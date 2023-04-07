«Биби, мы не беби!» Сотни тысяч протестующих в Израиле заставили власти отступить

«Разрубить младенца...»

– Мы как услышали по телевизору, что он отправил в отставку министра обороны, вышли на Аялон кто в чем был. Ночь, я в пижаме... Видишь, нас здесь немало. Нас не лишить демократии, – говорит мне Яэль, которой лет 25. С однокурсниками из Тель-Авивского университета она не пропускает ни одного протеста.

...В хайфской закусочной у Ави никогда не выключается телевизор.

– Шекет! – рявкает он на вечерних завсегдатаев. – Тише! Наконец-то он будет говорить.

Все прильнули к экрану, где премьер Нетаньяху обращается к народу. Его выступления ждали с утра. А оно все откладывалось. По улице с самой ночи все шли и шли толпы с бело-голубыми флагами.

Появившись на экране, премьер хитро прищурился и проникновенно посмотрел в камеру, в глаза воображаемым слушателям: «Граждане Израиля! Три тысячи лет назад здесь, в Иерусалиме, состоялся суд Соломона. Две женщины предстали перед царем. Каждая утверждала, что именно она мать младенца. Царь Соломон приказал принести меч и разрубить младенца пополам...»

– Бен зона! – ворчит Ави. – Сукин сын! Сколько живу, никогда такого не было.

Слушать дальше Соломоновы притчи от премьера, которого большая часть страны считает виновником кризиса, не было смысла. Море флагов проплывало мимо. Ави и сам каждую субботу запирал двери закусочной, разворачивал флаг и шел вверх по улице на главную площадь.