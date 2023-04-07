«Биби, мы не беби!» Сотни тысяч протестующих в Израиле заставили власти отступить
Против судебной реформы на демонстрации вышли сотни тысяч человек
Протесты в Израиле длятся больше двух месяцев. В конце марта, жизнь в большинстве городов была практически парализована, остановлено движение на одной из главных магистралей страны, прекратили работу вузы и больницы, транспортные компании и промышленные предприятия. К протестам присоединилась армия…
О чем речь
Судебная реформа Израиля – это ряд поправок, направленных на усиление влияния кнессета и правительства и ослабление судебной системы и полномочий Верховного суда. Наибольшее возмущение юристов и правозащитников вызвали поправки, ограничивающие право вето Верховного суда по отношению к законам, принимаемым кнессетом; изменение системы отбора судей; предоставление большинства правящей коалиции в комитете, назначающем судей; отмена тайных выборов, «аргумента приемлемости» и обязательных к исполнению правительством решений юридического советника.
Вечером в воскресенье премьер Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галанта с формулировкой «за подрыв доверия»: министр заявил, что реформу следует остановить, поскольку в стране сложилась ситуация, угрожающая национальной безопасности. После его отставки на улицы снова вышли сотни тысяч противников реформы.
И тогда премьер-министр Израиля выступил по национальному телевидению с заявлением о том, что правительство таки «замораживает» реформу на несколько месяцев. Что дальше?
«Разрубить младенца...»
– Мы как услышали по телевизору, что он отправил в отставку министра обороны, вышли на Аялон кто в чем был. Ночь, я в пижаме... Видишь, нас здесь немало. Нас не лишить демократии, – говорит мне Яэль, которой лет 25. С однокурсниками из Тель-Авивского университета она не пропускает ни одного протеста.
...В хайфской закусочной у Ави никогда не выключается телевизор.
– Шекет! – рявкает он на вечерних завсегдатаев. – Тише! Наконец-то он будет говорить.
Все прильнули к экрану, где премьер Нетаньяху обращается к народу. Его выступления ждали с утра. А оно все откладывалось. По улице с самой ночи все шли и шли толпы с бело-голубыми флагами.
Появившись на экране, премьер хитро прищурился и проникновенно посмотрел в камеру, в глаза воображаемым слушателям: «Граждане Израиля! Три тысячи лет назад здесь, в Иерусалиме, состоялся суд Соломона. Две женщины предстали перед царем. Каждая утверждала, что именно она мать младенца. Царь Соломон приказал принести меч и разрубить младенца пополам...»
– Бен зона! – ворчит Ави. – Сукин сын! Сколько живу, никогда такого не было.
Слушать дальше Соломоновы притчи от премьера, которого большая часть страны считает виновником кризиса, не было смысла. Море флагов проплывало мимо. Ави и сам каждую субботу запирал двери закусочной, разворачивал флаг и шел вверх по улице на главную площадь.
«Мы не уйдем!»
Протесты начались в январе, когда через неделю после приведения к присяге нового правительства во главе с Биньямином Нетаньяху была обнародована судебная реформа. Протесты поднимались волнами и превращались в цунами, способное снести благоустроенную государственную жизнь премьера.
Так, чтобы отправиться в Рим, Нетаньяху пришлось воспользоваться вертолетом, поскольку все подъезды к аэропорту были перекрыты демонстрантами. Между тем экипаж отказался выполнять рейс с премьером на борту. А днем раньше в знак протеста против судебной реформы 37 боевых пилотов отказались участвовать в учениях. Следующий визит главы государства в Лондон был также под угрозой срыва из-за отказа экипажа лететь. Когда премьеру все же удалось вылететь, в Лондоне его ждала «теплая» встреча соотечественников, вышедших на акцию протеста.
Постепенно к инициативным группам присоединялось все больше людей. В Хайфе, которая обычно протестует слабее, чем продвинутые Тель-Авив или Иерусалим, в многокилометровую цепь вдоль шоссе выстроились сотрудники хай-тека и айти.
