Быкова* и Глуховского* убирают из библиотек
Чиновники уверяли, что ничего подобного нет. Однако подобные инструкции столичные хранилища книг всё-таки получили
О списках запрещенных в библиотеках авторов и книгах разговоры начались еще в конце прошлого года. Но чиновники нас уверяли, что ничего подобного нет. Однако, как выяснил «Собеседник», подобные инструкции столичные библиотеки все-таки получили.
Сотрудникам библиотек категорически запрещено распространяться об этом, тем более в общении с представителями СМИ. Тем не менее в приватных беседах некоторые из них рассказали «Собеседнику», что «сверху» приходят «рекомендации». Откуда именно, заведующие библиотек держат в тайне от коллектива. Но, если учесть, что «рекомендации» почти одинаковы в разных районах Москвы, можно предположить, что такое «верх». Тем более что столичный департамент культуры не счел нужным отреагировать на запрос «Собеседника».
Главное распоряжение: убрать с полок, спрятать в архивы и не выдавать читателю всех авторов, внесенных в список иноагентов. Содержание книги неважно. Так, например, упрятали произведения Дмитрия Быкова* о творчестве Окуджавы (2011) или Пастернака (2007), где о сегодняшней политике нет ни слова. Еще примеры – книга Гарри Каспарова* «Шахматы как модель жизни» (2007) или Катерины Гордеевой* «Победить рак» (2013), где рассказаны истории онкологических больных.
Всего в списке более 20 авторов: Михаил Зыгарь*, Антон Долин*, Виктор Шендерович*, Юлия Латынина*, Матвей Ганапольский*, Дмитрий Глуховский* и другие. Рекомендовали убрать с полок также произведения Бориса Акунина и Людмилы Улицкой. Правда, есть приписка, что их книги все-таки можно выдать по запросу абонента, но читать только в читальном зале. Неужели кто-то боится, что дома скопируют и выпустят самиздат, как в старые недобрые советские времена?!
– Настоятельно посоветовали убрать с полок книги, где хотя бы есть намек на нетрадиционные сексуальные отношения, – делится с нами одна из сотрудниц библиотеки. – Например, книгу Лимонова «Это я – Эдичка» или роман Фэнни Флэгг «Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок» можно читать, но опять же по запросу и в читальном зале. Помню, было у нас одно детское мероприятие, и я над названием праздника приклеила рисунок радуги. Мне показалось, это празднично. Но начальница сразу посоветовала убрать. А от коллеги слышала, что в ее библиотеке распорядились убрать в читальный зал и книги Роулинг о Гарри Поттере и даже произведения Кинга, не объясняя причины.
*Власти РФ считают иноагентом