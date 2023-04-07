В бой идут одни старушки. Кто стоит за «Отрядами Путина»
Многие ошибочно считают, что бабули троллят турбопатриотов, но они совсем не такие безобидные, как кажется
Ролики, снятые боевыми краснодарскими бабушками, называющими себя «Отрядами Путина», в тренды YouTube не попадают, но тем не менее становятся очень популярными. Они подкупают искренностью, непосредственностью и трогательной пенсионерской прямотой. Многие считают их творчество троллингом над турбопатриотами, но это не так. Да и бабули не такие уж безобидные, как кажется. Например, штаб Навального* в Краснодаре они в предвыборном 2017 году атаковали аж 12 раз.
Казнь Кар-Карыча
В конце 90-х – начале нулевых на краснодарском политическом небосклоне появился некто по имени Марат Динаев. До этого он был бизнесменом, но дела не пошли в гору, и Марат решил попробовать себя в политике. Пытался избираться депутатом в местный парламент, но тоже не задалось. И тогда Марат Салихович организовал фонд «Социальная справедливость», в задачи которого входили беспроигрышные вещи: помощь мало-имущим, культ совести и «классовая борьба с кровопийцами от власти». Затея, что называется, выстрелила. Граждане не жалели жертвовать фонду кто что может, а среди целевой аудитории Динаев быстро получил прозвище Кормилец. Пенсионеры готовы были пойти за него в бой, и Динаев этой возможности не упустил.
Вскоре под окнами местной администрации появились первые «боевые бабушки», которые донесли до всей округи через мегафон своё возмущение тем, что их лидера сняли с выборов за поддельные подписи. Позже старушек видели перед краевой администрацией с критикой губернатора Ткачева. Не прошло и полугода, как те же бабули уже защищали Ткачева от критики журналистов. Переобувание в воздухе Динаев объяснил просто: «Вы помните, что он был кандидатом от компартии? Вот пока он с вилами на Москву ходил, мы были против него. А когда Ткачев стал путинистом – перестали его трогать».
– «Отряды Путина» известны больше за пределами города, в Краснодаре их практически никто не знает, – рассказал местный житель, поэт Максим Дроздов. – О Динаеве и его боевых пенсионерах я лично узнал в 2012 году. Тогда я был в «Яблоке», а Динаев со своими бабульками объявили местному отделению партии войну: пикетировали офис организации, шумели и жгли фигурки Навального**, Митрохина, Чириковой, Губки Боба и почему-то Кар-Карыча (милейший персонаж «Смешариков». – Авт.). Такая странная солянка... Я, честно говоря, думал, что Динаев тролль. Я и сейчас так думаю: бабки, конечно, уверены, что делают важное дело. Но Динаев может быть только троллем. Хотя кто знает...
На бой кровавый
Идеальным врагом ультрапутинистов-пенсионеров стал всё-таки Алексей Навальный**. С его помощью удалось выйти на федеральный уровень. В 2013 году, когда Навального** в первый и последний раз допустили на выборы (мэра Москвы. – Авт.), они решили устроить «марш на Кремль» и потребовать от Путина, чтобы он никогда и никуда не уходил. И такое ощущение, что Путин прислушался!
Именно многочисленными попытками штурма краснодарского штаба* главного оппонента Путина, о которых мы говорили вначале, бабули и прославились в народе. Одно из первых нападений случилось 4 июня 2017 года.
Пенсионеры толпой вломились в помещение, наклеили на окна агитационные плакаты, листовки с портретом Путина, несколько штабных листовок порвали, а также громко скандировали: «Вон!» и «Долой!» Несколько самых ушлых старушек выволокли на улицу юного сотрудника штаба, который пытался снимать происходящее на телефон. Зачем они это сделали – непонятно, так как в тот же день сами выложили видеоотчёт о своём вторжении. Комментируя инцидент, Динаев заявил, что цель «Отрядов Путина» – сделать так, чтобы в Краснодаре не было штаба Навального*.
