В бой идут одни старушки. Кто стоит за «Отрядами Путина»

Ролики, снятые боевыми краснодарскими бабушками, называющими себя «Отрядами Путина», в тренды YouTube не попадают, но тем не менее становятся очень популярными. Они подкупают искренностью, непосредственностью и трогательной пенсионерской прямотой. Многие считают их творчество троллингом над турбопатриотами, но это не так. Да и бабули не такие уж безобидные, как кажется. Например, штаб Навального* в Краснодаре они в предвыборном 2017 году атаковали аж 12 раз.

Казнь Кар-Карыча

В конце 90-х – начале нулевых на краснодарском политическом небосклоне появился некто по имени Марат Динаев. До этого он был бизнесменом, но дела не пошли в гору, и Марат решил попробовать себя в политике. Пытался избираться депутатом в местный парламент, но тоже не задалось. И тогда Марат Салихович организовал фонд «Социальная справедливость», в задачи которого входили беспроигрышные вещи: помощь мало-имущим, культ совести и «классовая борьба с кровопийцами от власти». Затея, что называется, выстрелила. Граждане не жалели жертвовать фонду кто что может, а среди целевой аудитории Динаев быстро получил прозвище Кормилец. Пенсионеры готовы были пойти за него в бой, и Динаев этой возможности не упустил.

Вскоре под окнами местной администрации появились первые «боевые бабушки», которые донесли до всей округи через мегафон своё возмущение тем, что их лидера сняли с выборов за поддельные подписи. Позже старушек видели перед краевой администрацией с критикой губернатора Ткачева. Не прошло и полугода, как те же бабули уже защищали Ткачева от критики журналистов. Переобувание в воздухе Динаев объяснил просто: «Вы помните, что он был кандидатом от компартии? Вот пока он с вилами на Москву ходил, мы были против него. А когда Ткачев стал путинистом – перестали его трогать».

– «Отряды Путина» известны больше за пределами города, в Краснодаре их практически никто не знает, – рассказал местный житель, поэт Максим Дроздов. – О Динаеве и его боевых пенсионерах я лично узнал в 2012 году. Тогда я был в «Яблоке», а Динаев со своими бабульками объявили местному отделению партии войну: пикетировали офис организации, шумели и жгли фигурки Навального**, Митрохина, Чириковой, Губки Боба и почему-то Кар-Карыча (милейший персонаж «Смешариков». – Авт.). Такая странная солянка... Я, честно говоря, думал, что Динаев тролль. Я и сейчас так думаю: бабки, конечно, уверены, что делают важное дело. Но Динаев может быть только троллем. Хотя кто знает...