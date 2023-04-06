Поэт, танцор и следователь. Краткая биография Александра Бастрыкина

Возглавляющий Следственный комитет с января 2011 года Александр Иванович Бастрыкин родился 27 августа 1953 года в Пскове в семье рабочих. Прошлое у обоих родителей было, без преувеличения, героическим: и мать, и отец принимали участие в сражениях Второй мировой и имели боевые награды.

Староста

У их потомка жизнь была куда более благополучной, что нормально для мирного времени. Будущий глава СК учился в школе с углублённым изучением русского языка, литературы и истории и успешно поступил на юрфак Ленинградского государственного университета (ЛГУ). Самое примечательное в этой учёбе то, что его одногруппником был юный дзюдоист Володя Путин. Тогда Бастрыкин был главнее и занимал пост старосты этой самой группы. И позже, войдя в ближайшее окружение президента, получил прозвище Староста, как утверждает политолог Станислав Белковский.

Известно также, что в юности Александр Бастрыкин был очень разносторонним человеком. Он восемь лет занимался классическими танцами в народном театре балета Дворца культуры имени Первой пятилетки, одновременно увлекался волейболом (и на этой почве мог бы сблизиться с Ельциным, но что-то не срослось), в университете играл на гитаре в студенческом ВИА, занимался в театральной студии в Ленинградском доме кино и посещал школу юного журналиста при ленинградской молодёжной газете «Смена».

Как нормальный советский карьерист, Александр Иванович успел поруководить комсомолом. Ходила легенда, что он в качестве секретаря горкома комсомола исключил из организации самого Бориса Гребенщикова, но позже БГ лично это опроверг.