– Мы не уйдем до тех пор, пока не отменят реформу, – говорит Алекс, программист Intel.
А на Кармеле вышли десятки тысяч жителей, среди них преподаватели и студенты университета. В Иерусалиме сотни тысяч демонстрантов разгоняли водометами и шумовыми гранатами. В Тель-Авиве был уволен начальник полицейского округа – за то, что полицейские позволили демонстрантам перекрыть главную транспортную артерию города, соединяющую север страны с югом.
Во время протестов произошли два события, потрясшие Израиль. Теракт в центре Тель-Авива, на улице Дизенгоф, в результате которого погиб известный спортсмен, триатлонист, участник чемпионата мира за звание «Железный человек» Ор Эшкар. А 26 февраля на Западном берегу в арабской деревне Хавар были убиты два мирных израильтянина – и начались столкновения между поселенцами и местными жителями. Было сожжено более 30 домов, магазинов и автомобилей. Религиозные евреи устроили настоящий погром в арабской деревне.
Вот после этого погрома и заговорили о надвигающейся гражданской войне...
В марте протесты участились – в некоторых городах люди стали выходить каждый день. А 1 марта был национальный день протеста, участие в нем приняли уже более полумиллиона человек. К активистам присоединились резервисты и кадровые военные, крупнейшие промышленные компании и медцентры, университеты, учителя школ и вузов. Ну а когда Гистадрут (Союз профсоюзов) объявил всеобщую забастовку, протест приобрел реальную силу.
Самое правое и религиозное
Нынешнее правительство Израиля считается самым правым и религиозным за всю историю страны. Вот лишь несколько персонажей.
Активно продвигающий судебную реформу министр безо-пасности Итамар Бен-Гвир – лидер партии «Оцма Йехудит», известен ультраправыми взглядами. В 2008-м он был осужден за подстрекательство к расизму и членство в террористической организации «Ках», объявленной вне закона еще в 1994-м.
Министр финансов Бецалель Смотрич – лидер партии «Религиозный сионизм» – периодически выступает с националистическими призывами и скандальными заявлениями. Смотрич, к примеру, продвигает в правительстве программу строительства поселений за «зеленой чертой» на Западном берегу и создание аванпостов на спорных территориях.
Другой представитель во власти блока «Религиозного сионизма» – Ави Маоз, лидер партии «Ноам» – лоббирует в кнессете изменение закона о возвращении. С тем чтобы запретить въезд в Израиль внукам евреев.
Сталкивают лбами
На фоне такого правительства растет радикализация общества. Протесты против реформы судебной системы – это уже, можно сказать, квинтэссенция. До этого были и другие. Многие в Израиле, к примеру, помнят май 2021-го, когда в городах со смешанным населением вспыхнули беспорядки на национальной почве. Но сегодня конфликт развивается не по сценарию «еврей – араб». Разделительную черту пытаются провести между самими евреями – религиозными и нерелигиозными.
В стране, где религия официально не отделена от государства, она легко превращается в диктатуру. Так, пока идут протесты, кнессет принял «исторический» «закон о хамеце», запрещающий приносить в больницы в дни праздника Песах квасное. Еще раньше скандал разгорелся вокруг поправки, разрешающей врачам отказывать в помощи пациентам на основе религиозных различий. А в проекте бюджета на 2023–2024 годы, срочно принятом на следующий день после обращения Нетаньяху к народу, $12 млрд отданы на нужды ультраортодоксов.
...Под предлогом предотвращения гражданской войны (а на самом деле чтобы отсрочить реформы всего лишь на несколько месяцев) Нетаньяху согласился на создание Национальной гвардии – новой силовой структуры, которая будет находиться в подчинении Бен-Гвира.
Тем временем манифестации продолжаются...
Иерусалим – Тель-Авив – Хайфа