«Любить отца – не преступление». Репортаж с процесса по делу Алексея Москалёва

Вооруженные «макаровыми», дубинками и электрошокерами, каждый раз, когда по судебным коридорам в перерывах проходили судья и представители опеки, они выстраивали еще и живой коридор, собой защищая их от публики. Люди, которых в зал не допустили, так как речь шла об интересах несовершеннолетнего ребенка, между тем вели себя спокойно. Стояли смирненько да обсуждали, как же такая «дикость» вышла.

– Алексей – очень хороший отец, и до обнаружения его «запрещённых» – с дискредитацией – постов в «Одноклассниках» к нему по воспитанию Маши не возникало вопросов – ни у школы, ни у опеки, ни у общественности, вообще ни у кого бы то ни было! – рассказывает «Собеседнику» одна из пришедших поддержать его на суд женщин.

Уточняет, что в городе ее все знают, но нам представляться отказывается:

– Время сейчас тревожное... по таким вопросам с такой позицией лишней публичности никому из нас не нужно. Уже одно то, что он воспитывал ребенка один, говорит о том, что он человек достойный. Читали, что Дмитрий Песков заявил, что не все в их семье так однозначно. А он что, их лично знает? А чего тогда языком мелет? Москалёв обратился ко мне как к участнице народного совета Тульской области – орган неофициальный, но чем сможем, поможем – за помощью в мае прошлого года. Девочка у него такая – хорошая, умная. После всего, что пережила их семья, она замкнулась и стала бояться взрослых. Попросил нас не допустить ситуации, что отберут единственное дитя...

Поддержать Алексея Москалёва к зданию суда съехались неравнодушные со всей страны. Вот к стене прислонилась пара из Краснодара – они преодолели на машине за полсуток больше тысячи километров, безумно устали и едва не спят прямо стоя, но в судебных коридорах нет свободных не то что лавочек, а даже стоячих мест. Многие приехали поездами, автобусами, маршрутками и даже на арендованных авто из Санкт-Петербурга и Москвы. Один молодой мужчина был в футболке с фотографией Маши и надписью «Любить отца – не преступление». Но и обычные ефремовцы, отпросившись ради такого дела с работы, тоже тут.