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03.04.2023

Аркадий Дубнов: Выборы в Казахстане – шаг вперёд по преодолению назарбаевского наследия

По результатам выборов в Мажилис (нижнюю палату парламента Казахстана), правящая партия «Аманат» сохранила большинство, но уже не конституционное – у неё 62 мандата из 98

Политолог Аркадий Дубнов
Фото: Соцсети

Теперь в парламенте Казахстана представлено шесть партий (было три). Парламентские выборы отметились также рекордно низкой явкой – 54,21%. Выборы впервые проводились по смешанной системе: 70% депутатов (69 человек) избрали по партийным спискам, 30% (29 человек) – по одномандатным округам.

Итоги выборов комментирует политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов:

– Парламентские выборы в Казахстане – это один из этапов транзита власти в этой стране, который начался в 2019 году и продолжился прошлогодними президентскими выборами, где Токаев получил собственную, независимую от Назарбаева, легитимность. Нынешние парламентские выборы – первые после президентских и это очень важно, поскольку на предыдущий парламент Токаев не мог полностью рассчитывать в плане поддержки своих реформ. Поскольку там значительная часть депутатов были людьми, обязанными лично Назарбаеву, либо членам его семьи, либо олигархату. Свидетельством тому было неучастие нескольких десятков депутатов в голосовании по утрате закона об особом статусе елбасы, который лишил Назарбаева всех привилегий. Это было ярким свидетельством того, что они его не поддерживают.

Нынешний парламент станет уже в гораздо большей степени токаевским. Но сказать, что прошедшие выборы были демократическими, честными, прозрачными и т. п. было бы сильным преувеличением. Тем не менее, они – шаг к демократии, поскольку было серьёзно изменено законодательство о выборах: снизился электоральный порог для прохождения политических партий, были введены одномандатные округа – за депутатские мандаты смогли бороться самовыдвиженцы. К слову, именно на выборах по одномандатным округам было зафиксировано наибольшее количество нарушений. Можно предположить, что местные власти приложили много усилий и средств, чтобы протолкнуть нужных им депутатов. И в этом смысле казахстанская политическая система осталась прежней. Отчасти, Токаеву не удалось победить её в своих демократических устремлениях.

Проблема Казахстана в том, что там ещё не вызрела культура политической дискуссии, межпартийного соревнования, и это все в процессе становления. Более того, низкая явка на выборах – это свидетельство о небольшом доверии избирателей к власти. Это результат и тридцатилетнего автократического правления Назарбаева, основным принципом которого было: «Государство – это я и моя семья!». И разочарование и горечь, и глубокая психологическая травма, нанесённая людям в ходе кровавых январских событий прошлого года, когда в результате путча и его подавления погибли несколько сотен человек. Тем более, что люди до сих пор ожидают, что власти смогут назвать виновных. Даже не столько виновных, а тех, кто был главным бенифициаром в случае удачи путча.

Тем не менее, сделан шаг вперёд. В первую очередь – по преодолению назарбаевского наследия. Об этом говорит очень важное предложение, которое Токаев сделал на первом пленарном заседании парламента. Это инициатива принятия закона о возврате незаконно выведенных из страны средств. Этот закон в первую очередь создаст правовую базу для возврата средств, выведенных из страны ближайшим окружением Назарбаева, членами его семьи и близкими к ней олигархами. Он может оказаться революционным для всего пространства СНГ, включая Россию.

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