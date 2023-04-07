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07.04.2023

В бой идут одни старушки. Кто стоит за «Отрядами Путина»

Многие ошибочно считают, что бабули троллят турбопатриотов, но они совсем не такие безобидные, как кажется

Отряды Путина
Фото: соцсети

Ролики, снятые боевыми краснодарскими бабушками, называющими себя «Отрядами Путина», в тренды YouTube не попадают, но тем не менее становятся очень популярными. Они подкупают искренностью, непосредственностью и трогательной пенсионерской прямотой. Многие считают их творчество троллингом над турбопатриотами, но это не так. Да и бабули не такие уж безобидные, как кажется. Например, штаб Навального* в Краснодаре они в предвыборном 2017 году атаковали аж 12 раз.

Казнь Кар-Карыча

В конце 90-х – начале нулевых на краснодарском политическом небосклоне появился некто по имени Марат Динаев. До этого он был бизнесменом, но дела не пошли в гору, и Марат решил попробовать себя в политике. Пытался избираться депутатом в местный парламент, но тоже не задалось. И тогда Марат Салихович организовал фонд «Социальная справедливость», в задачи которого входили беспроигрышные вещи: помощь мало-имущим, культ совести и «классовая борьба с кровопийцами от власти». Затея, что называется, выстрелила. Граждане не жалели жертвовать фонду кто что может, а среди целевой аудитории Динаев быстро получил прозвище Кормилец. Пенсионеры готовы были пойти за него в бой, и Динаев этой возможности не упустил.

Вскоре под окнами местной администрации появились первые «боевые бабушки», которые донесли до всей округи через мегафон своё возмущение тем, что их лидера сняли с выборов за поддельные подписи. Позже старушек видели перед краевой администрацией с критикой губернатора Ткачева. Не прошло и полугода, как те же бабули уже защищали Ткачева от критики журналистов. Переобувание в воздухе Динаев объяснил просто: «Вы помните, что он был кандидатом от компартии? Вот пока он с вилами на Москву ходил, мы были против него. А когда Ткачев стал путинистом – перестали его трогать».

– «Отряды Путина» известны больше за пределами города, в Краснодаре их практически никто не знает, – рассказал местный житель, поэт Максим Дроздов. – О Динаеве и его боевых пенсионерах я лично узнал в 2012 году. Тогда я был в «Яблоке», а Динаев со своими бабульками объявили местному отделению партии войну: пикетировали офис организации, шумели и жгли фигурки Навального**, Митрохина, Чириковой, Губки Боба и почему-то Кар-Карыча (милейший персонаж «Смешариков». – Авт.). Такая странная солянка... Я, честно говоря, думал, что Динаев тролль. Я и сейчас так думаю: бабки, конечно, уверены, что делают важное дело. Но Динаев может быть только троллем. Хотя кто знает...

На бой кровавый

Идеальным врагом ультрапутинистов-пенсионеров стал всё-таки Алексей Навальный**. С его помощью удалось выйти на федеральный уровень. В 2013 году, когда Навального** в первый и последний раз допустили на выборы (мэра Москвы. – Авт.), они решили устроить «марш на Кремль» и потребовать от Путина, чтобы он никогда и никуда не уходил. И такое ощущение, что Путин прислушался!

Именно многочисленными попытками штурма краснодарского штаба* главного оппонента Путина, о которых мы говорили вначале, бабули и прославились в народе. Одно из первых нападений случилось 4 июня 2017 года. 

Пенсионеры толпой вломились в помещение, наклеили на окна агитационные плакаты, листовки с портретом Путина, несколько штабных листовок порвали, а также громко скандировали: «Вон!» и «Долой!» Несколько самых ушлых старушек выволокли на улицу юного сотрудника штаба, который пытался снимать происходящее на телефон. Зачем они это сделали – непонятно, так как в тот же день сами выложили видеоотчёт о своём вторжении. Комментируя инцидент, Динаев заявил, что цель «Отрядов Путина» – сделать так, чтобы в Краснодаре не было штаба Навального*.

