Быкова* и Глуховского* убирают из библиотек

О списках запрещенных в библиотеках авторов и книгах разговоры начались еще в конце прошлого года. Но чиновники нас уверяли, что ничего подобного нет. Однако, как выяснил «Собеседник», подобные инструкции столичные библиотеки все-таки получили.

Сотрудникам библиотек категорически запрещено распространяться об этом, тем более в общении с представителями СМИ. Тем не менее в приватных беседах некоторые из них рассказали «Собеседнику», что «сверху» приходят «рекомендации». Откуда именно, заведующие библиотек держат в тайне от коллектива. Но, если учесть, что «рекомендации» почти одинаковы в разных районах Москвы, можно предположить, что такое «верх». Тем более что столичный департамент культуры не счел нужным отреагировать на запрос «Собеседника».

Главное распоряжение: убрать с полок, спрятать в архивы и не выдавать читателю всех авторов, внесенных в список иноагентов. Содержание книги неважно. Так, например, упрятали произведения Дмитрия Быкова* о творчестве Окуджавы (2011) или Пастернака (2007), где о сегодняшней политике нет ни слова. Еще примеры – книга Гарри Каспарова* «Шахматы как модель жизни» (2007) или Катерины Гордеевой* «Победить рак» (2013), где рассказаны истории онкологических больных.