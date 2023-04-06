Поэт, танцор и следователь. Краткая биография Александра Бастрыкина
«Собеседник» проследил основные этапы карьерного роста председателя Следственного комитета РФ
Возглавляющий Следственный комитет с января 2011 года Александр Иванович Бастрыкин родился 27 августа 1953 года в Пскове в семье рабочих. Прошлое у обоих родителей было, без преувеличения, героическим: и мать, и отец принимали участие в сражениях Второй мировой и имели боевые награды.
Староста
У их потомка жизнь была куда более благополучной, что нормально для мирного времени. Будущий глава СК учился в школе с углублённым изучением русского языка, литературы и истории и успешно поступил на юрфак Ленинградского государственного университета (ЛГУ). Самое примечательное в этой учёбе то, что его одногруппником был юный дзюдоист Володя Путин. Тогда Бастрыкин был главнее и занимал пост старосты этой самой группы. И позже, войдя в ближайшее окружение президента, получил прозвище Староста, как утверждает политолог Станислав Белковский.
Известно также, что в юности Александр Бастрыкин был очень разносторонним человеком. Он восемь лет занимался классическими танцами в народном театре балета Дворца культуры имени Первой пятилетки, одновременно увлекался волейболом (и на этой почве мог бы сблизиться с Ельциным, но что-то не срослось), в университете играл на гитаре в студенческом ВИА, занимался в театральной студии в Ленинградском доме кино и посещал школу юного журналиста при ленинградской молодёжной газете «Смена».
Как нормальный советский карьерист, Александр Иванович успел поруководить комсомолом. Ходила легенда, что он в качестве секретаря горкома комсомола исключил из организации самого Бориса Гребенщикова, но позже БГ лично это опроверг.
Считайте его коммунистом
Как видим, Бастрыкин – человек многих талантов: мог бы стать и актёром, и музыкантом, и журналистом. Но по окончании вуза он пошёл работать инспектором уголовного розыска, а затем следователем. Там же вступил в КПСС – без этого о карьере в органах можно было даже и не мечтать. И оставался коммунистом вплоть до кончины партии в 1991 году. А пока этого не случилось, окончил аспирантуру ЛГУ и защитил диссертацию по теме «Проблемы расследования уголовных дел с участием иностранных граждан». Затем там же защитил докторскую диссертацию «Проблемы взаимодействия норм внутригосударственного и международного права в сфере советского уголовного судопроизводства».
Много лет спустя «Диссернет» нашёл в одной из работ Бастрыкина масштабные заимствования из чужих текстов. Но когда в ноябре 2013 года во время круглого стола в Париже, организованного университетом Paris 1 Panthéon-Sorbonne, почётного гостя Бастрыкина попросили это прокомментировать, он отверг все обвинения и пригрозил активистам судом. На вопрос о пытках в российских СИЗО он тоже не ответил, и в конце концов присутствующие на мероприятии его освистали.
Совпадения или... не думаем?
Это, конечно, не назовёшь звёздным часом Бастрыкина, но вообще он до 2007 года часто менял работу, как-то совмещая партийную и государственную службу с преподавательской и научной стезей. Судя по списку публикаций – монографий, научных работ, статей и учебников, – а также членству во множестве академий, она ему удавалась лучше всего и, смеем предположить, очень нравилась. Но вот 6 октября 2006-го Совет Федерации утвердил его в должности заместителя генпрокурора, а 22 июня 2007 года все тот же СовФед принял постановление о порядке назначения на должность председателя Следственного комитета при прокуратуре. И чтобы два раза не вставать, во главе этой новой институции утвердили нашего героя.
7 сентября 2007-го он приступил к исполнению обязанностей в новой должности, сохранив при этом и предыдущую. 15 января 2011 года получил назначение на должность председателя СК РФ, где и остаётся по настоящее время.
Отметим, что попытка создать Следком имела место ещё при СССР, но дело затянулось до 1993 года, и соответствующий законопроект прошёл лишь первое чтение. После роспуска Верховного совета работа над законопроектом была остановлена. Совсем по-другому дело обстояло в 2007 году, уже при Путине: все изменения, необходимые для создания Следкома при прокуратуре РФ, были приняты в рекордно короткие сроки. Также без помех в 2011 году был создан ныне существующий Следком, а президент получил право назначать его председателя без одобрения законодателей, как это было до принятия закона. Может, это всё и совпадения, но выглядит как создание органа конкретно под нашего Старосту.
Дедушка и лупа
В 2008 году Бастрыкин лично возглавил расследование убийства прокурора Саратовской области. Убийство было заказное, тщательно подготовленное и профессионально исполненное, но раскрыто оно было ещё быстрее, чем создавалось следственное ведомство. Однако запомнился глава Следкома на своём посту не этим. А скорее тем, что никогда не рвался расследовать такие громкие дела, как, например, попытки отравления политиков Алексея Навального* и Владимира Кара-Мурзы**.
В июне 2012 года разгорелся крупный скандал. Главред «Новой газеты» заявил, что глава СК угрожал журналисту Сергею Соколову увезти его «в лес» и там «поговорить». Причиной послужила публикация о приговоре кущевскому бандиту Сергею Цеповязу, который отделался всего лишь штрафом за сокрытие улик убийства 12 человек. Соколов обвинил правоохранителей и лично Бастрыкина в крышевании банды Цапков, видное место в которой занимал Цеповяз.
Бастрыкин все обвинения отрицал. Чуть позже, на встрече с главными редакторами российских газет, он подтвердил, что встречался с Соколовым, но при этом ему не угрожал. Закончилось дело всеобщим примирением.
Ну а звёздный час Бастрыкина случился в марте 2019 года, когда он принёс на приём граждан внушительную лупу и разглядывал в неё фотографии на мониторе компьютера.
«Председатель СК России на проводимых приёмах граждан всегда внимательно относится к деталям, которые могут иметь принципиальное значение для установления истины по уголовному делу», – прокомментировали это в ведомстве, чем вызвали ещё больше вопросов, так как сквозь лупу лучше можно разглядеть на мониторе только пиксели. Таким образом глава Следкома стал создателем и героем мема: в сознании граждан он с лупой неразлучен до сих пор.
Также он – автор идеи убрать из Конституции РФ положения о безусловном приоритете международного права над внутригосударственным правом РФ. Иногда «дедушка с лупой» совсем не смешной. Так, в декабре 2021 года он обвинил рэпера Моргенштерна** в «торговле наркотиками в интернете», после чего музыкант покинул страну и позже был признан иноагентом.
Поэт и муза
Не все знают, но Александр Иванович, помимо прочего – член Союза писателей и поэт. Пишет, правда, больше под псевдонимом Станислав Струневский. Очень большое влияние на его творчество оказала деятельность Алексея Навального*. Можно сказать, что он – его муза, у него около сотни творений, посвящённых политику. Все вот такого плана:
Да, Лёха*, за тебя – ЕСПЧ!
Не даром в Страсбург для тебя была дорога!
Теперь в России – точно недотрога –
Не приведи, господь, какой с тобой ЧП!
Одно время Бастрыкин посвящал Навальному* стихи едва ли не в ежедневном режиме. К чести поэта Бастрыкина, после отравления Навального* он стихи о нём писать перестал. Ну как минимум больше не публикует.
*Признан властями РФ экстремистом
**Признан властями РФ иноагентом