Отряды Путина
Фото: соцсети

Марат Салихович утверждает, что кампания против Навального** была сугубо его инициативой и, как и другие акции, никак не поддерживалась властями. Однако коммунист Сергей Обухов, некогда баллотировавшийся от Краснодара, уверен, что «боевые бабули» – проект местной администрации. Аргументирует он тем, что «Отрядам Путина» всегда каким-то образом удавалось зарегистрировать заявку на митинг раньше КПРФ, что, по его мнению, физически невозможно: коммунисты приходят регистрироваться засветло. «Бабушек власть завлекает пайками, в движении от силы 100 человек (в одном из последних роликов бабули сообщили, что их 600. – Авт.), плюс ещё на их акции иногда сгоняют молодёжь, – говорит Обухов. – Все сделано топорно, но заказчику нравится».

Перлы от «бабушек»

«Байден, ты не знаешь, что летает над твоей страной? Так мы тебе со всей ответственностью заявляем: это "Отряды Путина"!»
«Маск, убери свои спутники – и получишь пышнотелую кубанскую казачку!»
«Говорили же тебе за Эллу Памфилову! Пусть она приедет в Америку и посчитает за два дня». (Обращение к Трампу после его проигрыша Байдену)
«Владимир Владимирович! Мы очень просим вас за людей, которые хотят переехать к нам из Европы и пожить тут по-человечески».
«НАТО, закрывайте свою организацию!»

Закопали Дурова

В роликах «Отрядов Путина» выдержан единый строгий стиль: группа бабуль выстраивается в ряд – как правило, во дворике на окраине города, где базируется фонд Динаева – и зачитывает на камеру гневный текст на актуальные темы. Судя по текстам, в головах пенсионеров бурлит чудная каша из того, что говорят им Динаев, телепропаганда и что сами они додумывают на заданную тему. Их «жертвами», помимо Навального**, были многие мировые политики первого ряда.

Жёстко осуждена за полёт на Тайвань Нэнси Пелоси. Основатель Telegram Павел Дуров вообще закопан, правда, в виде портрета. Как и Дональд Трамп. Выкинут на помойку Капитан Америка в виде тряпичной куклы. Раздавлен сапогом танк «Леопард» – плохо, к слову, нарисованный. Но был и добрый момент: пару лет назад пенсионерки яростно заступились за американскую поп-певицу Бритни Спирс, стремясь помочь ей вырваться из-под отцовской опеки. Что характерно – сработало!

А вот когда бабушки на 8 марта попросили у постройневшего Киркорова его старые костюмы, чтобы блистать в них в своих роликах – не сработало.

В одном из последних видео бабушки рассказали, в чём секрет их вдохновения. Оказывается, они зачитываются телеграм-каналом Дмитрия Медведева. Сейчас бабули игриво зовут Медведева в Краснодар с лекцией, потому что тоже хотят знать, «что там Америка с Евросоюзом вытворяют». Кажется, у Динаева завёлся серьёзный конкурент.

В жизни «боевые бабушки» – обычные пенсионеры, прожившие зачастую далеко не лёгкую жизнь и прекрасно осознающие все проблемы. Но почему-то ничего о нищенских пенсиях, дефиците лекарств и очередях в поликлиниках от них никто никогда не слышит. Правда, самая боевая пенсионерка, чаще всего выступающая в роликах – бабуля с огненными волосами Людмила Ивановна, проработавшая в краевой службе быта 40 лет, – совершенно искренне убеждена, что все зло с Запада и от социальных сетей.

Вероятно, поэтому её выступления и становятся наиболее популярными в интернете. Предыдущая «солистка» – бабушка в красном берете Лидия Аркадьевна, известная, например, по ролику «Навальный** кидал в меня кирпичами», была явно не столь убедительна. Говорят, несколько лет назад её не стало. Динаев, берегите старушек!

*Признан властями РФ экстремистской организацией, распущен

**Признан властями РФ экстремистом

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