня к часу Х или, наоборот, остановит нарастающую в мире эскалацию?

1. В каких неядерных странах размещено ТЯО?

ТЯО от стратегического ядерного оружия отличают степень урона, мощность в тротиловом эквиваленте и дальность поражения. Другими словами, ТЯО предназначено для боевых действий внутри континента. Существует много его видов – авиабомбы, артснаряды, зенитные ракеты, торпеды и т. д. Как ни странно, при всей обеспокоенности человечества возможным применением ядерного оружия международных соглашений о ТЯО нет.

Но есть Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), вступивший в силу в 1970-м и подписанный многими странами. И сегодня, когда Путин объявил о создании единого оборонного пространства России и Белоруссии и размещении на её территории ТЯО, возникли споры: а не нарушает ли тем самым Москва этот договор (который, кстати, запрещает не размещение, а именно передачу ядерного оружия неядерным странам)?

К тому же ТЯО США давно размещено в ФРГ, Турции, Нидерландах, Бельгии, а в Италии таких пунктов даже два. Так почему тогда заговорили о том, что Россия нарушает ДНЯО, а США – нет?

– Когда СССР и США в конце 1960-х подписывали этот договор, американские тактические боеголовки уже были размещены на территории европейских стран. Поставив свою подпись, Советский Союз, выходит, с этим согласился, – объясняет младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Вадим Корощупов, занимающийся изучением натовского вооружения. – В договоре не прописано, можно ли повторить ситуацию другой ядерной державе. Поэтому сегодня, когда Россия стала размещать свое ТЯО в Белоруссии, это можно рассматривать и как нарушение ДНЯО, и как зеркальный (спустя много лет) ответ.

У кого сколько

Точная информация о состоянии мировых ядерных арсеналов отсутствует. Имеются лишь различные оценки, которые могут отличаться от реальных показателей. Так, по данным журнала Bulletin of the Atomic Scientists за февраль 2022 г., Россия располагает 1912 боеголовками нестратегического ядерного оружия. США (январь 2023 г.) – 200 боеголовками (авиабомбы B61). Британия (май 2021 г.) – 225 (но это стратегическое ядерное оружие – СЯО, о наличии ТЯО Британия умалчивает). Франция (январь 2019 г.) – 300 (но это СЯО + ТЯО).