Марат Салихович утверждает, что кампания против Навального** была сугубо его инициативой и, как и другие акции, никак не поддерживалась властями. Однако коммунист Сергей Обухов, некогда баллотировавшийся от Краснодара, уверен, что «боевые бабули» – проект местной администрации. Аргументирует он тем, что «Отрядам Путина» всегда каким-то образом удавалось зарегистрировать заявку на митинг раньше КПРФ, что, по его мнению, физически невозможно: коммунисты приходят регистрироваться засветло. «Бабушек власть завлекает пайками, в движении от силы 100 человек (в одном из последних роликов бабули сообщили, что их 600. – Авт.), плюс ещё на их акции иногда сгоняют молодёжь, – говорит Обухов. – Все сделано топорно, но заказчику нравится».
Перлы от «бабушек»
«Байден, ты не знаешь, что летает над твоей страной? Так мы тебе со всей ответственностью заявляем: это "Отряды Путина"!»
«Маск, убери свои спутники – и получишь пышнотелую кубанскую казачку!»
«Говорили же тебе за Эллу Памфилову! Пусть она приедет в Америку и посчитает за два дня». (Обращение к Трампу после его проигрыша Байдену)
«Владимир Владимирович! Мы очень просим вас за людей, которые хотят переехать к нам из Европы и пожить тут по-человечески».
«НАТО, закрывайте свою организацию!»
Закопали Дурова
В роликах «Отрядов Путина» выдержан единый строгий стиль: группа бабуль выстраивается в ряд – как правило, во дворике на окраине города, где базируется фонд Динаева – и зачитывает на камеру гневный текст на актуальные темы. Судя по текстам, в головах пенсионеров бурлит чудная каша из того, что говорят им Динаев, телепропаганда и что сами они додумывают на заданную тему. Их «жертвами», помимо Навального**, были многие мировые политики первого ряда.
Жёстко осуждена за полёт на Тайвань Нэнси Пелоси. Основатель Telegram Павел Дуров вообще закопан, правда, в виде портрета. Как и Дональд Трамп. Выкинут на помойку Капитан Америка в виде тряпичной куклы. Раздавлен сапогом танк «Леопард» – плохо, к слову, нарисованный. Но был и добрый момент: пару лет назад пенсионерки яростно заступились за американскую поп-певицу Бритни Спирс, стремясь помочь ей вырваться из-под отцовской опеки. Что характерно – сработало!
А вот когда бабушки на 8 марта попросили у постройневшего Киркорова его старые костюмы, чтобы блистать в них в своих роликах – не сработало.
В одном из последних видео бабушки рассказали, в чём секрет их вдохновения. Оказывается, они зачитываются телеграм-каналом Дмитрия Медведева. Сейчас бабули игриво зовут Медведева в Краснодар с лекцией, потому что тоже хотят знать, «что там Америка с Евросоюзом вытворяют». Кажется, у Динаева завёлся серьёзный конкурент.
В жизни «боевые бабушки» – обычные пенсионеры, прожившие зачастую далеко не лёгкую жизнь и прекрасно осознающие все проблемы. Но почему-то ничего о нищенских пенсиях, дефиците лекарств и очередях в поликлиниках от них никто никогда не слышит. Правда, самая боевая пенсионерка, чаще всего выступающая в роликах – бабуля с огненными волосами Людмила Ивановна, проработавшая в краевой службе быта 40 лет, – совершенно искренне убеждена, что все зло с Запада и от социальных сетей.
Вероятно, поэтому её выступления и становятся наиболее популярными в интернете. Предыдущая «солистка» – бабушка в красном берете Лидия Аркадьевна, известная, например, по ролику «Навальный** кидал в меня кирпичами», была явно не столь убедительна. Говорят, несколько лет назад её не стало. Динаев, берегите старушек!
*Признан властями РФ экстремистской организацией, распущен
**Признан властями РФ экстремистом