Пять главных вопросов про тактическое ядерное оружие и ответы на них
Приблизит ли решение России разместить своё ТЯО на территории Белоруссии стрелки условных часов Судного дня к часу Х
В конце марта Владимир Путин объявил, что Россия разместит свое тактическое ядерное оружие (ТЯО) на территории Белоруссии. Он также сказал, что 10 белорусских самолетов уже переоборудованы для применения такого типа оружия, а с 3 апреля Москва начнет обучение экипажей.
Решение вызвало большой резонанс в мире. Приблизит ли оно стрелки условных часов Судного дня к часу Х или, наоборот, остановит нарастающую в мире эскалацию?
1. В каких неядерных странах размещено ТЯО?
ТЯО от стратегического ядерного оружия отличают степень урона, мощность в тротиловом эквиваленте и дальность поражения. Другими словами, ТЯО предназначено для боевых действий внутри континента. Существует много его видов – авиабомбы, артснаряды, зенитные ракеты, торпеды и т. д. Как ни странно, при всей обеспокоенности человечества возможным применением ядерного оружия международных соглашений о ТЯО нет.
Но есть Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), вступивший в силу в 1970-м и подписанный многими странами. И сегодня, когда Путин объявил о создании единого оборонного пространства России и Белоруссии и размещении на её территории ТЯО, возникли споры: а не нарушает ли тем самым Москва этот договор (который, кстати, запрещает не размещение, а именно передачу ядерного оружия неядерным странам)?
К тому же ТЯО США давно размещено в ФРГ, Турции, Нидерландах, Бельгии, а в Италии таких пунктов даже два. Так почему тогда заговорили о том, что Россия нарушает ДНЯО, а США – нет?
– Когда СССР и США в конце 1960-х подписывали этот договор, американские тактические боеголовки уже были размещены на территории европейских стран. Поставив свою подпись, Советский Союз, выходит, с этим согласился, – объясняет младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Вадим Корощупов, занимающийся изучением натовского вооружения. – В договоре не прописано, можно ли повторить ситуацию другой ядерной державе. Поэтому сегодня, когда Россия стала размещать свое ТЯО в Белоруссии, это можно рассматривать и как нарушение ДНЯО, и как зеркальный (спустя много лет) ответ.
У кого сколько
Точная информация о состоянии мировых ядерных арсеналов отсутствует. Имеются лишь различные оценки, которые могут отличаться от реальных показателей. Так, по данным журнала Bulletin of the Atomic Scientists за февраль 2022 г., Россия располагает 1912 боеголовками нестратегического ядерного оружия. США (январь 2023 г.) – 200 боеголовками (авиабомбы B61). Британия (май 2021 г.) – 225 (но это стратегическое ядерное оружие – СЯО, о наличии ТЯО Британия умалчивает). Франция (январь 2019 г.) – 300 (но это СЯО + ТЯО).
2. Почему Москва решила разместить ТЯО в Белоруссии?
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение разместить ТЯО в Белоруссии ответом на приближение НАТО к российским и белорусским границам.
– США стали увеличивать свой контингент на территории балтийских стран и Польши еще в 2014-м, – говорит Корощупов. – И сейчас на «восточном фланге» (как они это называют) действительно стоит довольно большое количество натовцев, причем американцев. Это, кстати говоря, прописано в стратегических документах альянса, где, к слову, раньше почти ничего не было про Россию – фиксировали лишь демографический спад, увеличение оборонных бюджетов и т. п.
После 2014-го риторика в этих документах начала меняться. Вступление же в НАТО Финляндии – это уже результат 2022-го. И теперь наша непосредственная граница со странами альянса увеличилась на 1300 км.
– Граница с Финляндией проходит в 150 км от Петербурга, – добавляет бывший член комиссии ООН по разоружению и советник генерального секретаря ООН Кофи Аннана Игорь Никулин. – Уже появилась информация, что Россия собирается восстановить Ленинградский военный округ – ведь гарантий, что в Финляндии не появится ядерное оружие, у нас нет...
3. Наконечники из обедненного урана: опасны или нет?
Как заявлял Путин, дополнительным поводом разместить ТЯО в Белоруссии было решение Британии поставить Украине бронебойные снаряды с сердечником из обеднённого урана. Насколько они опасны – споры идут давно.
– Они не запрещены, – говорит Корощупов. – Первыми применять их стали немцы во Вторую мировую войну, заметив, что у урана очень высокая плотность и поэтому он весьма эффективен как бронебойное оружие. Что же касается заражения, тут вопрос сложный. Используемый в этих снарядах уран потому и называется обеднённым (U-238), что у него отняли радиоактивные изотопы – 234 и 235.
