Логотип Sobesednik.ru
07.04.2023

Быкова* и Глуховского* убирают из библиотек

Чиновники уверяли, что ничего подобного нет. Однако подобные инструкции столичные хранилища книг всё-таки получили

Фото: Global Look Press

О списках запрещенных в библиотеках авторов и книгах разговоры начались еще в конце прошлого года. Но чиновники нас уверяли, что ничего подобного нет. Однако, как выяснил «Собеседник», подобные инструкции столичные библиотеки все-таки получили. 

Сотрудникам библиотек категорически запрещено распространяться об этом, тем более в общении с представителями СМИ. Тем не менее в приватных беседах некоторые из них рассказали «Собеседнику», что «сверху» приходят «рекомендации». Откуда именно, заведующие библиотек держат в тайне от коллектива. Но, если учесть, что «рекомендации» почти одинаковы в разных районах Москвы, можно предположить, что такое «верх». Тем более что столичный департамент культуры не счел нужным отреагировать на запрос «Собеседника».

Главное распоряжение: убрать с полок, спрятать в архивы и не выдавать читателю всех авторов, внесенных в список иноагентов. Содержание книги неважно. Так, например, упрятали произведения Дмитрия Быкова* о творчестве Окуджавы (2011) или Пастернака (2007), где о сегодняшней политике нет ни слова. Еще примеры – книга Гарри Каспарова* «Шахматы как модель жизни» (2007) или Катерины Гордеевой* «Победить рак» (2013), где рассказаны истории онкологических больных.

Очень была удивлена самому списку... Никому никаких списков не посылали, и у нас никто не спрашивал. Книжки никакие мы не убирали.
- Ольга Любимова министр культуры

Всего в списке более 20 авторов: Михаил Зыгарь*, Антон Долин*, Виктор Шендерович*, Юлия Латынина*, Матвей Ганапольский*, Дмитрий Глуховский* и другие. Рекомендовали убрать с полок также произведения Бориса Акунина и Людмилы Улицкой. Правда, есть приписка, что их книги все-таки можно выдать по запросу абонента, но читать только в читальном зале. Неужели кто-то боится, что дома скопируют и выпустят самиздат, как в старые недобрые советские времена?!

– Настоятельно посоветовали убрать с полок книги, где хотя бы есть намек на нетрадиционные сексуальные отношения, – делится с нами одна из сотрудниц библиотеки. – Например, книгу Лимонова «Это я – Эдичка» или роман Фэнни Флэгг «Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок» можно читать, но опять же по запросу и в читальном зале. Помню, было у нас одно детское мероприятие, и я над названием праздника приклеила рисунок радуги. Мне показалось, это празднично. Но начальница сразу посоветовала убрать. А от коллеги слышала, что в ее библиотеке распорядились убрать в читальный зал и книги Роулинг о Гарри Поттере и даже произведения Кинга, не объясняя причины.

*Власти РФ считают иноагентом

Поделиться статьей
Персона
Политика 1 неделю назад

Ирина Ясина: А Бог с вами! Будьте овцами…

Общество 5 часов назад

Битва при Святом озере. Кто и зачем устроил провокацию вокруг православной святыни?

Политика 1 день назад

Нашлась «шестая колонна»

Политика 1 день назад

Диана Арбенина и её группа могут пополнить чёрный список артистов

Политика 1 день назад

МишЛен. По ТВ транслируют «убожество»…

Политика 1 день назад

Экс-президент в центре бури

Общество 1 день назад

Окунев в мутной воде

Политика 2 дня назад

Искусственный Владимир Вольфыч

Политика 2 дня назад

Чего ждать России в случае победы противника Эрдогана

Общество 2 дня назад

Вопрос ребром. Какой лозунг должен быть у нынешнего Первомая?

Общество 2 дня назад

Полный факап. Чиновникам поставлен таргет прокачать скилл общения на чистом русском

Расследование 2 дня назад

Мариупольская рулетка. Рабочим, восстанавливающим Донбасс, постоянно врут и задерживают зарплату

Политика 2 дня назад

«Любить отца – не преступление». Репортаж с процесса по делу Алексея Москалёва

Политика 3 дня назад

Пять главных вопросов про тактическое ядерное оружие и ответы на них

Политика 1 неделю назад

«Биби, мы не беби!» Сотни тысяч протестующих в Израиле заставили власти отступить

Политика 1 неделю назад

В бой идут одни старушки. Кто стоит за «Отрядами Путина»

Политика 1 неделю назад

Поэт, танцор и следователь. Краткая биография Александра Бастрыкина

Общество 1 неделю назад

Академия – не место для науки

Общество 1 неделю назад

Новости авиации – с какой начать?

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика