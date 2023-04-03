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03.04.2023

Вопрос ребром: можно ли остановить СВО, выкупив территории у Украины?

Обменять арестованные активы ЦБ на земли и людей предложила Маргарита Симоньян. Согласны ли с ней известные россияне?

Фото: Global Look Press

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире шоу Соловьёва на «России 1» предложила выкупить часть территории Украины вместе с жителями за арестованные активы ЦБ – 300 млрд долларов. «Собеседник» поинтересовался у известных россиян: возможен ли такой торг? Может быть, это реальный способ остановить СВО?

Юрий Поляков, писатель

– Подобный выкуп территории после победы – это существующая историческая традиция. Напомню, что за Киев были Польше заплачены деньги, за прибалтийские земли после того, как мы победили шведов, было отдано 2,5 миллиона золотых ефимков. Не удивлюсь, если к этой традиции обратятся и сейчас – Симоньян человек осведомлённый.

Алексей Кортнев, музыкант

– Я считаю, что это предложение – очередной шаг падения. Как всё это сочетается с тем, что мы называем чуть ли не священной войной?

Александр Проханов, писатель

– Я бы хотел, чтобы за эти деньги мы выкупили Маргариту Симоньян. Она сейчас как раз теряет средства под санкциями.

Ольга Ковитиди, сенатор от Крыма

– Вариант, предложенный Маргаритой Симоньян, достаточно интересный. Во всяком случае, выплачиваются деньги, которые у нас уже забрали. Если обратимся к мировому опыту, то вспомним, как американский конгресс принял совместную резолюцию обеих палат о необходимости присоединения Техаса. Взамен США приняли на себя долг Техаса в размере нескольких миллионов долларов.

Юрий Назаров, народный артист РФ

– Пока миром правит выгода, человечество на грани катастрофы. Нельзя все измерять деньгами.

Теги: #СВО

Рубрика: Политика

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