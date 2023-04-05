Ирина Ясина: А Бог с вами! Будьте овцами…

«Элита – это животноводческий термин»

– Ирина, как себя чувствуете?

– Несколько лет назад было гораздо хуже. С одной стороны, конечно, помогают лекарства, а с другой – у меня есть увлечение, которое сильно поддерживает. Я учу стихи – для того, чтобы развивать память. Великий актёр Сергей Юрский научил меня, что память – это мышца. А значит, все в «спортзал» – качаться. Стихи отлично наполняют память. Кроме того, их можно декламировать и тем тренировать дыхание, что при моём диагнозе тоже важно.

– В вашей книге есть фотография с однокурсницей по экономическому факультету МГУ Эльвирой Набиуллиной, ныне председателем Центробанка РФ. Вы поддерживаете с ней отношения?

– Эльвира сейчас очень занята. Но отношения все равно поддерживаем. Это случается ровно три раза в год – на Новый год и на наши дни рождения.

– Может ли Центробанк в нынешних условиях проводить относительно независимую политику? Вам не жаль, что сегодня Эльвира Сахипзадовна, по сути, находится на расстрельной должности?

– Каждый человек, какую бы должность ни занимал, должен отдавать себе отчёт в собственных поступках. Если она решила остаться на этой должности в такое тяжёлое время – это её выбор, её решение. И дай Бог ей сил. Жалеть или осуждать её я не имею права. В любом случае занимать такой пост в сложное время явно не для среднего человека. Во всяком случае, с поддержанием финансового порядка в стране Эльвира успешно справляется.

– В недавнем интервью «Собеседнику» Андрей Кураев для понимания сути нашего смутного времени посоветовал больше читать литературы об истории Германии первой половины XX века. А какие книги вы бы посоветовали прочесть в наше непростое время?

– У меня нет на этот случай дополнительных хороших советов. Я полностью согласна с рекомендацией Андрея Кураева. Так, в данный момент передо мной раскрыта книга историка и философа Николаса Старгардта, которая называется «Мобилизованная нация». Эта книга о немцах того периода, когда у власти в стране был Гитлер. Она не художественная – научно-популярная. Кроме того, у меня всегда лежат в раскрытом виде книги Ремарка, они тоже о Германии между мировыми вой-нами и во время войны. Ну и, как я уже сказала, читаю много стихов, а они вне времени. Во всяком случае, большинство из них. Книги меня здорово выдёргивают из трясины. Становится немножко спокойнее. Так что я солидарна с Кураевым. Интересно, насколько мы с ним похожи!

– Для подавляющего большинства граждан России, рождённых в 50–60-х годах прошлого века, Егор Гайдар – это тот человек, который сделал их бедными. «Гайдар украл наши советские сбережения!» – один из самых живучих мифов. Никакие аргументы, разоблачающие этот миф, на них совершенно не действуют. Что делать с этими людьми? Можно ли считать их потерянным поколением?

– С какой-то точки зрения да. Но «потерялись» эти люди не по своей вине. Конечно, нужно было объяснять, что деньги из сберкасс обесценились намного раньше того времени, когда к власти пришёл Ельцин, а экономический блок возглавил Гайдар. Бюджет начал брать деньги населения «взаймы» начиная с 1967 года. Несмотря на то, что все факты были налицо, все цифры были известны, никто из ведущих экономистов тогда не смог внятно и доступно обо всем этом рассказать. А потом уже было слишком поздно. Проблема ещё и в том, что это поколение крайне многочисленно, в силу происходивших в стране демографических процессов. Эти люди родились в 50–60-х годах, и их активный возраст пришёлся на время позднего СССР. Они же сегодня самые активные избиратели.

– Кого вы считаете интеллектуальной элитой современной России?

– Интеллектуалы все уехали. Сейчас элитой стали чиновники, военные, силовики. Те, кто управляет всем в России. Если честно, я само понятие «элита» не люблю. Как говорил мой приятель Миша Шевелев в ту пору, когда работали в газете «Московские новости»: «Элита – это животноводческий термин, выбранный в качестве самоназвания группой лиц, укравшей слишком много денег». Это было сказано в 90-е годы. Но определение обожаю до сих пор!

– Не хочется вам вслед за Цветаевой бросить всем: «А Бог с вами! Будьте овцами! Ходите стадами, стаями без меты, без мысли собственной»?

– А так всё и происходит. Можно, конечно, говорить, что «я не такая». Но общая картинка довольно неприглядная.