Но изотоп 238 все-таки считается слаборадиоактивным из-за оставшихся в небольших количествах U-234 (0,0054%) и U-235 (0,72%). U-238 токсичен, но только в тот момент, когда пробивает броню. Я бы сказал, что он химически токсичен, а не радиоактивен. Но опять-таки точных формулировок на этот счет нет.
Существуют шесть отчётов: ООН, Национальной академии медицины США, Европейской комиссии, исследовательской организации RAND (США), НАТО и Лондонского королевского общества по развитию знаний о природе, которые проводили исследования о вредности обеднённого урана. Некоторые пришли к выводу, что воздействие на военнослужащих в транспортном средстве, пораженном таким снарядом, оказывает вдыхание аэрозоля, образующегося при ударе, и шрапнелевые фрагменты U-238.
– В момент взрыва обедненный уран превращается в оксид урана, невероятно токсичное вещество, которое можно рассматривать скорее как химическое оружие, – уточняет Никулин. – Эта пыль проникает всюду – в легкие, желудок, кишечник и т.д. Именно поэтому натовцы, которые были в Югославии и в Ираке, получали четкие инструкции: ближе чем на 500 м не приближаться к технике и строениям, пораженным снарядами с U-238. А если уж приблизились, немедленно надеть противогаз. Излучение не такое опасное, но при попадании в раны, легкие и желудочно-кишечный тракт вызывает тяжелые формы рака. В Ираке и Сербии после бомбардировок НАТО количество онкологических больных выросло в 6 раз.
– Не все данные и выводы отчетов совпадают. В целом, больший риск существует для окружающей среды – подбитый танк и почву рядом с ним имеет смысл утилизировать, – заключает Корощупов.
– У обедненного U-238 период полураспада (п/п) 4,5 млрд лет, – поясняет Никулин. – В отличие от U-235, более радиоактивного, но п/п которого – 30 лет. Поэтому U-238 опаснее даже обогащенного урана. Природа свое, конечно, возьмет, он постепенно рассеется, но на это уйдут тысячи лет.
В России таких снарядов нет. После первых же испытаний стало понятно, насколько экологически опасен этот вид оружия. Похожую позицию занимают многие страны. Так, снаряды с U-238 есть на вооружении в США и Британии. А вот другие государства Европы от этого воздержались. Германия, Франция, Италия и другие члены НАТО используют более дорогие, но не несущие такой экологической нагрузки снаряды с вольфрамовыми наконечниками.
4. Размещение – это не передача
ДНЯО запрещает лишь передачу ядерного оружия неядерным странам. Натовское же размещение ТЯО на территории Европы основывается на концепции Nuclear Sharing (от английского слова «делиться»).
– Россия заявляет, что будет поступать по аналогии с этой концепцией, – объясняет Корощупов. – Как это выглядит? В Европе альянс разместил в основном авиабомбы с ядерным зарядом. Они находятся в специальных хранилищах, которые обслуживают только военнослужащие США. Ни одна из тех стран, где размещено ТЯО, доступа туда не имеет без разрешения США. Более того, все такие снаряды снабжены кодами, без разблокировки которых (это может сделать только страна – владелец ТЯО) их невозможно использовать. Рядом с хранилищами находятся самолёты. Вот они-то принадлежат той стране, где размещено ТЯО. Летчики тоже местные. Но обучаются они не с настоящими снарядами, а с их муляжами.
В чем состоит обучение? Дело в том, что авиабомбы с ядерными боеголовками программируемые. И когда снаряд подвешивается к крылу самолета, он программируется, а на датчик в кабине пилота выводится информация о цели поражения. Соответственно надо не только модернизировать самолеты, но и обучить летчиков, как всем этим пользоваться. Решение же о том, что ТЯО можно применить, принимают и США, и та страна, где оно размещено.
5. Остудит или раззадорит?
– В целом, конечно, любые инициативы в отношении ядерного оружия влияют на хрупкость нашего мира, – считает Корощупов. – Но в конце концов, в Калининградской области уже стоят наши «Искандеры», так что размещение ТЯО в Белоруссии по большому счету ничего не меняет. Но Запад очень чутко реагирует на любые заявления, связанные с ядерным оружием. А вот что касается спецслужб, тут ситуация более спокойная. Так, директор ЦРУ недавно заявил в конгрессе, что пока причин считать, что Россия намерена использовать ТЯО, нет. Аналогичное заявление сделал и представитель Пентагона. Но они все же оставляют маленький процент на то, что такое может произойти. Поэтому конечно же все это очень серьёзно для Запада.